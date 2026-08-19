Mainstream OS es una nueva distribución GNU/Linux basada en Arch Linux que parte de una idea bastante directa: ofrecer las ventajas de un sistema moderno basado en Arch sin obligar al usuario a pasar por la habitual configuración manual asociada a esta distribución. Su propuesta gira alrededor de Hyprland y una interfaz de escritorio construida sobre Quickshell, pero intenta mantener una experiencia sencilla desde la instalación hasta la administración diaria del sistema.

El propio proyecto resume su filosofía con una frase muy clara: «Arch under the hood» y una instalación que pretende estar lista en unos diez minutos, incluso para usuarios sin experiencia previa con Linux. La distribución busca así acercar Arch a un público que normalmente podría optar por sistemas más convencionales debido a la complejidad de configurar manualmente un entorno basado en este proyecto.

Arch Linux como base de Mainstream os, pero sin obligar a editar archivos de configuración

La principal característica de Mainstream OS es que utiliza Arch Linux como base manteniendo una filosofía mucho más orientada al usuario final. En lugar de presentar un sistema que requiere configurar manualmente numerosos componentes después de la instalación, el proyecto intenta proporcionar una experiencia preparada desde el primer arranque.

La distribución está pensada para quienes quieren acceder a un escritorio moderno sin tener que editar constantemente archivos de configuración. Esto resulta especialmente interesante en el caso de Hyprland, un compositor Wayland muy flexible que tradicionalmente ha atraído a usuarios dispuestos a dedicar tiempo a personalizar manualmente su entorno.

Mainstream OS pretende precisamente eliminar buena parte de esa barrera. El sistema incorpora una aplicación gráfica de configuración desde la que es posible gestionar aspectos como los monitores, los temas, los atajos de teclado, la red y las actualizaciones.

Hyprland es el centro de la experiencia de escritorio

El escritorio de Mainstream OS está construido alrededor de Hyprland. La elección no resulta sorprendente: el compositor Wayland se ha convertido en una de las alternativas más populares entre quienes buscan un escritorio Linux altamente personalizable, especialmente dentro del ecosistema de distribuciones basadas en Arch.

Sin embargo, Mainstream OS intenta ofrecer una experiencia diferente a la de una instalación convencional de Hyprland. El usuario no tiene que empezar desde cero construyendo su propio escritorio a partir de diferentes componentes. La distribución proporciona una configuración completa y utiliza una shell basada en Quickshell para integrar las diferentes partes de la interfaz.

La base utilizada es la shell illogical-impulse de end-4, modificada por el proyecto y reconocida explícitamente como tal. Sobre ella se construye buena parte de la experiencia visual y funcional de Mainstream OS.

Una interfaz gráfica para configurar el sistema

Uno de los elementos que diferencian a Mainstream OS de una instalación tradicional de Arch con Hyprland es la presencia de una aplicación gráfica dedicada a la configuración. El objetivo es que tareas que normalmente requieren editar archivos puedan realizarse desde una interfaz accesible.

Desde ella se pueden gestionar diferentes aspectos del sistema, incluyendo monitores, temas, combinaciones de teclas, conexiones de red y actualizaciones. De esta manera, el usuario puede modificar buena parte del comportamiento del escritorio sin necesidad de conocer previamente la estructura de configuración de Hyprland o de otros componentes.

Esta filosofía encaja con el objetivo general del proyecto: utilizar Arch como base tecnológica sin trasladar necesariamente al usuario todas las decisiones y tareas de configuración que caracterizan a una instalación de Arch realizada manualmente.

El sistema puede cambiar de aspecto de Maistream OS automáticamente

La personalización visual es otro de los elementos destacados de Mainstream OS. El sistema permite elegir un fondo de pantalla y adaptar el tema general del escritorio para que coincida con él.

Los temas pueden guardarse y programarse, por lo que la apariencia del sistema puede cambiar automáticamente según las preferencias del usuario. No se trata únicamente de cambiar el fondo, sino de utilizar la personalización como una característica integrada en la experiencia del escritorio.

Este planteamiento resulta particularmente apropiado para una distribución basada en Quickshell, donde numerosos elementos de la interfaz pueden controlarse desde una misma capa. Mainstream OS intenta así que la personalización, una de las principales virtudes tradicionalmente asociadas a Hyprland, no requiera necesariamente conocimientos técnicos avanzados.

Mainstream OS quiere ser una distribución completa, no un simple respin

El proyecto insiste en que Mainstream OS no pretende limitarse a ser un respin de Arch Linux con un conjunto de configuraciones y aplicaciones preinstaladas. La distribución dispone de su propio repositorio de paquetes firmado mediante GPG y de imágenes ISO firmadas.

Además, el sistema no utiliza el AUR durante la instalación. Esta decisión permite mantener una separación más clara entre los paquetes proporcionados directamente por el proyecto y el enorme repositorio comunitario de Arch Linux.

El resultado es una distribución que intenta controlar una parte mayor de su propia cadena de distribución, en lugar de limitarse a modificar una instalación existente de Arch. Esto también facilita que el proyecto pueda ofrecer versiones de sus propios componentes y mantenerlos coordinados con el resto del sistema.

Instalación con Calamares y varias opciones

Para reducir todavía más la barrera de entrada, Mainstream OS utiliza el instalador gráfico Calamares. El proceso de instalación ofrece cinco métodos diferentes y contempla escenarios habituales como el cifrado completo del disco y la instalación en arranque dual.

La presencia de cifrado completo resulta especialmente interesante para quienes quieran utilizar la distribución en un portátil, mientras que el soporte para dual boot facilita probar Mainstream OS sin tener que eliminar necesariamente otro sistema operativo instalado en el equipo.

El proyecto también incorpora mecanismos destinados a comprobar que la instalación se ha realizado correctamente. Cada instalación ejecuta una verificación automática compuesta por 19 comprobaciones, proporcionando una capa adicional de validación después del proceso de instalación.

Btrfs y puntos de restauración antes de las actualizaciones

Uno de los aspectos más interesantes de Mainstream OS para usuarios que no quieren preocuparse demasiado por el mantenimiento de un sistema Arch es su gestión de las actualizaciones. Antes de cada actualización, el sistema crea una instantánea de Btrfs.

Esta característica permite disponer de un punto al que regresar en caso de que una actualización provoque algún problema. Mainstream OS integra además una opción de recuperación desde el menú de arranque, de modo que el usuario puede realizar un rollback sin tener que reconstruir manualmente el sistema.

El mecanismo resulta especialmente apropiado para una distribución basada en Arch, donde el modelo de actualización continua implica recibir nuevas versiones de paquetes con mucha más frecuencia que en una distribución tradicional de lanzamientos periódicos. Contar con una instantánea previa proporciona una red de seguridad adicional.

Un modo Gaming inspirado en SteamOS

Mainstream OS también intenta cubrir el terreno de los videojuegos mediante un modo específico denominado Gaming Mode. Esta función cambia el entorno habitual por una sesión basada en la interfaz Big Picture de Steam, proporcionando una experiencia más próxima a la de una consola.

El cambio puede realizarse mediante una sola tecla, mientras que el Console Mode permite configurar el equipo para arrancar directamente en esta interfaz. Esto puede resultar especialmente interesante en ordenadores conectados al televisor o en equipos utilizados principalmente para jugar.

La idea recuerda inevitablemente a SteamOS, aunque Mainstream OS continúa siendo una distribución Arch generalista y mantiene su escritorio completo para las tareas habituales. El usuario puede pasar de un entorno de escritorio tradicional a una experiencia centrada en Steam según sus necesidades.

También existe una edición para gráficas NVIDIA antiguas

La compatibilidad con hardware recibe atención mediante una edición específica de Mainstream OS destinada a sistemas que utilizan GPUs NVIDIA antiguas. Esto permite cubrir equipos que pueden presentar dificultades con las versiones modernas de los controladores propietarios.

La existencia de esta edición resulta relevante porque una distribución tan centrada en Wayland y Hyprland puede encontrarse con desafíos adicionales al utilizar hardware gráfico antiguo. Mantener una variante específica permite ampliar el número de equipos en los que el proyecto puede utilizarse sin renunciar a su enfoque general.

Mainstream OS busca hacer más accesible el modelo Arch

La propuesta de Mainstream OS resulta interesante porque no intenta competir con Arch Linux en su propio terreno. En lugar de ofrecer otro sistema minimalista pensado para que el usuario lo construya pieza por pieza, parte de Arch y hace prácticamente lo contrario: prepara una experiencia completa y proporciona herramientas gráficas para administrarla.

La combinación de Arch, Hyprland, Quickshell, una aplicación gráfica de configuración, instalación mediante Calamares, repositorios propios, instantáneas Btrfs y un modo de juego inspirado en SteamOS construye una propuesta bastante más definida que la de una simple instalación personalizada de Arch.

El proyecto busca, en definitiva, que utilizar una distribución basada en Arch no implique necesariamente convertirse en administrador del sistema para poder disfrutar de ella. Su objetivo es ofrecer un Linux moderno, visualmente cuidado y muy personalizable, pero con buena parte de la complejidad escondida detrás de herramientas gráficas y automatizaciones.

Con Mainstream OS, Arch Linux queda bajo el capó, mientras que Hyprland y Quickshell proporcionan la identidad visual y funcional. La distribución todavía representa un proyecto relativamente joven frente a alternativas mucho más consolidadas, pero su enfoque resulta llamativo: tomar tecnologías que tradicionalmente atraen a usuarios avanzados y empaquetarlas en una experiencia diseñada para que puedan utilizarlas también quienes simplemente quieren instalar Linux y empezar a trabajar.