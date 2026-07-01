La espera ha terminado para los seguidores de uno de los proyectos más veteranos del panorama Linux europeo. Tras casi tres años de silencio desde su última gran actualización, la nueva Mageia 10 ya asoma la patita de forma oficial, recogiendo el testigo de Mageia 9 y manteniendo viva esa esencia comunitaria que heredó de las míticas Mandrake y Mandriva. No ha sido un camino corto, ya que el lanzamiento se ha demorado unos meses respecto a las previsiones iniciales, pero la comunidad ha preferido pulir los detalles antes de lanzar las imágenes definitivas.

Aunque el anuncio oficial se ha hecho de rogar en algunos canales, las imágenes ISO ya circulan por los servidores espejo, confirmando que estamos ante un sistema que, sin ser el más puntero en cuanto a filosofía de diseño, sigue siendo una roca para quienes buscan estabilidad. Mageia no pretende competir en velocidad de novedades con las distribuciones de actualización constante, sino ofrecer un entorno donde las cosas funcionen como siempre, algo que sus usuarios habituales agradecen un montón.

Bajo el capó de Mageia 10: un núcleo moderno para un sistema clásico

El corazón de esta versión se ha renovado profundamente para asegurar la compatibilidad con el hardware que ha salido al mercado en estos últimos años. La distribución incorpora de serie el kernel Linux 6.18 de soporte extendido, lo que garantiza un rendimiento sólido y seguridad a largo plazo. Además, para los que exprimen los gráficos de su ordenador, se han incluido los controladores Mesa 26, asegurando que la experiencia visual sea fluida tanto en tareas de escritorio como en aplicaciones más pesadas.

En cuanto a lo que vemos al encender el monitor, el entorno protagonista es KDE Plasma en su versión 6.5, acompañado de su suite de aplicaciones actualizada. Es un cambio importante que moderniza el aspecto visual de la distro sin perder esa capacidad de personalización que tanto nos gusta. Aun así, si eres de los que prefiere otros aires, el instalador permite elegir alternativas de peso como GNOME 49 o el siempre ligero Xfce, adaptándose al gusto de cada cual sin complicaciones.

El refugio de los equipos que el mundo olvidó

Uno de los puntos donde Mageia 10 saca pecho frente a la competencia es en su empeño por no dejar a nadie atrás. Mientras la mayoría de sistemas operativos modernos han cortado el grifo a los procesadores viejos, esta versión mantiene el soporte para arquitecturas de 32 bits en su edición Xfce y en el instalador clásico. Esto es una noticia fantástica para rescatar ordenadores que todavía tienen mucha guerra que dar y que no pueden ejecutar sistemas de 64 bits.

Además de esta inclusividad con el hardware antiguo, la gestión del software sigue siendo muy versátil. Se mantienen las herramientas de la casa, como el veterano Rpmdrake, pero se permite dar el salto a métodos más actuales mediante el uso de paquetes RPM. El sistema viene con Flatpak instalado por defecto, lo que facilita mucho la vida si necesitas aplicaciones que no están en los repositorios oficiales de la distribución, permitiendo que convivan la tradición de los paquetes RPM con la modernidad de los contenedores universales.

Control absoluto sin complicaciones técnicas

Para los que no quieren pegarse con la terminal cada vez que necesitan cambiar un ajuste, el famoso Centro de Control de Mageia sigue siendo la joya de la corona. Desde este panel se puede gestionar prácticamente cualquier aspecto del sistema, desde el particionado de discos hasta la configuración de usuarios, manteniendo esa filosofía de administración centralizada y sencilla que tanto éxito le dio a sus predecesoras. Es una forma de trabajar muy intuitiva que se aleja de la dispersión que sufren otros sistemas actuales.

Esta nueva entrega reafirma la posición de Mageia como una alternativa sólida frente a las grandes corporativas, demostrando que hay espacio para distros con personalidad propia y métodos tradicionales. La combinación de componentes modernos bajo el capó y un sistema de control centralizado hace que dar el salto desde versiones anteriores sea una opción lógica para los que valoran la continuidad. Al final, se trata de una propuesta que cuida tanto el hardware reciente como aquel que muchos ya daban por perdido por falta de soporte.