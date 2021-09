Manjaro es una gran distribución, hasta el punto de que alguien como yo, del «DEB Team», tiene un portátil con él y una tarjeta SD para la Raspberry Pi. Los repositorios oficiales y AUR, unido al soporte para paquetes Snap y Flatpak, hacen que prácticamente todo se pueda instalar desde Pamac, y personalmente no he tenido problemas serios con este sistema basado en Arch Linux. Tiene una versión de la comunidad con i3 y otra con Sway, pero MaboxLinux incluye por defecto algo que está entre un entorno gráfico completo y un gestor de ventanas como los dos anteriores.

MaboxLinux usa Openbox, lo que se define como un gestor de ventanas, pero no es tan estricto como i3/Sway. Para empezar, porque tiene un menú visible en todo momento desde el que podremos acceder a nuestras aplicaciones y diferentes configuraciones, también disponible con el clic derecho en el escritorio; para seguir, porque las aplicaciones no se abren a pantalla completa y van dividiendo el escritorio en dos; y para terminar, porque META + Intro no sacan un terminal. Sí lo hace con META + T, pero no a pantalla completa.

MaboxLinux es super rápido

Por todo lo demás, estamos ante un Manjaro diseñado para usarse en su mayoría con el teclado, pero la opción del ratón o panel táctil es más real que en i3 o Sway. También está diseñado para ser rápido, lo que lo hace perfecto para equipos de bajos recursos o incluso instalarlo en un pendrive con almacenamiento persistente. En una Live Session, la RAM que consume son poco más de 400mb.

Como en la versión i3 (no recuerdo seguro Sway), por defecto tenemos la «chuleta» a la izquierda, para poder usar los atajos del teclado (se pueden configurar) y saber en todo momento cómo movernos por el Openbox de MaboxLinux, como META para abrir el menú de aplicaciones, META + W para el navegador o META + 1-4 para pasar entre escritorios.

En cuanto a las aplicaciones que trae por defecto, tenemos:

Navegador web: Firefox.

Gestor de archivos: PCManFM.

Terminal: hay varios, entre los que están Sakura y Terminator.

Geany.

Gestor de particiones: GParted.

Herramienta de capturas: Flameshot.

Reproductor de música: Audacious.

Reproductor multimedia: mpv.

Visor de documentos: qpdfview.

Lo mejor es que es rápido. Se pierde en vistosidad, pero eso no importará demasiado a los usuarios que prefieran un rendimiento mejorado. Está basado en Manjaro, por lo que es Rolling Release y podremos actualizar para siempre, así que es una opción a tener en cuenta. Mi USB persistente ya es MaboxLinux.

Si estáis interesados en probarlo, algo que recomiendo, la página del proyecto está en este enlace, desde donde se podrá descargar la imagen ISO que ya incluye todo lo de Manjaro 21.1.