LXQt 2.5.0 abandona definitivamente LXDE y mejora QTerminal

LXQt 2.5.0 ya está disponible como nueva versión del entorno de escritorio ligero y modular para Linux. La actualización, publicada el 5 de noviembre de 2026, introduce mejoras en varias de sus aplicaciones y componentes, actualiza sus requisitos tecnológicos y marca un hito en la evolución del proyecto: LXQt deja atrás definitivamente su última dependencia de LXDE.

El lanzamiento se centra especialmente en QTerminal y QTermWidget, que reciben nuevas funciones para mejorar la experiencia con la línea de comandos. También se actualiza PCManFM-Qt, el administrador de archivos del escritorio, y se incorporan cambios en el panel, la gestión de audio y las preferencias visuales.

LXQt 2.5.0 se despide de la última dependencia de LXDE

Una de las novedades más importantes de LXQt 2.5.0 es la eliminación de menu-cache, el último componente heredado del antiguo proyecto LXDE del que todavía dependía el escritorio.

Su funcionalidad se ha integrado directamente en LibFM-Qt, la biblioteca que sirve de base a PCManFM-Qt y otros componentes del entorno. De esta forma, LXQt dispone ahora de su propia implementación del menú de aplicaciones, sin tener que recurrir a una dependencia externa procedente de LXDE.

El equipo de desarrollo destaca que la nueva implementación realiza las mismas tareas de forma más eficiente y rápida. Este cambio también simplifica la arquitectura del escritorio y permite mantener un conjunto de componentes más coherente con su tecnología basada en Qt.

QTerminal incorpora nuevas funciones

El emulador de terminal QTerminal y su biblioteca QTermWidget concentran buena parte de las novedades de esta versión.

Entre las incorporaciones más destacadas se encuentra la posibilidad de utilizar imágenes como fondo de la terminal. Se ofrecen diferentes modos de visualización, incluyendo relleno, colocación en una esquina y mosaico. Para gestionar estos fondos se utiliza una caché de imágenes que evita tener que procesarlas repetidamente.

También se incorpora compatibilidad con enlaces OSC 8, un protocolo que permite mostrar hipervínculos dentro de la terminal. Esto facilita abrir direcciones web y otros destinos directamente desde el texto mostrado por determinadas aplicaciones de consola.

La selección de texto también mejora con la posibilidad de utilizar Mayús + clic para seleccionar rangos, una operación habitual en otros emuladores de terminal.

Otras novedades incluyen:

Campana visual: permite sustituir el aviso sonoro tradicional por una indicación visual.

permite sustituir el aviso sonoro tradicional por una indicación visual. Notificaciones de silencio: avisa cuando una terminal minimizada deja de producir salida durante un tiempo.

avisa cuando una terminal minimizada deja de producir salida durante un tiempo. Maximización de subterminales: permite ampliar individualmente una sesión dentro de una ventana dividida.

permite ampliar individualmente una sesión dentro de una ventana dividida. Historial de terminal: incorpora opciones para guardar el contenido del historial.

incorpora opciones para guardar el contenido del historial. Errores de ejecución: muestra advertencias cuando un proceso termina con un código de error.

muestra advertencias cuando un proceso termina con un código de error. D-Bus: mejora la integración con otros componentes del escritorio.

Además, QTermWidget recibe correcciones en el análisis de secuencias de control VT100 y en el tratamiento del pegado de texto, junto con otros ajustes de estabilidad.

PCManFM-Qt mejora las búsquedas en LXQt 2.5.0

El administrador de archivos PCManFM-Qt incorpora una función de búsqueda incremental opcional. En lugar de esperar a que termine el proceso completo, los resultados aparecen progresivamente mientras se realiza la búsqueda.

Esta característica resulta especialmente útil cuando se trabaja con directorios que contienen grandes cantidades de archivos. Si el usuario encuentra lo que necesita antes de que termine el proceso, puede detener la búsqueda mediante un nuevo botón situado en la barra de estado, conservando los resultados que ya se han obtenido.

La búsqueda incremental está desactivada de forma predeterminada, por lo que es necesario activarla si se desea utilizar este comportamiento.

Las preferencias del escritorio también incorporan una opción para desactivar la caché de fondos de pantalla. Esto permite mostrar las imágenes originales sin recurrir a una versión almacenada en caché, conservando su calidad visual.

El administrador de archivos corrige asimismo problemas relacionados con entradas fantasma en el árbol de directorios y con el desplazamiento accidental de las cabeceras de las columnas en la vista detallada.

Mejoras en el panel y la gestión de audio

El panel de LXQt recibe diferentes ajustes en sus complementos. El monitor de red respeta ahora el tamaño de iconos configurado para el panel y permite dar prioridad a los iconos del sistema.

El complemento Custom Command incorpora una opción para establecer su anchura mínima, mientras que el complemento de retroiluminación muestra el nivel de brillo actual en su información emergente.

También se corrige el funcionamiento de determinadas acciones D-Bus cuando el panel está configurado para ocultarse automáticamente. Se han revisado, además, varios diálogos de configuración de los complementos.

Por su parte, pavucontrol-qt, la herramienta de control de volumen de LXQt, añade compatibilidad con la selección de códecs de audio Bluetooth. La interfaz permite elegir entre los códecs que admite el dispositivo y la configuración disponible en el sistema.

Correcciones para AMD y compatibilidad con Qt 6.10

LXQt 2.5.0 incorpora una corrección en LibLXQt para mejorar la detección del brillo en equipos que utilizan gráficas AMD. El objetivo es solucionar problemas que impedían ajustar correctamente la iluminación de la pantalla en determinadas configuraciones.

La actualización también establece Qt 6.10 como versión mínima requerida. Esto supone que las distribuciones y los usuarios que compilen LXQt desde el código fuente deberán disponer de esta versión de las bibliotecas Qt o una posterior.

El cambio permite abandonar código antiguo y aprovechar las capacidades de las versiones recientes del entorno de desarrollo.

Un problema conocido con X11

Los desarrolladores advierten de una incidencia importante que afecta a las sesiones X11. La eliminación del soporte X11 en libkscreen 6.8 ha provocado que la herramienta de configuración de monitores de LXQt deje de funcionar correctamente en este tipo de sesiones.

El equipo está trabajando en una solución que consiste en implementar directamente las funciones necesarias para X11, sin depender de la funcionalidad retirada de libkscreen.

Está previsto publicar una actualización correctiva cuando el trabajo esté terminado. Por tanto, quienes utilicen LXQt con X11 deben tener presente esta limitación antes de actualizar.

Disponibilidad de LXQt 2.5.0

LXQt 2.5.0 está disponible a través del código fuente de sus componentes y llegará a las distintas distribuciones GNU/Linux según sus respectivos calendarios de empaquetado.

Los usuarios de distribuciones rolling release probablemente recibirán los nuevos paquetes antes que quienes utilicen versiones estables con ciclos de actualización más conservadores.

Con esta versión, LXQt continúa evolucionando sin abandonar su objetivo de ofrecer un escritorio ligero, modular y basado en Qt. La eliminación de menu-cache completa su separación técnica de LXDE, mientras que las mejoras de QTerminal y PCManFM-Qt refuerzan dos de las aplicaciones más utilizadas del entorno.