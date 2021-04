LXQt 0.17.0 ha llegado con mejoras en el panel y estos otros cambios

Poco menos de seis meses después de la versión anterior, Hong Jeng Yee y el resto del equipo de desarrollo de LXDE han lanzado LXQt 0.17.0. Se trata de una actualización mayor, pero hay que tener en cuenta que hablamos de entornos gráfico sencillos, por lo que los cambios no son tan llamativos como los que se introducen en GNOME, mucho menos que los que incluyen en las nuevas ediciones del Plasma en el que me encanta moverme.

Pero que no haya cambios llamativos no significa que estén ausentes, y LXQt 0.17.0 ha llegado con una opción en el panel inferior que le hace actuar como un dock, en parte. La opción de la que os hablamos hará que, cuando una ventana esté maximizada, el panel inferior se ocultará, algo que personalmente veo más interesante en los docks grandes y menos en los más pequeños, de hecho no lo uso, pero es una opción que llevo viendo toda mi vida y ahora también está en este entorno gráfico.

Novedades más destacadas de LXQt 0.17.0

Nueva opción que ocultará automáticamente el panel inferior cuando una ventana esté maximizada o se ponga encima del mismo.

Soporte para mostrar la fecha de creación de archivos en el gestor de archivos.

Soporte para que las aplicaciones que no son LXQt puedan guardar sus últimos ajustes cuando finaliza una sesión.

Se han añadido visores de tiempo de uso para la corriente y la batería en el gestor de energía.

Ahora se pueden crear lanzadores desde el menú de herramientas del gestor de archivos.

Mejorado el soporte para SVG.

Se ha mejorado la apertura de la selección mixta de archivos con diferentes tipos de mime.

Se ha añadido navegación natural del teclado en el escritorio.

Mejoras en diferentes aplicaciones QT, como QTerminal, LXImage o LXQt Archive Manager.

Lista completa de cambios, en su página de GitHub.

El lanzamiento de LXQt 0.17.0 ya es oficial, pero, como siempre en estos casos, ahora mismo sólo está disponible en forma de código. Los desarrolladores de las diferentes distribuciones que usan este entorno gráfico irán añadiendo la nueva versión en las próximas semanas o meses.