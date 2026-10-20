LXD 6.10 llega como la primera versión de soporte a largo plazo (LTS) de la serie 6 del gestor de contenedores y máquinas virtuales de código abierto. El lanzamiento reúne novedades introducidas desde LXD 5.21 LTS y añade mejoras orientadas a entornos de producción, con especial atención a la gestión de imágenes, la administración de clústeres, el almacenamiento y la recuperación ante desastres.

Desarrollado por Canonical, LXD permite ejecutar contenedores de sistema y máquinas virtuales Linux desde una misma plataforma, con herramientas de línea de comandos, una API REST y una interfaz web. La versión 6.10.0 amplía estas posibilidades y refuerza su papel en servidores, laboratorios domésticos, infraestructura virtualizada y despliegues que necesitan gestionar múltiples instancias.

Registros de imágenes para administrar las fuentes

Una de las principales novedades de LXD 6.10 es la incorporación de registros de imágenes, que ofrecen una forma unificada de consultar y administrar las fuentes disponibles para un clúster. Los clientes pueden indicar el registro desde el que el servicio LXD debe descargar una imagen, en lugar de depender exclusivamente de una URL y un protocolo concretos.

Los administradores también pueden limitar las fuentes autorizadas mediante la nueva opción de configuración de proyecto `restricted.registries`. Esto permite establecer qué registros pueden utilizar los distintos proyectos y controlar mejor las imágenes que se incorporan a una infraestructura.

El sistema admite otros clústeres LXD como fuentes de imágenes mediante enlaces entre clústeres, además de servidores Simple Streams. Para facilitar la transición, se mantiene una capa de compatibilidad con clientes antiguos.

Seguimiento de bloques modificados en máquinas virtuales

LXD 6.10 incorpora una vista previa de la función de seguimiento persistente de bloques modificados, conocida como Changed Block Tracking (CBT), para volúmenes de bloques de máquinas virtuales.

La función aprovecha los mapas de bits de bloques modificados de QEMU y las interfaces de exportación NBD para identificar qué partes de un disco han cambiado entre instantáneas. De esta forma, las herramientas externas de copia de seguridad y los procesos de migración pueden consultar y transferir únicamente los bloques modificados, en lugar de mover la imagen completa.

Esta técnica puede reducir el tiempo necesario para realizar copias, el consumo de ancho de banda y el espacio utilizado durante las operaciones de respaldo. No obstante, Canonical advierte de que CBT sigue siendo una función experimental y recomienda no habilitarla en entornos de producción.

Mejoras para la recuperación ante desastres con Ceph

La nueva versión incorpora compatibilidad con la replicación asíncrona de volúmenes Ceph RBD en los mecanismos de recuperación ante desastres de LXD. Cuando se replican proyectos y volúmenes asociados exclusivamente a sus instancias, LXD puede aprovechar la replicación nativa de Ceph en lugar de transferir los bloques mediante un proceso propio en espacio de usuario.

La plataforma coordina la actualización de los volúmenes en los clústeres de reserva y gestiona las operaciones necesarias para promoverlos, degradarlos y realizar la conmutación del nodo principal. Esta integración permite construir estrategias de recuperación más eficientes para infraestructuras que utilizan almacenamiento distribuido.

Una interfaz web renovada

LXD 6.10 también presenta mejoras importantes en su interfaz web. El nuevo panel de control ofrece una visión general del servidor o clúster mediante tarjetas que muestran las instancias, los proyectos, el estado de los miembros del clúster, el uso del almacenamiento, las advertencias y los permisos efectivos del usuario.

La interfaz incorpora además mejoras en la administración de identidades y permisos, la copia de perfiles y el explorador de archivos de las instancias. Se añaden ayudas contextuales con enlaces a la documentación, mejoras de accesibilidad y ajustes para pantallas pequeñas.

En la administración diaria también se amplían las búsquedas de instancias mediante consultas `clave=valor`, se muestran con mayor claridad las direcciones IP largas y se mejora la presentación de las operaciones y las advertencias.

LXD 6.10 introduce más correcciones y componentes actualizados

La versión corrige errores relacionados con las redes, el almacenamiento, las operaciones concurrentes y la migración de instancias. También soluciona un problema que podía impedir el arranque de Windows en máquinas virtuales configuradas para iniciar mediante BIOS.

En el paquete Snap se actualizan componentes importantes: QEMU pasa a la versión 10.2.1, LXC y LXCFS se actualizan a la serie 7.0.0 LTS, y se incorporan versiones revisadas de ZFS para distintas ramas. Asimismo, se incluye `virtiofsd` en las arquitecturas compatibles con máquinas virtuales, con determinadas excepciones.

Quienes compilen LXD desde el código fuente deben tener en cuenta que el requisito mínimo de Go pasa a ser la versión 1.27.1.

Descarga de LXD 6.10 y soporte a largo plazo

LXD 6.10.0 es una versión LTS recomendada para entornos de producción. Según la política de soporte del proyecto, la rama 6.10 contará con soporte hasta junio de 2031, lo que ofrece un horizonte de mantenimiento prolongado para quienes prefieran estabilidad frente a la adopción continua de versiones con cambios más frecuentes.

En Linux puede instalarse mediante Snap con el comando `sudo snap install lxd –channel=6/stable`. También están disponibles los archivos de código fuente y los clientes para otros sistemas operativos.

La documentación oficial y las notas completas de publicación pueden consultarse en el sitio de documentación de LXD, mientras que el anuncio oficial del lanzamiento incluye una presentación de las novedades de la interfaz web.