Lutris esá plataforma de videojuegos de código abierto

Quizás no sea tan impresionante o tan enorme o ambiciosa como otros proyectos que hemos conocido recientemente, pero Lutris está trabajando en seguir desarrollando esta plataforma de videojuegos de código abierto. Muchos de vosotros ya conocerán Lutris, ese gestor al estilo Steam pero de código abierto, y quizás muchos de vosotros ya lo conocen. De hecho, ya ha sido lanzado la versión Lutris 0.5.0, como podéis ver aún se encuentra en una fase temprana.

La app Lutris resulta bastante práctica, ayudando a organizarse e instalar videojuegos en tu distro GNU/Linux, incluso si provienen de múltiples fuentes. Uno de los objetivos marcados por este proyecto es soportar cualquier videojuego compatible con Linux, independientemente si es de forma nativa, a través de Wine, u otros medios como Steam Play, emuladores de videoconsolas, etc. Eso es lo que hace a Lutris aún más atractivo, a parte de la interfaz gráfica tan sencilla para la admnistración de todos los juegos instalados en nuestra máquina.

Los usuarios de Lutris podrán visitar la lista de videojuegos con soporte en el sitio web oficial de Lutris, elegir el que quieran, descargarlo e instalar el juego de una forma sencilla como he dicho. De esa forma se centraliza todo, y no tenemos que andar buscandolos en diferentes plataformas como Steam, GOG, etc., ni tener que consultar si son o no compatibles con nuestra distro Linux, sino que lo tenemos ya todo allí ya listos. Con ayuda de un buscador de juegos por género o categoría para localizarlos rápidamente.

Por lo general, funciona bastante bien y es compatible con Debian, Ubuntu, openSUSE, Gentoo, Arch Linux, Mageia y algunos derivados de estas distros si no han sido muy modificadas. Una vez instalado, te permite administrar tus videojuegos, lanzar juegos desde Steam, usar instaladores escritos por la comunidad para facilitar la instalación de ciertos videojuegos, instalación automática de más de 20 emuladores con un solo clic, descarga y lanzamiento de juegos libres y/o gratuitos….

Más información – Lutris