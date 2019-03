Luna The Shadow Dust: una aventura gráfica para Linux

LUNA The Shadow Dust es una aventura gráfica basada en puzles que viene para Linux, Mac y Windows. Gracias al esfuerzo de Lantern Studio lo tendremos para nuestra plataforma tras el éxito que ha tenido la campaña de Kickstarter, y que lo tendrás en Steam durante este año. Eso nos alegra, ya que este tipo de juegos indie en ocasiones tienen poco que ver con los grantes títulos AAA, pero eso es precisamente lo que los hace tan interesantes para salir de la rutina a la que nos tienen acostumbrados los grandes estudios.

LUNA The Shadow Dust ya tiene una versión DEMO para jugar en Mac y Windows, no obstante, el .exe de Windows puede ser ejecutado sin problemas en Linux con ayuda de Wine, por si lo quieres probar. Cuando aparezca la versión final, habrá port nativo para Linux, por lo que no debes preocuparte por ello. Siguiendo con el análisis de lo que hemos visto, recuerda a la obra de Hayao Miyazaki de animación tradicional.

Cuenta la historia de un niño y una mascota extraña que viven en un mundo onírico y de leyenda. Una bonita aventura gráfica con una gran historia en este mundo encantado que tendremos que ir superando mediante aventuras basadas en puzles que debemos resolver. Tu misión será restaurar un equilibrio que se ha perdido y no volverá a reinar la normalidad hasta que la luna no vuelva a salir.

Todo este halo de misterio nos llevará a viajar en el tiempo y adentrarnos en una odisea recorriento el mundo virtual que se nos presenta, en busca de restaurar la memoria del niño para resolver el oscuro misterio que se oculta. Todo acompañados de la criatura que tenemos por amigo y mascota. Por supuesto, los controles serán la clásica mecánica point & click. ¿No te parece maravilloso?