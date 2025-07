La preocupación por la privacidad en los asistentes de inteligencia artificial es cada vez mayor, especialmente debido a la forma en la que varias grandes tecnológicas almacenan y utilizan los datos de sus usuarios. En este panorama, ha surgido una novedad especialmente relevante: Lumo, el nuevo chatbot lanzado por Proton, el mismo equipo responsable de Proton Mail y otros productos enfocados en la protección de la información personal.

Proton presenta Lumo como un asistente de IA que funciona bajo estrictos estándares de confidencialidad y seguridad. Desde su lanzamiento, la plataforma se ha definido por no requerir ningún tipo de dato personal para operar, evitando así la exposición a prácticas de explotación o recolección por parte de terceros.

Privacidad ante todo: cifrado y control total

Uno de los pilares de Lumo es el uso de una tecnología de cifrado de acceso cero. Este sistema garantiza que solo el usuario tiene la clave necesaria para leer sus conversaciones y archivos, dejando fuera incluso al propio equipo de Proton. A diferencia de otros asistentes, aquí no se almacena ningún registro en los servidores centrales; todo lo guardado solo se puede descifrar y consultar desde los dispositivos del usuario.

Esta arquitectura de privacidad se extiende también a los documentos y archivos que se analizan o gestionan desde Lumo. Los datos no se comparten con empresas de publicidad, gobiernos ni proveedores externos, ni se emplean para mejorar modelos lingüísticos de IA. Además, los servidores propios de Proton ubicados en Europa refuerzan el compromiso con la soberanía del dato.

Funciones principales de Lumo y características únicas

Lumo permite realizar tareas como resumir documentos, programar código, escribir emails y buscar información en la web. Todo ello, sin sacrificar ningún aspecto de la privacidad: incluso la función de búsqueda está desactivada por defecto y, si se usa, emplea motores respetuosos con la información de los usuarios.

Entre sus capacidades avanzadas, Lumo se integra directamente con Proton Drive para analizar archivos sin comprometer la seguridad. Además, cuenta con el llamado Modo fantasma, que hace que las conversaciones desaparezcan completamente tras cerrar el chat, añadiendo así una capa de anonimato adicional. Es posible también compartir y consultar archivos sin que la plataforma retenga información alguna sobre ellos.

Basado en IA de código abierto y tecnología europea

La tecnología detrás de Lumo se sustenta en modelos de lenguaje grandes de código abierto, como Mistral Nemo, Mistral Small 3, Nvidia OpenHands 32B y OLMO 2 32B desarrollado por el Allen Institute for AI. Dependiendo del tipo de consulta (por ejemplo, programación o redacción), Lumo selecciona automáticamente el modelo más adecuado para ofrecer respuestas precisas, siempre ejecutando todo desde la infraestructura de Proton en Europa.

Distintos modos de acceso y uso de Lumo

Es posible utilizar Lumo accediendo desde lumo.proton.me (enlace) o mediante sus apps para Android e iOS. No es obligatorio disponer de una cuenta para probar el asistente, aunque en ese caso el número de preguntas semanales será limitado y no se podrá guardar historial de chats. Quienes ya cuentan con una cuenta Proton pueden disfrutar de un historial de conversaciones encriptadas, carga de archivos pequeños y otras ventajas, mientras que la suscripción Lumo Plus amplía los límites en consultas, almacenamiento y análisis de documentos grandes.

Desde su lanzamiento, Lumo ya es capaz de responder consultas en 11 idiomas diferentes, incluido el español, y enriquece la oferta de Proton junto a otros servicios como Mail, Drive, VPN y Pass, todos con el denominador común de la protección de la privacidad.

Atendiendo a las crecientes preocupaciones por el uso y la explotación de datos por parte de las grandes tecnológicas, Lumo se plantea como una alternativa fiable y sencilla para quienes buscan un asistente de IA útil y seguro. Los expertos recomiendan seguir aplicando el sentido común y evitar compartir información extremadamente sensible a través de la inteligencia artificial, por seguro que sea su cifrado.

El desarrollo de Lumo responde al objetivo de ofrecer una herramienta eficaz sin renunciar a la privacidad, marcando así una diferencia respecto a otros asistentes del mercado. La apuesta clara de Proton por la confidencialidad, transparencia y control total por parte del usuario sitúa a Lumo como un referente para quienes valoran la protección de sus datos personales en el contexto digital actual.