LSHW: Obtén información del hardware en GNU/Linux

Ya conocerás las herramientas lsusb, lspci, hwinfo, dmidecode, smartctl, acpi, etc., de las que disponemos en nuestros entornos GNU/Linux para conseguir información del hardware, aunque también nos ayude la información que se puede conseguir leyendo los ficheros del pseudo-FS /proc, como por ejemplo /proc/cpuinfo, etc. Pues bien, como siempre suele suceder, existen más alternativas, bastantes más como por ejemplo Hwinfo que dispone no solo de una herramienta para la CLI, sino también de una GUI fantástica que nos recuerda a programas como AIDA64 o Everest…

Pero hoy vamos a hablar de otra herramienta, se llama lshw y sirve también para conseguir listar y obtener información de todos los dispositivos de hardware de nuestro equipo. Esto puede ser muy recomendable para conocer nuestro hardware a fondo y sepamos qué drivers o controladores debemos instalar, o cómo configurar de mejor forma un nuevo kernel que instalaremos en nuestro sistema, etc. A veces es simplemente para conseguir mostrar información de los sensores, o del estado…

No suele estar instalada por defecto, así que debes instalarla primero antes de usarla, el paquete se encuentra en los repositorios oficiales, por tanto simplemente instala un paquete llamado lshw con el gestor de paquetes de tu distro… Su nombre, como se puede intuir, viene de Hardware Lister y es una pequeña herramienta de código abierto con la que conseguir info de la memoria, cpu, cache, velocidad, redes, tarjeta gráfica, dispositivos de E/S, etc. Para ello obtiene información tanto de /proc como de la tabla DMI.

Para su uso se puede usar tanto sin opciones para una salida más genérica de información como con algunas otras opciones interesantes. Por ejemplo, para filtrar por el tipo de bus o dispositivo. Como las opciones lshw -shot o lshw -businfo, o para información de un dispositivo concreto, puedes usar la opción -class seguida de la clase. Por ejemplo para información del sistema lshw -class system o de la memoria con lshw -class memory… Para más información, mira man lshw.