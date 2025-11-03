Hace unos días informábamos de un dato esperanzador para los usuarios de Linux a los que les gusta jugar: el 90% de los juegos que existen ya funcionan en los sistemas del kernel. Gran parte de la culpa la tiene Valve, que en su empeño de distanciarse un poco de Microsoft, su competencia más directa, desarrolla Proton y ensambla otras tecnologías para hacer esto posible. Hoy venimos con otra noticia, y es hasta donde llegamos en Steam.

Y es que la encuesta de hardware de este mes nos sitúa por encima del 3%. Concretamente, estamos en el 3.05%, gracias a la última subida del 0.37%. En ese 3% hay mucha variedad, hasta el punto de que lo más usado — en esa lista, que no es la única — es Arch Linux con el 0.31% (el 10% del total en Linux). Tras Arch, Linux Mint se queda con el 0.2% y Ubuntu Core con el 0.14%. ¿Cómo se explican estas cifras?

Steam dice que cada vez jugamos más en Linux

Dentro de Linux, el 27.18% se lo queda SteamOS, el sistema operativo que usa la Steam Deck. No sé por qué en la lista oficial no aparece SteamOS, pero sí lo hace en la de Linux. Le sigue Arch con el 10.32% y Linux Mint con el 6.65%.

Sobre el dato de Linux Mint, quizá tenga algo que ver el youtuber PewDiePie, quien no hace mucho se creó un PC gamer con Linux Mint, Siendo todo esto especulaciones, no se me ocurre por qué Ubuntu Core esté en la cuarta posición, a no ser que sea una especie de error de detección entre los muchos tipos de -buntus.

El rey en los juegos sigue siendo Windows, quien se queda con el 94.84%. macOS, por su parte, es el sistema que menos se usa para jugar, a pesar de los esfuerzos de Apple por animarnos, y se queda en el 2.11%.

Está meridianamente claro que Windows no se bajará nunca del primer escalón del podium, pero sí podemos esperar que cada vez seamos más los que juguemos en Linux. Si la Steam Deck ha conseguido lo que ha conseguido, esperad a que lancen el segundo intento de las Steam Machines.