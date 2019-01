Cuando hablamos de GNU/Linux (al que por practicidad nos referimos sólo como Linux) ante neófitos u otros informáticos con poco o nulo conocimiento sobre este sistema operativo; muchas veces quedan con cara de confundidos, incredulidad o burla; uno de sus argumentos más fuertes es “Linux no lo usa nadie, sólo un puñado de aficionados, su utilidad en el mundo real es nula”

En este artículo te voy a mostrar como “Linux runs the world” y está metido en los sitios menos sospechados desde nuestros hogares hasta los sitios “punta de lanza” del avance de la humanidad.

Empecemos por los sitios más grandes.

NASA

La NASA es uno de los sitios reconocidos donde se usa algún “sabor” de Linux. Desde sus equipos de uso diario para algunos de sus administrativos hasta la International Spaceship Station (ISS); donde fue noticia a mediados del 2013 debido a que migraban totalmente del reconocido Windows a Linux; por aquellos días Debian 6 ya que requerían un sistema estable y confiable; gran parte de la infraestructura de la ISS funcionaba ya gracias Red Hat.

Esta migración se hizo en los sistemas de la tripulación a bordo que anteriormente funcionaba con el sistema operativo de Redmond.

Otras agencias espaciales como la Europea, China, India y demás también se decantan por Linux para sus operaciones críticas, su uso está extendido en el ámbito aero espacial.

Space X

La empresa insignia de exploración aero espacial privada usa Linux y han sido noticia por ello, como su lanzamiento de un super ordenador de Hewlett Packard donde llevaban Linux y como podemos ver en este artículo sus ordenadores funcionan con Linux bajo el mismo pretexto que da NASA, un sistema robusto, confiable y personalizable, al igual que muchos de los sistemas internos de sus cohetes Falcon.

SpaceX tiene este repositorio en Github donde hay código libre desarrollado por ellos para darle “alma” a sus poderosos Falcon, deberías darle una mirada si te interesa, tal vez puedas iniciar el proyecto de tu propio cohete en tu patio.

Elon Musk la cabeza detrás de esta empresa y otras como TESLA o Solar City al parecer tiene un gran aprecio por Linux ya que es común encontrar en sus productos y equipos usados por su compañía al buen Tux como sistema operativo para sus operaciones.

Súper ordenadores

Muchos desconocen la existencia de dichos ordenadores que llegan a ocupar edificios enteros y son usados con fines científicos, se conforman de miles de procesadores, millones de núcleos con una arquitectura diferente a las conocidas X86 y AMD64 y Petabytes de Ram y disco duro, sí, leíste bien. Petabytes. El 100% de dichos ordenadores los cuales sólo pueden ser financiados por gobiernos o universidades debido a su complejidad y consumo son gestionado por Linux o alguna variante de Unix.

En el caso de la computadora de la imagen la sunway taihulight de china con un total de 40.960 procesadores, 10.649.600 núcleos de arquitectura RISC, 1.3 Petabytes de memoria RAM y una desempeño de 93 petaflops.

Gran Colisionador de Hadrones (LHC)

El gran colisionador de hadrones de Ginebra es gestionado por una distribución personalizada de Linux basada en Red Hat llamada Scientific Linux, el gran colisionador mide varios kilómetros a tal punto que está ubicado en dos países a la vez, Francia y Suiza; debido a que cruza las fronteras,, algunas de sus funciones principales son investigar la materia oscura, recrear las condiciones que dieron origen a nuestro universo e investigar si acorde a la teoría de cuerdas existen dimensiones alternas a la nuestra, entre otros procesos científicos de alta complejidad para comprender nuestro universo.

También es importante resaltar que hasta ahora es la máquina creada por el hombre más compleja hecha hasta el momento, por lo que es motivo de orgullo que tan enorme máquina sea gestionada por nuestro sistema operativo preferido ya que ha sido el único capaz de lidiar con todos sus sistemas y datos. Como tip extra he de mencionar que aquí fue donde se confirmó la existencia del hasta ese momento escurridizo e hipotético Bosón de Higgs también llamado “Partícula de Dios“.

Ahora veamos como Linux está en nuestra vida diaria y ni lo sospechamos.

Industria Automovilística

Los coches hoy en día llevan un ordenador a bordo no sólo para que el usuario pueda gestionar los periféricos del auto, estos también gestionan funciones internas y vitales del propio coche y como no podía ser de otra manera, Linux está allí presente cuidando a sus usuarios, esto no sólo se ve en coches civiles, también en deportivos de la talla de los F1 como podemos ver aquí, así que probablemente estés conduciendo un coche gestionado por Linux.

Podemos también observar la existencia del sistema Linux en coches como el Spark de Chevrolet en su versión “Spark Android”gracias a Android Auto, Tesla donde resalta especialmente la interfaz de su tablero de instrumentos desarrollado bajo la librería QT, así mismo el código fuente usado para sus autos licenciado bajo la licencia GPL de la Free Software Foundation está acorde a sus clausulas, disponible de manera gratuita para quien guste de darle un vistazo, mejorarlo y por qué no, hacer experimentos con él en su propio coche

Internet y telecomunicaciones

¿A que no lo sabías? La gran mayoría de internet está soportado por Linux, inclusive la propia Microsoft ha aceptado usar Linux para sus servidores, los servidores que proveen acceso a webs, los routers de tu hogar, los access point de tu oficina, el cortafuegos de tu empresa, los hosting donde has guardado todas esas fotos de gatitos, Facebook, Amazon, Google y muchos grandes más funcionan a nivel interno con Linux, así que aunque no uses Linux en tu ordenador de escritorio, sólo con hacer una búsqueda en Google o subir algo a la nube ya estás usando Linux indirectamente.

La gran mayoría de grandes compañías de la internet aportan talento humano y dinero al desarrollo de Linux como podemos ver en este link de la Linux Foundation. Inclusive Microsoft donde ya son conocidos por su lema “Microsoft loves Linux” ¿Veremos algún día Office portado para nuestro sistema? ¿Tal vez un Windows basado en Linux?

Móviles

Si usas Android usas Linux, así de simple, el sistema móvil de Google está basado en Linux, esto lo puedes comprobar verificando la versión del núcleo de tu dispositivo android.

Linux ha impedido precisamente que se haga un monopolio total en el sector móvil gracias a su libertad gracias a que se han creado sistemas de todo tipo, desde una distribución de Kali Linux, la distribución por excelencia para pruebas de pentesting basada en la arquitectura ARM de los móviles, Plasma Mobile de los creadores de KDE y Ubuntu Touch de Cannonical creadores de muy conocido Ubuntu.

Dispositivos de multimedia y entretenimiento

Si tienes un smart tv, una consola de esta generación o de la pasada probablemente estés usando Linux o algún similar, WebOS el sistema operativo de muchos smart Tv está basado en Linux, así como consolas como Play Station 3, Play Station 4 o nintendo Switch las cuales no usan linux exactamente pero usan un sistema unix el cual es primo-hermano de linux, un sistema BSD; por lo que a nivel interno y de comandos se gestiona igual, inclusive, se han visto Play Station 3 modificadas corriendo un Linux con todas las letras.

Valve ha apostado en grande por Linux, nos ha dado proton, una personalización de la capa de ejecución de programas Win, Wine la cual permite correr programas de windows en Linux , steamOS su propia distro Linux para jugar, estamos viendo que el futuro de los videojuegos son sistemas unix como Linux como el gran favorito debido a su comunidad que cada día se esfuerza por mejorarlo y dar un mejor soporte.

Domótica e IoT

¿Tienes un asistente virtual en casa? ¿Un chrome cast? ¿Tal vez una nevera inteligente? la gran mayoría de dispositivos “inteligentes” de nuestro hogar funcionan bajo Linux; hasta literalmente una tostadora, esto se ha visto muy potenciado por la comunidad de los “Hazlo tu mismo” y el hardware libre y open source como Arduino y Raspberry entre otros.

Muchas personas han montando sus propios asistentes virtuales, sistemas de control de luz, sistemas de vigilancia, robots para tareas domésticas y demás gracias a Linux y el Hardware Libre, podrías intentar hacer lo mismo, no es tan complejo, solo requiere algo de paciencia.

Eso es todo por ahora, hay muchos otros sitios donde Linux está bajo las sombras, pero son tantos que el artículo sería mucho más extenso de lo que ya es.

Ahora sabes como Linux está presente en la vida diaria desde nuestra nevera inteligente, pasando por nuestro auto hasta la International Spaceship Station.