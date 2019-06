Los servidores con chips basados en la ISA RISC-V podrían llegar pronto…

El CEO de SiFive dice que en 5 años llegarían los primeros servidores basados en la ISA open-source RISC-V. La nueva arquitectura de conjunto de instrucciones abierta ha estado ganando fuerza y fama últimamente. Incluso desde Europa se han fijado en ella como ya comentamos en LxA. Y no es de extrañar que pronto lleguen a los dispositivos móviles para sustituir a ARM y también a los servidores y HPC en general.

La ISA de tipo RISC está bastante bien adaptada a los nuevos términos y es modular para poder agregar o quitar módulos de instrucciones según convenga. Así se pueden optimizar los chips y evitar que ocurra algo similar a los x86 con la retrocompatibilidad. Que no solo son instrucciones CISC, sino que ya suman más de 1300 instrucciones, muchas de ellas que ya no se usan o no tienen sentido para el software moderno…

Naveed Sherwani, CEO de SiFive, ha sido el encargado de predecir esa afirmación. Aunque quizás podrían llegar incluso antes. De hecho, hace tiempo ya dijo que faltaban 5 años para que llegasen los primeros tablets y smartphones con RISC-V y unos 10 años para ver los primeros servidores con esta ISA. Pero ahora la primera cifra ha bajado a 2 años para los dispositivos móviles, y 5 para el ámbito de HPC.

Buenas noticias. Una ISA open-source, un sistema operativo libre como GNU/Linux, proyectos como CoreBoot y LinuxBoot para servidores y supercomputadoras,… la verdad es que el futuro parece más “abierto” que nunca en el aspecto de la tecnología, aunque aún falta muchísimo trabajo por hacer y muchas cosas por desarrollar y mejorar. Lo que sí es cierto, es que las vulnerabilidades detectadas en los chips de Intel, ARM y otros, han ayudado bastante a darle aún más eco a RISC-V.