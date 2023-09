Ahora que los dispositivos móviles son cada vez más potentes es difícil que estemos en situación de tener que usar un ordenador que no utilicemos habitualmente. Sin embargo, si se da el caso, vamos con una lista de los «salvavidas de código abierto»

Los salvavidas son programas que podemos utilizar desde un pendrive, sin necesidad de instalarlos ni de dejar datos importantes en un equipo que no sabemos quién más utiliza.

Los «salvavidas» de código abierto

Cada cierto tiempo tengo que ir a trabajar a un determinado lugar. Me asignaron un ordenador «todo en uno» con 4 gigas y Windows 7 que no conoció una desfragmentación desde el día en que fue instalado. Ante mis continuas quejas le instalaron Windows 10, pero no se molestaron en activarlo.

Decidí tomar el toro por los cuernos e instalar una distribución Linux en un pendrive. Lo ideal es hacerlo en uno de 16 o 32gb. Por supuesto, que la mejor opción hubiera sido un disco rígido externo, pero para los programas que necesito no se justificaba.

Las distribuciones Linux más amigables como Fedora, Manjaro o Ubuntu son ideales para este tipo de situaciones ya que detectan el hardware en el que están trabajando y te dicen que controlador instalar. Si realmente estás preocupado por la privacidad, no dejes de darle una mirada a Tails, una distribución basada en Debian con herramientas que la garantizan

En caso de que no quieras una distribución Linux, puedes optar por lo.s llamados programas portables Son aplicaciones que incluyen todas las dependencias que necesitan para funcionar.

Los dos principales repositorios de software portable para Windows son PortableApps y Portapps

¿Qué aplicaciones bajar?