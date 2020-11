Los repositorios de Ubuntu. ¿Para que sirve cada uno?

En nuestro artículo anterior enumeramos los diferentes orígenes del software que se puede instalar en Ubuntu 20.10 Groovy Gorilla y dijimos que el método principal era el uso de repositorios. En este post vamos a explicar cuál es el contenido de cada uno de ellos.



Los repositorios de Ubuntu

Los repositorios son archivos de software. Ellos contienen no solo los programas si no información adicional para el correcto funcionamiento de los mismos como por ejemplo que bibliotecas del sistema operativo necesita para su funcionamiento. No necesariamente a los repositorios se accede en forma remota. El propio medio de instalación de Ubuntu puede funcionar como tal y permitir la instalación de programas en caso de que no tengamos conexión a Internet.

Para hacer más clara la explicación podemos distinguir entre 3 tipos de repositorios



Repositorios tradicionales

Archivos personales de paquetes

Tienda de Snap

Los repositorios tradicionales

Los repositorios tradicionales fueron la primera forma de instalar paquetes en Ubuntu y aún hoy ocupan un rol principal aunque la intención de los desarrolladores es reemplazarlos paulatinamente por la tienda de Snap. Los programas instalados de esta forma utilizan un esquema de dependencias, es decir que las funciones comunes con otros programas (como por ejemplo guardar un archivo o imprimir) es realizada por otros programas que también deben instalarse en caso de que no se hubiera hecho con otra aplicación instalada anteriormente. Cualquier modificación de una dependencia puede afectar el funcionamiento de todos los programas que la necesitan.

Los repositorios tradicionales se dividen en cinco categorías:

Main

Restricted

Universe

Multiverse

Asociados de Canonical

Main

En este repositorios encontramos aplicaciones que al ser de software libre o de código abierto, pueden ser redistribuidas libremente. Además, los desarrolladores de Canonical (la empresa detrás de Ubuntu) se ocupan de que estén permanentemente actualizadas y de encontrar soluciones a cualquier problema de funcionamiento. En los repositorios Main se incluyen aquellas aplicaciones que Canonical, la comunidad del software libre y los usuarios consideran imprescindibles.

Restricted

En este apartado tenemos los controladores para dispositivos que no están disponibles bajo licencias libres y que por lo tanto no pueden ser modificados ni redistribuidos sin permiso de los desarrolladores originales. Estos controladores pueden ser desinstalados sin comprometer la integridad del sistema operativo, aunque su eliminación puedec ausar que el funcionamiento no sea del todo eficiente.

Universe

Este repositorio incluye una selección de programas de código abierto sin soporte garantizado por Canonical, aunque se agregan las actualizaciones y correcciones de seguridad en el momento en que estén disponibles.

Multiverse

Aquí tenemos programas con licencias que restringen su modificación y redistribución, siendo los usuarios los responsables de garantizar el cumplimiento de las mismas. Los desarrolladores de Ubuntu no son responsables de su mantenimiento ni actualización. Un ejemplo de programas que podremos encontrar en este tipo de repositorios son los programas para reproducir determinado contenido multimedia.

Asociados de Canonical

Aquí encontramos aplicaciones con licencias restrictivas cuyos desarrolladores acordaron con Canonical permitir su distribución con Ubuntu. No se garantiza la actualización ni la corrección de errores y problemas de seguridad.

Archivos personales de paquetes

Para que un programa sea incluido en los repositorios principales de Ubuntu es necesario un riguroso proceso de testeo que lleva tiempo. Con el objetivo de brindar a los desarrolladores una forma más rápida de publicar sus aplicaciones y de ampliar la oferta para los usuarios, se desarrollaron los archivos personales de paquetes (PPA)

Estos repositorios no están alojados en los mismos servidores que utilizan los repositorios oficiales de Canonical si no que utilizan los de un servicio llamado Launchpad propiedad también de Canonical. Para poder instalar este tipo de programas debemos agregar el repositorio.

Los programas instalados desde los archivos personales de paquetes se comportan exactamente igual que los programas instalados desde los repositorios tradicionales. Es decir que un programa disponible en el repositorio ppa es de una versión posterior al que se encuentra instalado lo reemplazará.

Cabe mencionar que es posible que se produzcan problemas de compatibilidad entre programas instalados de una y otra forma y, que cada mantenedor de un archivo personal de paquetes es responsable de su actualización y de la corrección de brechas de seguridad

Tienda de Snap

Con el objeto de tratar de reducir la dispersión de formatos de programas que utilizan las distribuciones Linux, se iniciaron distintos proyectos de un formato universal. Uno de ellos es el formato Snap.

A diferencia de los formatos de paquetes tradicionales, un paquete snap contiene todo lo necesario para su funcionamiento y se lo puede actualizar o eliminar sin afectar el resto del sistemas operativo



Dado que la intención de los desarrolladores de Ubuntu es que el formato Snap a la larga reemplace a los paquetes DEB, el Centro de Software se ocupa de su instalación y el gestor de actualizaciones de mantenerlos actualizados.