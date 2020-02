Leí un artículo sobre pasarse a Linux desde Windows. El autor se enfocaba en el ajuste de expectativas que era necesario hacer. Según él, una de las cosas a las que había que acostumbrarse, es que los juegos disponibles son pocos. No estoy de acuerdo. Puede que falten títulos puntuales, o, que por no disponer de controladores de hardware adecuados, un título en particular no tenga el mismo rendimiento. Pero, definitivamente no son pocos los juegos disponibles para Linux.

Se acaban de votar los Game Of The Year. Es una encuesta anual del sitio Gaming On Linux que pide a los lectores que elijan lo mejor en varias categorías. En todas hay muchos finalistas.



En este artículo nos centramos en las herramientas para la creación y ejecución de los juegos. En los próximos vamos a enumerar los títulos finalistas y ganadores en las diferentes categorías.

Estos son los GOTY 2019. Las mejores herramientas para la creación y o ejecución de videojuegos

Proyecto de Software Libre/Código Abierto

Proton (Ganador)

Valve contribuyó más que nadie acercando jugadores a Linux. Su plataforma Steam incluye varios títulos nativos gratuitos y de pago. En el caso de Proton, se trata de un conjunto de tecnologías que permiten jugar sus títulos de Windows usando el cliente Steam para Linux.

DXVK

Uno de los problemas para portar los juegos de Windows a Linux, es que para la animación de los gráficos se usan tecnologías solo disponibles para este sistema operativo. DXVK traduce las instrucciones de los juegos para que sean entendidas y ejecutadas por las herramientas de animación de gráficos de código abierto.

Godot Engine

Se trata de un conjunto de herramientas que facilitan a los programadores la creación de juegos 2d y 3d

Wine

Pasarse de Windows a Linux y no oír hablar de este programa, es como vivir años en Occidente y no escuchar hablar de la Coca Cola, McDonald’s o Starbucks. Se trata de una utilidad que permite ejecutar aplicaciones de Windows en Linux. Aunque no funciona con todas las aplicaciones, si es posible utilizarla con Microsoft Office y las aplicaciones de Adobe.

Blender

Acá estamos hablando de un auténtico referente de su sector. Blender no solo no tiene nada que envidiarle a ninguna solución privativa. Es la opción preferida por muchos profesionales y empresas de animación y creación de videojuegos. Consiste en una completa suite para la creación y animación de gráficos 2d y 3d. También, incluye funciones de edición de video.

Reimplementación favorita de un motor de juegos (Software Libre o de Código Abierto)

Comencemos definiendo que es un motor de videojuegos.

Nos estamos refiriendo a un conjunto de programas reutilizables que facilitan el diseño, la creación y ejecución de juegos de video. Entre otras, cumple funciones de animación, simulación, reproducción de sonidos, etc.

Cuando decimos reimplementar, nos referimos a escribir desde cero los motores de juegos para que hagan lo mismo que hacían otros motores de juegos.

OpenMV (Ganador)

OpenMV reimplementa y amplía el motor Gamebryo 2002 para el juego de rol The Elder Scrolls III: Morrowind. OpenMW viene con su propio editor, llamado OpenMW-CS, que permite al usuario editar o crear sus propios mods o juegos originales.

ScummVM

Es una aplicación que permite ejecutar algunos de los títulos clásicos de aventuras gráficas a partir de sus archivos de datos. No se necesitan los ejecutables lo que hace indiferente el sistema operativo que estés utilizando. Aseguran soportar (con diversos grados de compatibilidad) al menos 250 títulos de los estudios LucasArts, Sierra On-Line, Revolution Software, Cyan, Inc. y Westwood Studios.

OpenRA

Este proyecto recrea y moderniza los clásicos juegos de estrategia en tiempo real de Command & Conquer. Su flexible motor de juego de código abierto proporciona una plataforma común para reconstruir y reimaginar los clásicos juegos 2D y 2.5D RTS.

ZDoom

ZDoom es una familia de adaptaciones mejoradas del motor Doom para ser utilizadas en sistemas operativos modernos. Funciona en Windows, Linux y OS X, y agrega nuevas características que no se encuentran en los juegos tal como fueran publicados originalmente por id Software.

OpenTTD

OpenTTD es un juego de simulación de código abierto basado en el popular juego de Microprose “Transport Tycoon Deluxe”, escrito por Chris Sawyer. Intenta imitar el juego original lo más fielmente posible mientras lo amplía con nuevas características.