Hace menos de 24 horas desde que Canonical publicó Ubuntu 25.10 y ya tenemos que informar de la primera polémica. En otros lanzamientos hubo problemas con instaladores y temas feos, y en Questing Quokka tenemos uno que afecta a los paquetes flatpak. La primera vez que leí sobre este fallo fue en las notas de lanzamiento de Xubuntu 25.10, pero se ha confirmado que el problema afecta a toda la familia de quokkas, incluso al actualizar.

Está claro, o me lo parece a mí, que a Canonical le gustaría que el fallo fuera permanente, puesto que ellos quieren que usemos los paquetes snap y pasemos de los flatpak. Pero el bug tiene los días contados. Actualmente sí es posible instalar el paquete flatpak — el software que gestiona este tipo de paquetes– usando apt, pero dará error al intentar instalar paquetes. El problema aparece porque AppArmour no se lleva bien con fusemount3, tal y como leemos en Launchpad.

Los paquetes flatpak sí serán compatibles con Ubuntu 25.10

La cuestión es que el perfil de AppArmour para fusemount3 no cuenta con los privilegios que necesita para funcionar bien en Questing Quokka. fusemount3 es una herramienta en la que se apoya flatpak para montar y desmontar sistemas de archivos. Sin los permisos correctos, sencillamente falla. fusemount necesita poder acceder a rutas como /run/mount/utab, y AppArmour está bloqueando el acceso.

En estos momentos no hay una fecha estimada para el lanzamiento del parche, pero ya está en camino. Y por motivos como este, a veces no merece la pena ser lo que se conoce como Early Adopter (de los primeros en obtener algo). Canonical suele activar las actualizaciones, o mejor dicho, la notificación de que hay una nueva versión del sistema puede tardar unos días en llegar, y es por un buen motivo: esperar para comprobar que todo funciona como se espera.

Y por esperar, se espera que no haya que esperar mucho. Espero no haber liado a nadie con estas líneas.