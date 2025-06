Explorar Internet desde la línea de comandos puede parecer cosa del pasado, pero en realidad es una práctica habitual para administradores de sistemas o entusiastas de Linux que buscan eficiencia, bajo consumo de recursos o simplemente una experiencia diferente. A pesar de la evolución de los navegadores web gráficos y sus interfaces repletas de funciones, los navegadores CLI (de consola o terminal) mantienen su vigencia por motivos prácticos, de accesibilidad y hasta de privacidad. Si eres de los que prefiere la terminal o te encuentras gestionando servidores sin entorno gráfico, conocer las alternativas más sólidas y actuales es fundamental.

No son sólo una reliquia: estos navegadores permiten navegar por la web de manera sorprendentemente efectiva, acceder a documentación, diagnosticar servidores y realizar tareas cotidianas de internet sin las limitaciones de un entorno gráfico. En este análisis, revisamos en detalle las principales opciones disponibles, desmenuzando características, ventajas, instalación y pequeños trucos basados en la experiencia real y las mejores fuentes en español y en inglés.

Navegadores de terminal: ¿por qué siguen siendo imprescindibles?

La terminal o consola de Linux siempre ha sido una poderosa herramienta para controlar el sistema. Disponer de navegadores que funcionen desde la línea de comandos te permite desde consultar información online rápidamente hasta realizar tareas de diagnóstico en servidores donde no hay entorno gráfico instalado. Existen varias razones para decantarse por un navegador CLI:

Consumo mínimo de recursos: Ideales para equipos antiguos, servidores o dispositivos con hardware limitado.

Acceso remoto: Permiten navegar por la web a través de SSH, sin exponer la interfaz gráfica.

Privacidad y seguridad: Limita la ejecución de scripts, cookies y rastreadores, reduciendo la superficie de ataque.

Diagnóstico avanzado: Comprobación de cómo se comporta una web a nivel de texto puro y compatibilidad con tecnologías de asistencia.

Lynx: el decano de la navegación en modo texto

Lynx es probablemente el navegador de consola más veterano y reconocido dentro del ecosistema GNU/Linux y Unix. Lanzado por primera vez en 1992 en la Universidad de Kansas, sigue siendo mantenido por una comunidad fiel. Su filosofía es la simplicidad: solo texto, lo que lo convierte en una herramienta perfecta para conexiones lentas, servidores o entornos donde lo gráfico está fuera de lugar.

El funcionamiento de Lynx es sencillo. Resalta hipervínculos con el cursor y permite seleccionar enlaces escribiendo el número asociado o navegando con las flechas del teclado. No procesa imágenes, ni vídeo ni la mayoría de scripts modernos, lo cual elimina distracciones y potenciales amenazas. Sin embargo, puedes configurar Lynx para que invoque programas externos al encontrar imágenes o vídeos, abriendo así una pequeña puerta a la multimedia si realmente lo necesitas.

Ventajas destacables:

Soporte para SSL/TLS, lo que permite navegar por sitios con cifrado.

Posibilidad de usarlo como herramienta de diagnóstico para comprobar la accesibilidad o usabilidad de una web.

Útil en pruebas de servidores web, ya que muestra exactamente cómo se comporta una página sin JavaScript ni CSS avanzado.

Instalar Lynx en Linux es muy sencillo; está en los repositorios de prácticamente todas las distribuciones:

Debian/Ubuntu: sudo apt install lynx

CentOS/RHEL/Fedora: sudo yum install lynx

Arch Linux: sudo pacman -S lynx

OpenSUSE: sudo zypper install lynx

Alpine Linux: sudo apk add lynx

Para usarlo, basta con lanzar en terminal: lynx algunaweb.com

w3m: modo texto pero con imágenes (si quieres)

w3m (captura de cabecera) es otro navegador clásico de consola, muy conocido por su agilidad y por su sorprendente capacidad para mostrar imágenes en terminales compatibles. Originalmente desarrollado en Japón (de hecho, su nombre significa “ver la World Wide Web”), w3m se mantiene aún por desarrolladores independientes y es compatible con la mayoría de distribuciones.

Su punto fuerte es la fidelidad en la representación del HTML, dentro de lo que cabe en modo texto. Muestra colores, tablas, marcos y, a diferencia de sus competidores, puede mostrar imágenes en terminales compatibles (como xterm o kitty con soporte inline). Además, los atajos de teclado son bastante sencillos y es posible abrir nuevas pestañas, volver atrás, ir a una URL concreta y más.

Para instalarlo:

Debian/Ubuntu: sudo apt install w3m w3m-img

Fedora/CentOS: sudo yum install w3m

Arch Linux: sudo pacman -S w3m

OpenSUSE: sudo zypper install w3m

Alpine Linux: sudo apk add w3m

Para lanzarlo, simplemente: w3m direcciónweb.com

Incluye atajos como SHIFT+Q para salir, SHIFT+B para retroceder y SHIFT+T para abrir nueva pestaña. Su documentación es extensa y se accede fácilmente desde el propio navegador.

Links y Links2: el equilibrio entre texto y modo gráfico

Links es famoso por ofrecer dos modos de visualización: sólo texto (ideal para terminales) y un modo gráfico muy básico, que funciona incluso sin entorno X Window (utilizando el framebuffer o SVGAlib). Es abierto, rápido y con soporte para HTML4, tablas, marcos, menús desplegables, desplazamiento horizontal, UTF-8, navegación en pestañas y compatibilidad parcial con JavaScript (aunque las últimas versiones han abandonado este soporte).

Su versión moderna, Links2, añade mejoras en el interfaz y la posibilidad de mostrar algo más de formato gráfico (si lanzas el navegador con “links2 -g”). Las características más reconocidas de Links/Links2 son:

Menús contextuales y acceso rápido a opciones.

Desempeño óptimo en sistemas antiguos o con recursos muy limitados.

Soporte de descargas, marcadores y navegación por FTP y SSL.

La instalación es igual de sencilla:

Debian/Ubuntu: sudo apt install links o sudo apt install links2

o Fedora/CentOS: sudo yum install links

Arch Linux: sudo pacman -S links

Para comenzar: links www.sitioweb.com

No destaca en aceptar o rechazar cookies como Lynx, pero es fiable, austero y configurable. Perfecto para quien viene de navegadores gráficos y quiere una transición más suave a la terminal.

ELinks: funciones extra en el modo texto

ELinks nació como una bifurcación mejorada del proyecto Links. Aunque su desarrollo se detuvo en 2017 por cuestiones de seguridad, fue relanzado bajo el nombre felinks y sigue siendo una opción potente. Sus mejoras sobre Links incluyen navegación por pestañas más avanzada, soporte de marcadores, menús adicionales y cierta interacción con el ratón dentro de la terminal.

Entre sus puntos fuertes:

Permite una experiencia más moderna en modo texto, con más opciones de personalización.

Funciona especialmente bien en sistemas donde se busca minimizar dependencias gráficas pero se desea algo más que puro texto plano.

Debian/Ubuntu: sudo apt install elinks

Fedora/CentOS: sudo yum install elinks

Arch Linux: sudo pacman -S elinks

El comando de uso básico es: elinks sitio.com

Recomendable revisar la versión y buscar actualizaciones para evitar problemas de seguridad.

Browsh: la modernidad llega a la terminal

Browsh es una opción diferente que ha llegado para modernizar la experiencia CLI. Su propuesta es la de un navegador CLI híbrido, que utiliza un navegador gráfico “headless” por debajo (Firefox sin interfaz visible) para renderizar sitios web modernos y transforma la salida a gráficos y texto compatible con la terminal. Esto permite ver páginas completas, incluyendo JavaScript, CSS avanzado e incluso algunos vídeos, todo convertido a arte ASCII dentro del terminal.

Su desarrollo es reciente y se mantiene activamente. Las instalaciones pueden realizarse bajando paquetes .deb o .rpm directamente desde su repositorio y ejecutando:

Para sistemas basados en Debian: descárgalo desde GitHub y usa sudo apt install ./browsh_xxx.deb

En Red Hat/CentOS: descarga el .rpm y ejecuta rpm -Uvh ./browsh.rpm

Después, se ejecuta con: browsh www.sitioweb.com

Requiere tener Firefox instalado, ya que es su «motor». La experiencia es lo más parecida a un navegador gráfico moderno que se puede tener en CLI, y permite desde ver páginas con scripts complejos hasta navegar por sitios que se resisten a Lynx, Links o w3m.

¿Mi preferencia?

Vivaldi. Está claro que para un uso normal, los navegadores CLI o de línea de comandos no son una opción. Ahora bien, para los casos mencionados, yo me quedaría con Lynx o w3m. Aunque Browsh tiene buena pinta, se queda a medio camino entre lo uno y lo otro, y no llega a ninguno de los dos lados. ¿Cuál es tu favorito?