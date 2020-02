Los mejores juegos privativos del 2019 con versiones para Linux

Aunque Linux despertó el interés de muchas empresas desarrolladoras de software, no a todo el mundo le gusta el modelo de licencias de código abierto. En un artículo anterior repasamos la lista de juegos de software libre preferido por los lectores de Gaming On Linux. Ahora toca hacer la lista de los mejores softwares privativos disponibles para nuestro sistema operativo.



Los mejores juegos privativos para Linux del año 2019

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition (Ganador)

Lo primero que te encuentras al ingresar a la página del juego en Steam es con este aviso.

El contenido de este producto puede no ser apto para todas las edades o para verlo en el trabajo. Violento Sangriento

Y la obligación de poner tu fecha de nacimiento antes de continuar.

Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition también tiene una protagonista femenina, aunque la historia no es tan inocente como la del otro juego ya comentado. De hecho, se trata del capítulo final de la historia sobre el origen de Lara Croft. Aquí es donde se convierte en la saqueadora de tumbas que está destinada a ser.

En esta edición definitiva podemos acceder al juego básico y siete tumbas de desafío de contenido descargable, así como armas, atuendos y habilidades descargables.

Algunos de los retos que deberemos afrontar en la piel de Lara:

Sobrevivir en el lugar más mortal de la Tierra: Tendremos que dominar un entorno selvático inclemente, mientras exploramos entornos subacuáticos llenos de cavidades y sistemas de túneles.

Integrarnos con la selva: Estando en inferioridad numérica y mal equipados es necesario que aprendamos a aprovechar las posibilidades de la selva

Descubrir tumbas oscuras y despiadadas: Para esto tendremos que usar técnicas avanzadas para llegar a ellas y, una vez dentro, afinar nuestra habilidad para resolver puzles mortales.

Descubrir la Ciudad Oculta

Slay the Spire

Este es un juego para un solo jugador que mezcla características de juegos de cartas y juegos de mazmorras.

Entre las cosas que nos propone Slay the Spire están:

Crear un mazo de cartas diferentes.

Encontrar criaturas extrañas.

Descubrir reliquias de inmenso poder.

Escalar a la Aguja.

Existen múltiples combinaciones de cartas por lo que deberás elegir las que funcionen mejor juntas a la hora de eliminar enemigos y llegar a la cima. También puedes optar por un camino seguro o uno arriesgado.

Ion Fury

Acá tenemos otro título poco apto para gente impresionable. De la descripción de sus desarrolladores.

Este juego puede incluir contenido no apto para todas las edades o para verlo en el trabajo: violencia o gore frecuentes, contenido general para adultos

Para jugarlo asumimos el rol de Shelly La Bomba Harrison quien se ganó su nombre en clave desactivando bombas para la Fuerza de Defensa Global. Harrison debió hacer un cambio de carrera cuando el malvado cerebro transhumanista Dr. Jadus Heskel desató a los miembros de su culto cibernético en las calles de Neo DC. La Bomba supo, que era hora de empezar a causar explosiones en lugar de prevenirlas.

La misión de asesinar a Heskel no es para pusilánimes. Dejaremos un rastro de carnicería a lo largo de enormes niveles de múltiples caminos llenos de explosiones gigantescas, innumerables armas secretas, y enemigos inhumanos detrás de cada esquina. No hay posibilidad de regenerarnos, por lo que nuestra única posibilidad de salvación es disparar y correr

A nuestro favor contamos con un amplio arsenal de armas, con modos de fuego alternativos y diferentes tipos de munición. Entre ellos el preferido de Harrison, el Loverboy de tres cañones.

Oxygen Not Included

Se trata de un juego en el que debemos garantizar la continuidad y el crecimiento de una colonia espacial en la que como el título indica, no hay oxígeno.

Todo en su colonia espacial está bajo nuestro control, desde la excavación y la asignación de recursos hasta la fontanería y los sistemas de energía. Sin embargo, los recursos comenzarán a agotarse desde el primer momento.

Y, por si no fuera poco, también tendrás que mantener entretenidos a los colonos durante su ocio.

Life is Strange 2

Sean, un adolescente de dieciséis años, y su hermano menor Daniel deben huir de la policía y refugiarse en México, el país natal de su padre. Como si no tuviera suficientes problemas, Sean debe lidiar con los poderes telequinéticos de su hermanito. A través de las decisiones que tomemos en el papel de hermano mayor controlaremos nuestras acciones y las de Daniel durante el camino de Seatle a Puerto Lobos. Lo que decidamos podrá determinar que lleguemos o no a salvo