Si usas GNU/Linux en tu día a día, sabrás que elegir un buen cliente de correo y calendario puede ser casi una odisea. Entre aplicaciones algo anticuadas, proyectos jóvenes que aún están verdes y webmails que se comen recursos como si no hubiera un mañana, encontrar la herramienta que encaje con tu forma de trabajar no es trivial. Además, hoy ya no basta con leer y enviar emails: queremos integrar calendarios, tareas, contactos, cifrado y notificaciones sin volvernos locos.

Al mismo tiempo, muchos proveedores han dado el salto a la nube y empujan hacia el uso del navegador. Eso está bien para salir del paso, pero cuando abres varias pestañas con correo, calendario, chat y mil historias más, tu PC empieza a sufrir. Justo por eso, cada vez más gente vuelve a apostar por clientes de correo y calendario nativos en Linux, que consumen menos recursos, se integran mejor con el escritorio y evitan distracciones constantes.

Por qué importa tanto el cliente de correo y calendario en Linux

Un buen cliente no solo sirve para enviar y recibir mails: hoy se espera que gestione correos, calendarios, contactos, tareas, filtrado de spam y cifrado, y que además lo haga sin romperse ni dar errores extraños. En entornos profesionales, también es clave que se integre con servicios como Exchange, Google Workspace o CalDAV, y que funcione bien con varios sistemas operativos si usas Linux en el trabajo pero macOS o Windows en casa.

Otro punto crítico es la seguridad. Cada vez más usuarios buscan clientes que ofrezcan cifrado de extremo a extremo (PGP o similar), TLS, cifrado en reposo y código abierto. Algunos proyectos van todavía más allá y plantean modelos en los que el servidor ni siquiera tiene acceso al buzón desencriptado, o donde tu contraseña es la única llave y si la pierdes, pierdes todo el contenido del buzón.

Modelo seguro de buzón cifrado y acceso IMAP

Algunos servicios modernos de correo cifrado han adoptado un enfoque muy agresivo de privacidad: utilizan buzones individuales cifrados con tu contraseña, almacenados en el servidor de forma que el proveedor no puede ver tu correo en claro en ningún momento. El sistema opera básicamente en memoria cuando te conectas, lo que significa que el buzón en reposo permanece cifrado y fuera del alcance incluso del operador del servicio.

Este tipo de planteamiento tiene ventajas y desventajas claras. Por un lado, tu buzón es accesible solo para ti, no se comparte en bases de datos comunes y permanece cifrado con AES‑256 y TLS en tránsito. Por otro, si pierdes la contraseña, nadie puede rescatarte: pierdes el acceso al buzón y solo podrías recuperarlo a partir de copias de seguridad offline que tú mismo hayas hecho, o empezando de cero con una nueva cuenta.

Para activar este tipo de almacenamiento seguro basado en IMAP, lo habitual es que el propio panel de control del servicio te permita ir a Mi cuenta → Dominios → Alias y marcar una casilla para habilitar el almacenamiento IMAP en un alias concreto. En muchos casos se puede tener a la vez reenvío a otra dirección y almacenamiento IMAP, lo que facilita migraciones o copias de seguridad híbridas.

Una vez habilitado IMAP, estos proveedores suelen ofrecer configuraciones detalladas para clientes de correo populares. No sueles estar atado a un solo programa: puedes usar Thunderbird, Evolution, clientes móviles estándar y cualquier otro que hable IMAP y SMTP, siguiendo las instrucciones específicas de conexión (puertos seguros, TLS obligatorio, usuario por alias, etc.). Además, al ser 100% de código abierto, es posible revisar cómo está implementado el cifrado, cómo se indexa el correo y qué se hace con tus datos.

En cuanto a límites, uno de los modelos habituales es ofrecer 10 GB de almacenamiento inicial compartido entre dominios y alias, ampliable mediante pagos mensuales por bloques (por ejemplo, 3 dólares al mes por cada 10 GB adicionales). Lo interesante es que no se fuerza un pago por dominio o por alias: Puedes definir límites por dominio o por alias, pero el pool de espacio es común, lo que resulta bastante flexible frente a otros proveedores más rígidos.

Clientes de correo cifrado: Tuta frente a Thunderbird y Evolution

En el ecosistema Linux, los nombres que siempre salen en cualquier conversación son Thunderbird y Evolution, ambos de código abierto y muy asentados. Sin embargo, en los últimos años ha ido ganando fuerza un enfoque diferente gracias a Tuta, que combina servicio de correo cifrado y cliente de escritorio propio, con especial énfasis en la privacidad y en la facilidad para usar cifrado de extremo a extremo sin volverse loco con las claves.

Tuta: cliente y servicio cifrado con escritorio para Linux

Tuta no es solo un cliente, es un servicio completo de correo cifrado con aplicaciones de escritorio y móviles que funcionan en MX Linux, Manjaro, Linux Mint, Ubuntu, Fedora, Debian y muchas otras distribuciones, además de Windows y macOS. Al controlar tanto el backend de correo como los clientes, el equipo puede reaccionar rápido al feedback y pulir la experiencia de forma bastante ágil.

Los clientes de escritorio de Tuta integran correo, calendario y contactos cifrados. Añadir tu propio dominio personalizado es relativamente sencillo, pero hay una limitación importante: no soporta IMAP para usar el cliente con otros servicios externos. Tuta funciona con su propia infraestructura, y a cambio te da un alto nivel de seguridad por defecto, sin depender de complementos ni de configuraciones complicadas.

En los últimos años el proyecto ha avanzado muy rápido: se ha realizado una auditoría de seguridad completa, se ha añadido corrector ortográfico multilenguaje, políticas de instalación pensadas para empresas, posibilidad de establecer Tuta como gestor de correo por defecto en el sistema, integración con MAPI en Windows, compatibilidad U2F para segundo factor y, algo clave para muchos usuarios de portátiles, modo offline.

Desde enero de 2023 el cliente de escritorio permite mantener una copia local cifrada de todo el buzón, que se sincroniza cuando hay conexión y permite trabajar sin Internet. Además, están desplegando un sistema de importación de correo que facilitará traer todos tus emails antiguos desde otros proveedores y almacenarlos ya cifrados dentro de Tut.

La gran baza de Tuta es que los mensajes pueden ser tanto “estándar” (solo cifrados en transporte mediante TLS) como correos cifrados de extremo a extremo que se envían de forma transparente incluso a usuarios que no usan Tuta, mediante enlaces protegidos por contraseña. El objetivo es que enviar un correo cifrado sea tan fácil como mandar un email normal, sin obligarte a gestionar manualmente pares de claves PGP.

Otra característica muy potente es su búsqueda sobre datos cifrados. El cliente construye un índice de búsqueda cifrado localmente, de forma que puedes buscar en el contenido de tus emails cifrados sin que los servidores vean nunca ni tus datos ni tus consultas. Esta combinación de usabilidad y seguridad es poco común en otros servicios. Todo el cliente es 100% open source y el código está disponible en GitHub para auditorías externas.

Si estás dispuesto a usar una nueva dirección o a trasladar tu propio dominio, Tuta se presenta como una de las opciones más seguras para usar correo y calendario en Linux, con una experiencia bastante pulida, cifrado automático de todos los datos almacenados y un enfoque claro en la privacidad desde el diseño.

Thunderbird: el veterano todoterreno multiplataforma

Thunderbird, desarrollado por la fundación Mozilla, sigue siendo uno de los clientes de correo de código abierto más completos y utilizados en Linux, Windows y macOS. Consulta sus novedades de Thunderbird para conocer mejoras de seguridad y estabilidad.

De fábrica, Thunderbird protege los correos con cifrado de transporte TLS. Para cifrado de extremo a extremo con OpenPGP ya no hace falta el clásico Enigmail: las versiones recientes integran soporte PGP nativo, aunque muchos usuarios veteranos siguen familiarizados con el modelo de plugins. La aplicación permite firmar y cifrar mensajes, gestionar claves y descifrar correos cifrados directamente desde la interfaz.

Uno de los grandes puntos fuertes de Thunderbird es su sistema de complementos. A través de extensiones es posible añadir nuevas funciones, cambiar radicalmente la interfaz, integrar servicios externos o ampliar el calendario. Por ejemplo, hay plugins para conectarse a Google Calendar, integrar tareas avanzadas, automatizar respuestas o incluso gestionar redes sociales desde el propio cliente.

No todo son rosas. A algunos usuarios la interfaz les sigue pareciendo algo anticuada y recargada, aunque los últimos rediseños han mejorado bastante la situación y existen temas como Monterail que modernizan el aspecto. También hay que reconocer que, cuando gestionas muchas cuentas o buzones enormes, Thunderbird puede consumir una cantidad apreciable de recursos.

En la práctica, si necesitas un cliente potente, multiplataforma, gratuito y muy flexible, Thunderbird sigue siendo una apuesta segura. Es especialmente recomendable si quieres conservar direcciones de Gmail, Yahoo, Outlook, GMX, mailbox.org o similares, y centralizarlas todas en un mismo sitio. El cifrado PGP está ahí, aunque requiere algo más de paciencia que en servicios como Tuta donde viene “preempaquetado”.

Evolution: la navaja suiza de GNOME

Evolution es el cliente de correo y calendario por defecto del entorno GNOME, usado en muchas distribuciones basadas en GTK. Funciona muy bien en MX Linux, Manjaro, Linux Mint, Ubuntu y compañía, y puede conectarse tanto a servidores IMAP genéricos como a infraestructuras empresariales con Exchange o servicios compatibles.

Además de correo y calendario, Evolution integra libreta de direcciones, gestión de tareas, notas y soporte para RSS. Su gran baza es lo bien que se acopla con el escritorio GNOME: se integra con cuentas en línea del sistema, se sincroniza con otras aplicaciones que necesitan enviar correo y aprovecha el sistema de notificaciones del entorno de escritorio.

A nivel de seguridad, Evolution soporta cifrado TLS para las conexiones y cifrado de contenido mediante OpenPGP. Para este último suele usarse Seahorse u otras herramientas que gestionan las claves. La configuración puede resultar un poco más técnica que en soluciones “todo incluidas” como eM Client, pero permite alcanzar un buen nivel de seguridad sin depender de servicios propietarios.

Sus puntos flojos tienen que ver con un consumo de recursos relativamente alto y una interfaz que lleva años sin cambios profundos, lo que hace que algunos usuarios la perciban como algo anticuada. Aun así, en entornos GNOME bien integrados ofrece una productividad muy alta, especialmente cuando se combina con servidores de grupo de trabajo y calendarios compartidos.

Otros clientes de correo destacados en Linux

Más allá del trío clásico, el ecosistema Linux ofrece una buena variedad de clientes pensados para distintos perfiles: desde usuarios que buscan estética minimalista hasta quienes priorizan rendimiento o terminal pura y dura.

Geary: sencillo, moderno y ligero

Geary es un gestor de correo ligero muy ligado al escritorio GNOME. Está pensado para usuarios que quieren una interfaz limpia y moderna, sin capas y capas de menús. Se centra en IMAP (no soporta POP ni protocolos empresariales raros), lo que lo hace ideal si usas Gmail, Outlook.com, Yahoo u otros servicios masivos basados en IMAP.

Entre sus funciones incluye redacción de emails con editor HTML, notificaciones de escritorio, búsqueda rápida y una estética muy actual. No admite complementos y no está pensado para escenarios ultra complejos, pero para el uso diario con una o varias cuentas IMAP funciona muy bien y consume pocos recursos.

Sus pegas son claras: no soporta otros protocolos fuera de IMAP y carece de un sistema de extensiones. Tampoco integra calendario o tareas, por lo que tendrás que apoyarte en GNOME Calendar u otras aplicaciones para la parte de agenda.

Mailspring: productividad y diseño moderno

Mailspring es heredero del antiguo Nylas N1 y se centra en ofrecer un cliente de correo moderno, rápido y orientado a la productividad, con versión para Linux, Windows y macOS. Se integra exclusivamente mediante IMAP, pero admite múltiples cuentas y aporta funciones “de oficina” que muchos echan de menos en los clientes clásicos.

Entre sus características destacan búsqueda avanzada, plantillas, seguimiento de lectura de correos, firmas automáticas y un diseño muy pulido. Todo esto lo hace atractivo para quienes gestionan mucho correo de trabajo, leads comerciales o comunicación con clientes.

La parte menos popular es que necesitas crear una cuenta con el servicio de Mailspring para usar la aplicación, y muchas funciones avanzadas están bloqueadas tras una suscripción Pro. Además, a diferencia de Evolution o Thunderbird, no integra de serie contactos ni calendarios nativos, por lo que tendrás que complementarlo con otras aplicaciones si quieres un centro de productividad completo en el escritorio.

Claws Mail y Sylpheed: rendimiento por encima de la estética

Claws Mail es uno de esos clientes que demuestran que la apariencia no lo es todo cuando buscas velocidad y control. Su interfaz recuerda a la de los años 2000, pero a cambio es extremadamente rápido, ligero y muy configurable. Admite complementos, filtros complejos, integración con RSS y soporta los protocolos habituales de correo.

El principal inconveniente de Claws Mail es que usa librerías GTK antiguas y su diseño no está nada alineado con los escritorios modernos. Aun así, sigue siendo una joya para equipos con pocos recursos o usuarios que valoran la rapidez por encima del diseño.

Sylpheed, del que Claws Mail es en parte heredero, se centra todavía más en la ligereza. Es uno de los clientes de correo más livianos que puedes encontrar, ideal para máquinas muy viejas o sistemas embebidos. A cambio renuncia a muchas florituras: no tiene sistema de extensiones potente, ofrece pocas integraciones y su disposición de interfaz resulta poco productiva para muchos usuarios acostumbrados a clientes más visuales.

KMail y KDE Kube: alternativas en el mundo KDE

KMail es el equivalente de Evolution en el ecosistema KDE Plasma. Forma parte de la suite Kontact y ofrece correo, calendario, contactos y tareas integradas con las bibliotecas Qt y las herramientas del escritorio KDE. Su punto fuerte es la integración con el stack KDE: notificaciones, integración con otras apps, soporte para Akonadi, etc.

Sin embargo, KMail arrastra una reputación de interfaz tosca y algo desactualizada, además de una cierta complejidad interna que puede dar quebraderos de cabeza si algo se corrompe en Akonadi. Para usuarios que solo quieren “que funcione” puede resultar excesivo, aunque para quienes viven en Plasma y quieren todo centralizado en el entorno sigue teniendo sentido.

Para intentar dar un salto generacional, en KDE se ha impulsado Kube, un proyecto moderno que busca ofrecer un cliente de correo, calendario y tareas diseñado desde cero para Qt y Plasma. Kube promete mejor rendimiento y una interfaz más limpia, pero a día de hoy mucha gente lo considera todavía poco estable para uso diario, y en muchas distros ni siquiera viene preinstalado. Además, requiere registrarse en un servicio externo en algunos escenarios, algo que no entusiasma a quienes prefieren clientes puramente locales.

Aplicaciones de calendario destacadas en Linux

La parte de calendario no siempre va integrada en el mismo cliente. En Linux hay aplicaciones especializadas que cubren desde usuarios que quieren algo súper simple hasta quienes necesitan integraciones avanzadas con proveedores externos y tareas.

Morgen: calendario multiplataforma con enfoque productivo

Morgen es una aplicación de calendario moderna y multiplataforma disponible en Linux (Ubuntu, Fedora, Arch y más), Windows, macOS, iOS y Android. Está pensada para quienes gestionan varios calendarios de distintos proveedores y quieren una vista unificada con herramientas avanzadas de planificación.

Su gran ventaja es la compatibilidad: admite Apple Calendar, Google Calendar, Outlook, CalDAV y calendarios autoalojados. También ofrece integración con gestores de tareas como Todoist, Outlook Tasks o Google Tasks, de manera que puedes ver y gestionar tus to‑dos en el mismo sitio donde gestionas tus citas.

Para usuarios intensivos de teclado, Morgen incluye atajos de teclado muy completos, y, en la parte más “pro”, dispone de enlaces de reserva: puedes generar un enlace con tu disponibilidad para que otras personas reserven huecos contigo sin el clásico intercambio interminable de correos.

En cuanto a precios, Morgen tiene un plan gratuito limitado a un solo calendario en escritorio y acceso solo lectura en móvil. Los planes de pago permiten calendarios ilimitados, todas las integraciones y uso completo en móvil, orientándose a profesionales que necesitan controlar muchas agendas a la vez.

GNOME Calendar: simple, integrado y gratuito

GNOME Calendar es la aplicación de calendario oficial del entorno GNOME, pensada justo para quienes no necesitan grandes virguerías. Ofrece las funciones básicas que se esperan: crear, editar y eliminar eventos, arrastrar y soltar, recordatorios y vistas por día, semana o mes.

No tiene las funciones avanzadas de herramientas como Morgen (ni enlaces de reserva, ni integraciones con tareas externas complejas), pero su gran fuerte es la integración profunda con GNOME y con las cuentas en línea del sistema. Es gratuita, muy sencilla de usar y suficiente para la mayoría de usuarios que solo buscan un calendario gráfico sencillo y sin distracciones.

Thunderbird y Evolution como centros de correo y calendario

Tanto Thunderbird como Evolution se pueden usar como soluciones completas de correo + calendario + contactos + tareas. En el caso de Thunderbird, el calendario se integra mediante el componente Lightning, que permite añadir agendas de Google, CalDAV, iCalendar y más, además de gestionar recordatorios y tareas.

Evolution, por su parte, lleva el calendario como parte central de la aplicación y ofrece integración muy pulida con Google Calendar, CalDAV, WebDAV e iCalendar. Además, gracias a sus complementos, puedes añadir características como mostrar el tiempo en el calendario, adjuntar agendas a correos, integrar calendarios online adicionales y gestionar tareas complejas, todo desde la misma ventana.

Calcurse: calendario en terminal para amantes de la consola

Para quienes viven en la terminal, Calcurse es una aplicación de calendario y planificación basada en línea de comandos. Permite gestionar eventos, citas y tareas directamente desde la consola, con una interfaz tipo ncurses muy ligera.

Incluye un sistema de notificaciones configurable que puede recordarte eventos próximos o incluso enviar recordatorios por correo electrónico. También ofrece funciones de importación y exportación, soporte experimental para CalDAV y traducciones a varios idiomas, entre ellos español. Todo ello con atajos de teclado completamente personalizables.

Event Calendar y KOrganizer: opciones adicionales para Google y KDE

Event Calendar es una pequeña utilidad pensada sobre todo para usuarios de Google Calendar en Linux. Permite gestionar eventos y Google Tasks desde el escritorio: puedes crear y borrar tareas, crear eventos rápidamente haciendo clic en un día, y abrir eventos concretos en el navegador con un clic. Es gratuito y de código abierto, aunque sus funciones de edición de tareas aún son algo limitadas.

KOrganizer, por su lado, es el calendario de la suite KDE PIM. Soporta múltiples calendarios simultáneos, se integra con Google Calendar, Nextcloud, Kolab y otros servicios, e incluye gestión de tareas, recordatorios, deshacer/rehacer y vistas configurables. Es ideal si ya usas Plasma y quieres un calendario nativo que se mezcle con el resto de apps KDE.

¿Y si tienes varios calendarios? Sincronización y herramientas externas

Si trabajas con varios calendarios distintos (por ejemplo, Google para lo personal, Outlook para el curro y iCloud para asuntos familiares), puede ser un auténtico caos mantenerlos coordinados y evitar solapamientos de citas. Para esto han surgido servicios como OneCal, que permiten sincronizar en tiempo real calendarios de Outlook, Google e iCloud reflejando las reuniones de un calendario en el resto, tipo “capa de espejo”.

OneCal ofrece planes gratuitos para probar la idea y versiones de pago con más integraciones y funciones avanzadas, por lo que puede ser interesante si prefieres no liar tu cliente local con docenas de cuentas distintas y delegar la parte de sincronización en la nube.

Más allá del cliente: servidores de correo y webmail en Linux

Si en vez de usar servicios externos quieres montar tu propia infraestructura, el mundo Linux ofrece una larga lista de servidores de correo (MTAs y suites colaborativas) muy consolidados. Aquí entran en juego agentes de transferencia como Exim, Postfix, Sendmail, Qmail o Courier; IMAP/POP modernos como Dovecot; y suites colaborativas completas como Zimbra o Citadel.

Postfix y Exim, por ejemplo, son servidores de correo muy usados para gestionar grandes volúmenes de emails con filtros de spam, integración con bases de datos, soporte para dominios virtuales y medidas de seguridad avanzadas. Zimbra, por su parte, ofrece una solución grupal con correo, calendarios, documentos compartidos, cliente web avanzado y opciones de copia de seguridad en tiempo real.

En entornos más pequeños o autoalojados personales, también se utilizan mucho webmails como Roundcube, RainLoop o SnappyMail, que permiten gestionar el correo desde el navegador con una interfaz bastante cuidada. Son una buena opción cuando no quieres o no puedes instalar clientes en cada equipo, aunque suelen ofrecer menos flexibilidad que un buen cliente de escritorio y dependen totalmente de tener conexión.

Para empresas que buscan proveedores de correo externos alternativos a Google Workspace u Office 365, hay opciones como AOL Mail, Zoho Mail, GMX o Yandex Mail. Estas plataformas suelen ofrecer cuentas gratuitas o de bajo coste, filtros de spam, protección antivirus como ClamAV y, en muchos casos, integraciones con calendarios y organizadores propios. En combinación con un cliente como Evolution en Linux, Airmail en macOS o Mailbird en Windows, resultan opciones bastante competitivas.

En el lado de los clientes para otros sistemas operativos, muchas comparativas de 2025 sitúan a Mailbird, eM Client, Postbox, Airmail, Canary Mail y Mailspring como alternativas punteras, cada una con su enfoque: integraciones y facilidad de uso (Mailbird), IA y cifrado avanzado (eM Client), filtros y búsqueda potente (Postbox), diseño pulido para Apple (Airmail), enfoque en cifrado extremo a extremo (Canary) y ligereza multiplataforma (Mailspring). Aunque varios de ellos no tienen versión Linux, sirven de referencia para ver hacia dónde se mueve el mercado en términos de diseño y características.

También hay que considerar el uso de clientes web empresariales integrados en soluciones de hosting y nube corporativa. Proveedores como DADE2 o webhoster.de ofrecen infraestructuras de cloud público en varios países con integraciones de correo, calendarios y almacenamiento, orientadas a empresas que quieren rendimiento, alta disponibilidad y cumplimiento normativo sin tener que montar toda la arquitectura por su cuenta.

En el extremo opuesto, hay quien directamente prescinde del cliente local y usa solo webmail, beneficiándose de bajos requisitos de hardware y acceso desde cualquier sitio. Sin embargo, se pierden ventajas como el acceso offline, los filtros avanzados a nivel de cliente o la integración profunda con el escritorio Linux, por lo que no es la panacea para todo el mundo.

Con todo este panorama, la elección del mejor cliente de correo y calendario para Linux depende más de tu forma de trabajar que de una lista “objetiva” de funciones: si priorizas seguridad y cifrado extremo a extremo, servicios como Tuta marcan la diferencia; si valoras flexibilidad, extensiones y multiplataforma, Thunderbird sigue siendo el rey; si quieres integración total con GNOME o KDE, Evolution, GNOME Calendar, KMail o KOrganizer encajan mejor; y si lo tuyo es la ligereza extrema o la terminal, Claws Mail, Sylpheed o Calcurse son difíciles de superar. Lo importante es probar varias opciones, ver cuál encaja con tu flujo diario y, sobre todo, asegurarte de que correo y calendario trabajan a tu favor y no se conviertan en otro obstáculo más en tu jornada.