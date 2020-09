A mediados de agosto, Telegram lanzó una «nueva» función: la posibilidad de hacer videollamadas. Lo he puesto entre comillas porque es algo que ya podíamos hacer hasta con WhatsApp, pero Telegram pretende mejorarlo y hacerlo más seguro. Por desgracia, en países como España WhatsApp es la app de mensajería más usada, aunque no es la mejor ni se acerca a serlo. Por ejemplo, no tiene los bots de Telegram, y es algo más útil de lo que podíamos pensar antes de empezar a usarlos.

Pero, ¿qué son los bots de Telegram? Básicamente y explicado rápido y mal, son un chat con un robot que estará diseñado para realizar una tarea. Uno muy popular es el que he incluido en la captura de cabecera, pero será uno que no incluiré en la lista porque hace falta perder el tiempo para aprender cómo funciona para crear otros bots. En la siguiente lista veréis bots de Telegram que podemos aprovechar desde el primer momento.

Bots de Telegram que merecen la pena

Antes de empezar a hablaros de ellos, hay que hablar de una posibilidad: la de que un bot sea «inline». Esto significará que podremos usarlo dentro de chats usando su arroba, siempre y cuando tengamos un chat privado abierto con él. Algo que también me parece importante explicar es que a veces los bots se caen, o incluso dejan de funcionar. Los que he añadido aquí funcionan en septiembre de 2020. Explicado esto, los mejores que he probado yo son estos:

IFTTT

El bot de IFTTT (@IFTTT) servirá para conectar nuestro Telegram con el servicio If This Then That. Si no lo conocéis, es «si esto, pues aquello», lo que significa que cuando en un servicio hagamos «algo», otro servicio hará «otra cosa» de manera automática. Por ejemplo, cuando le envíes una foto al bot, éste lo subirá a una red social, como Twitter.

My Tracking

My Tracking (@MiTrackingBot) lo ha creado un desarrollador español y es uno de mis preferidos. Si habéis usado servicios como Parcel sabréis a lo que me refiero: nosotros le añadimos un código de seguimiento y el bot se encargará de revisar automáticamente si ha habido movimientos. Si es así, nos avisará con un mensaje. A diferencia de Parcel y otros servicios, el uso de este bot es gratuito, por lo que merece la pena.

Gmail Bot

Como podréis adivinar, este bot (@GmailBot) sirve para gestionar nuestras cuentas de Gmail desde Telegram. Es especialmente interesante para usarlo con cuentas secundarias, aunque esto no es una regla escrita. Gmail Bot nos ofrece muchas funciones y podríamos usarlo perfectamente con nuestra cuenta principal, pero eso ya es decisión de cada uno.

Twitter Video Downloader

Para bajar un video de Twitter, una opción es hacerlo desde servicios como tubeninja.net, pero si tenemos Telegram, podemos usar este bot (@TwitterDownloaderBot). Es especialmente útil en dispositivos móviles, porque podemos usar la hoja de compartir para enviarle un enlace al bot y éste nos ofrecerá la posibilidad de descargarlo en diferentes calidades. Una vez lo tiene listo, simplemente nos envía el vídeo al mismo chat y podremos descargarlo como cualquier otro vídeo.

F1 Info

Este bot nos informará sobre noticias de F1, pero personalmente no es el motivo por el que lo uso. F1 Info (@F1InfoBot) es tu mejor amigo si quieres enterarte de sesiones de entrenamiento o cuándo va a empezar una carrera de F1, algo que hará una hora antes y minutos antes del inicio de la sesión. Tiene más opciones, pero así es cómo lo he dejado yo.

Twitter Screenshot Bot

Twitter Screenshot Bot (@TwitterScreenshotBot) es un bot sencillo que hará capturas de pantalla de los tweets que le enviemos. Sí, hacer una captura es algo muy sencillo, pero lo bueno de este bot es que también nos servirá de carpeta o de ubicación de almacenamiento de todas nuestras capturas de Twitter. Además, podemos hacer que estén en modo claro u oscuro.

Yandex.Translate

Este (@YTranslateBot) es un bot que nos sirve para traducir textos. Google también tiene uno, pero falla más, algo que contrasta con las versiones web. Sólo tenemos que configurar a qué idioma traducirá y enviarle cualquier texto para que lo traduzca al instante. Lógicamente, lo mejor es reenviarle mensajes de usuarios que hablen en otro idioma.

Text To Speech Bot

Text To Speech Bot (@TextTSBot) es un bot que pasará a voz cualquier texto que le enviemos. Podemos configurarle 4 voces distintas y nos leerá lo que sea que le enviemos.

HearForYou

Lo contrario que el bot anterior, HearForYou (@HearForYou_Bot) pasará a texto cualquier audio que le enviemos, siempre y cuando se pueda entender. Esto viene especialmente bien por la noche, o sencillamente si estamos escuchando música y no nos apetece parar para escuchar un mensaje de audio. Lo bueno es que le podemos enviar audios de WhatsApp y también los trascribirá.

Spotify Bot, FlacStoreBot y VKM Bot

Estos tres los pongo en el mismo apartado porque sirven para lo mismo: para descargar música. Cada uno usa sus propias fuentes, como pueden ser Spotify, Deezer y más, pero nos permiten descargar canciones o incluso discos completos. Los bots son @spotify_to_mp3_bot, @FlacStoreBot y @vkm_bot, y recomiendo que los probéis los tres para ver cuál os gusta más.

Mirroring Bot

Este es un sencillo bot para proteger nuestra privacidad. En ocasiones, al reenviar un mensaje sale el nombre de quién ha escrito el mensaje original. Esto se evita si antes se lo reenviamos a un bot tan sencillo como este, ya que al reenviar el mensaje saldrá el nombre de este bot (@mirroring_bot) y no el del usuario original.

Cloud Convert Bot

En Linux podemos convertir archivos a otros formatos desde el terminal de manera rápida y «sencilla», siempre y cuando recordemos los comandos. Pero CloudConvert puede hacerlo por nosotros desde su página web, o también podemos usar uno de los bots de Telegram con el que atajaremos. Cloud Convert Bot (@cloud_convert_bot) funciona con ciertos límites si no le añadimos una clave con su API, algo totalmente recomendable.

Stickers

Este (@Stickers) es uno de los bots de Telegram oficiales más usados. Si le enviemos una imagen, aunque no sea compatible, nos irá diciendo qué tenemos que hacer para que lo sea. Ya os adelanto que tenemos que crear un paquete, ponerle un nombre y publicarlo y ya luego ir enviando imágenes que tienen que estar en formato PNG y con la parte más grande de 512px. Merece mucho la pena y tener stickers creados por uno mismo mejora mucho la experiencia de Telegram.

Imgur Bot

Bots de Telegram más sencillos que este hay pocos. Cuando queremos compartir imágenes en foros, por ejemplo, podemos usar las herramientas del mismo, pero en ocasiones merece la pena subir las imágenes a Imgur. Este bot (@imgurbot_bot) nos devolverá un enlace a Imgur de cualquier imagen que le enviemos.

Wikipedia Search

Este es un bot inline que nos permitirá consultar la wikipedia dentro de cualquier chat, incluido el del bot. Solo tenemos que poner su nombre (@wiki) y una búsqueda para que nos muestra las opciones a elegir. Si elegimos una, la enviará al grupo.

Yandex Image Search

Otro bot inline con el que podremos buscar imágenes en Yandex Imágenes para compartirlas en cualquier chat. Su nombre es muy fácil de recordar porque es foto en inglés (@pic).

Fake Mail y Drop Mail

Estos dos bots también los pongo juntos porque sirven para lo mismo, pero cada uno funciona de una manera. Son para conseguir correos temporales, lo que nos puede servir para registrarnos en webs o para lo que imaginemos. Sus usuarios son @fakemailbot y @DropmailBot.

RAE Bot

Como el de la Wikipedia, el bot de la RAE (@raebot) es un bot inline al que le podremos pedir definiciones.

FancyChars

FancyChars (@FancyCharsBot) no es uno de los bot de Telegram que nos vaya a salvar la vida, pero nos sirve para decorar nuestros textos. 𝕻𝖔𝖉𝖗𝖊𝖒𝖔𝖘 𝖈𝖗𝖊𝖆𝖗 𝖙𝖊𝖝𝖙𝖔𝖘 𝖈𝖔𝖒𝖔 𝖊𝖘𝖙𝖊.

TikTok Downloader

Como el descargador de vídeos de Twitter, este (@TiktokDl_Robot) nos servirá para descargar vídeos de TikTok.

YouTube Bot

Otro bot inline (@youtube) en el que podremos realizar búsquedas, pero en este caso de vídeos de YouTube. También le echa un vistazo a nuestras suscripciones.

Image To Text (OCR)

Con este bot (@imageToText_bot) podremos convertir cualquier imagen que contenga texto a texto, lo que se conoce como OCR. Por ejemplo, si nos envían una imagen con texto en ruso, podemos enviársela a este bot y enviarle a Yandex.Translate el texto obtenido.

Dr.Web

Este es un bot con el que podremos buscar virus en los archivos. Merece la pena usarlo cuando tengamos dudas, no vaya a ser que os pase como le pasó al hermano de un servidor cuando, desde la seguridad de Linux, le bajé un programa para grabar CDs que estaba infectado y, bueno, tuvo problemas. Su uso es muy sencillo: le enviamos un archivo al chat del bot (@DrWebBot) y nos dirá si está infectado o no.

CodeScan – QR & Barcode Reader/Generator

Con este bot (@CodeScanBot) podremos leer o generar códigos QR. Lo único que tenemos que hacer es enviarle un código QR o un texto para que haga su magia.

¿Conoces bots de Telegram que deberían estar en esta lista?

Como veis, los bots de Telegram nos permiten hacer prácticamente de todo. Estos son los que yo creo que son más útiles, pero ¿conoces tú alguno que debería entrar en esta lista?