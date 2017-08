Los jugadores de Linux tendrán que esperar para Norsca DLC para Total War: Warhammer

Total War: Warhammer es un videojuego del que ya hemos hablado en otras ocasiones en el blog LxA por su calidad y, por supuesto, por estar presente en diversas plataformas, entre ellas GNU/Linux. Pues bien, ahora no tenemos tan buenas noticias acerca del nuevo lanzamiento Norsca DLC para Total War, ya que a pesar del lanzamiento en Steam para Windows, parece que el lanzamiento para Linux y Mac se retrasa un poco y los usuarios de estos sistemas tendrán que esperar un poco más. Algo que viene siendo habitual y normal cuando se trata de plataformas con menos usuarios…

El pack DLC que ya está aquí para dicha plataforma, necesita algo más de tiempo para llegarnos a nosotros. En Steam se puede ver que el icono aún india que no está soportado para Linux y el sistema operativo de Apple. Pero se leemos más información en la tienda de Valve vemos que hay una línea que indica “Norsca coming soon to macOS and Linux“, es decir, que Norsca vendrá pronto para estos dos sistemas, así que esperamos que así sea y no se demore demasiado.

Tal vez los de Feral nos den una sorpresa para el 24 de agosto de este año, cuando se espera que llegue a Linux, aunque ya tienes desponible la pre-order en la tienda de Feral. Por cierto, para los que no sepan que es este paquete DLC o los famosos Norsca que llegan, decir que se trata de una extensión para agregar nuevas funcionalidades y campañas para Total War: Warhammer.

En cuanto al videojuego, seguro que lo conoces ya, porque es bastante bueno y popular, pero si aún andas despistado, decir que se trata de una saga de videojuegos de estrategia en tiempo real que seguro te gustará. Y si no lo has hecho ya, puedes probarlo en Linux, aunque no dispongas de este pack…