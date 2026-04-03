Si miramos el sistema operativo que usa la mayoría de usuarios en Steam, vemos que algo no ha cambiado: Windows se queda con más del 90% de la cuota de mercado. Pero si miramos más abajo, hay otra cosas que también llama la atención: los usuarios de Linux ya somos más del 5%. Lo que llama la atención es que se supera una cifra redonda, la primera que existe antes del 10, aunque el 10% sí que sería una confirmación absoluta.

No deja de ser llamativo el detalle de que, aunque sigue sin rival, Windows ha perdido un 4.28% de cuota de mercado, con lo que antes su dominio era aún más insultante. ¿A donde han ido esos usuarios? Desde la última vez que aportaron cifras, Linux ha subido un 3.10%, por lo que no todos somos pingüinos. El otro 1.19% se lo ha «zampado» macOS. Y ya que hemos metido al sistema de escritorio de la manzana en la ecuación, cabe resaltar que los usuarios de Linux somos más del doble que los de los sistemas de Apple (2.35%).

Linux se sitúa en su punto más alto, según Steam

El pastel de Linux se lo reparten Arch Linux y Ubuntu, o mejor dicho distribuciones con esa base. Recordamos que SteamOS y CachyOS están basados en Arch.

No sé si el meme o chiste del año de Linux en el escritorio va a tocar a su fin, pero todo indica que cada vez somos más. En tiempos de pandemia ya superamos el 4%, pero ese tanto por cien volvió a bajar cuando volvimos a la normalidad. De hecho, volvimos a aproximadamente el 2%.

Ya en los juegos, el pasado noviembre de 2025 estábamos en poco mas del 3%, un 3% que también habíamos superado en el escritorio en 2023. Por curiosidad, he mirado en Statcounter y seguimos en ese 3% en el escritorio general.

Así que parece que lo que está interesando es jugar en Linux. Motivos puede haber muchos, pero un par de ellos serían el rendimiento y alejarse de una Microsoft que no hace más que añadir bloatware y otras cosas que no gustan mucho en su sistema operativo. Y este 2026 aún deberíamos ser más, ya que se espera que llegue la Steam Machine.