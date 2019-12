Desde que alguien dijera que el hombre alcanzó el límite de su inventiva y ya no quedaba espacio para futuras mejoras, hacer predicciones en materia de tecnología es una forma segura de quedar en ridículo. Sobre todo, porque el que dijo eso fue el senador romano Julius Frontenus en el año 10 de nuestra era.

En otro artículo reproduzco las predicciones de un ejecutivo de IBM sobre lo que nos depara el futuro de la industria. En este voy a hacer una recopilación del futuro que no fue. He aquí una lista de predicciones fallidas

Tipos de predicciones fallidas sobre tecnología

Las fallas a la hora de predecir el impacto de las nuevas tecnologías son de dos tipos; Asegurar el fracaso de tecnologías que fueron un éxito o apostar al éxito de tecnologías que resultaron un fracaso. Claro que en este último caso es imposible hablar de fracasos ya que en muchos casos estas tecnologías tuvieron éxito más tarde o inspiraron otras que si lo tuvieron.

Los fracasos que no fueron

En 1878, opinando sobre el teléfono, William Preece, Ingeniero Jefe del correo británico dijo:

Los estadounidenses necesitan el teléfono, pero nosotros no. Tenemos muchos mensajeros.

1878 no parece haber sido un año especialmente lúcido para los británicos. Un profesor de Oxford llamado Erasmus Wilson opinó sobre la luz eléctrica:

Cuando termine la Exposición Universal de París, la luz eléctrica terminará con ella y no se oirá más hablar del tema.

En 1913 un fiscal procesó al inventor Lee DeForest por vender acciones fraudulentamente a través del correo para su compañía de radiotelefonía. Según el fiscal:

Lee DeForest ha dicho en muchos periódicos que sería posible transmitir la voz humana a través del Atlántico antes de muchos años. Basándose en estas absurdas y deliberadamente engañosas declaraciones, el público equivocado … ha sido persuadido de comprar acciones de su compañía …

Tres años más tarde se produjo la contribución de Charles Chaplin a esta lista de papelones:

El cine es poco más que una moda pasajera. Es un drama enlatado. Lo que el público realmente quiere ver es carne y hueso en el escenario.

Otro “visionario” fue Darryl Zanuck, productor de cine de la 20th Century Fox que en 1946 aseguró:

La televisión no podrá mantener más de 6 meses ningún mercado que capture. La gente pronto se cansará de mirar fijamente una caja de madera contrachapada cada noche.

Llegamos a 1959 dónde IBM comete una de sus legendarias metidas de pata que llevaría a su declive

El mercado potencial mundial de máquinas fotocopiadoras es de 5.000 como máximo.

10 años antes, el fundador de la compañía, Thomas Watson había afirmado:

Yo creo que hay un mercado mundial tal vez para 5 computadoras.

Con mucha seguridad, en la década del 60, la revista Time aseguró a sus lectores que:

Aunque la compra en forma remota sea posible, finalmente fracasará.

En 1995, el fundador de la compañía 3Com sostuvo muy convencido

Predigo que Internet pronto se convertirá en una supernova espectacular y en 1996 se derrumbará catastróficamente.

También en el 95, Clifford Stoll, que aparentemente es un físico y experto en ordenadores, no dudó en sostener:

Incluso si hubiera una manera confiable de enviar dinero por Internet — que no la hay — a la red le falta un ingrediente más esencial del capitalismo: los vendedores.

Dos años después se produce el ingreso a esta lista de Michael Dell, el fundador de la empresa de computadoras del mismo nombre que comentó lo que el haría con Apple.

La cerraría y devolvería el dinero a los accionistas.

La Apple del 97 no es la de ahora. La empresa llevaba años de fracasos y nadie podría predecir el impacto que lograrían el iPod, iPad e iPhone

Para demostrar que un Premio Nobel no es garantía de nada, el economista Paul Krugman dijo sobre Internet en 1998.

Alrededor del año 2005 veremos que el impacto de Internet en la economía no será mayor al de la máquina de fax.

Claro que hacer predicciones fallidas es un requisito para obtener el doctorado en Ciencias Económicas.

La historia de Microsoft con los dispositivos móviles daría para un documental o una de esas comedias basadas en la estupidez del protagonista. Para muestra tenemos esta frase de Steve Ballmer pronunciada en el 2007

No hay posibilidad de que el iPhone vaya a tener una cuota de mercado significativa.

Estas son algunas de las miles de predicciones fallidas. De hecho, me propongo poner mis dispositivos bajo llave hasta el 2 de enero. No sea cosa que después de los brindis se me ocurra vaticinar el futuro y termine ingresando a la lista.