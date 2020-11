Los formatos de proyectos con los que trabajan Kdenlive y OpenShot

En el artículo anterior les prometí comenzar con la comparativa entre OpenShot y Kdenlive, dos de los editores no lineales de código abierto más populares. Pero, me encontré con la necesidad de aclarar algunos conceptos más para no tener que hacerlos en los propios post con el riesgo de desviarme del tema

Si te fijas en los tipos de proyectos que te ofrecen Kdenlive y OpenShot te encontrarás con una serie de letras y números. OpenShot te simplifica algo el tema clasificándolos por dispositivos de destino. Sin embargo, igual necesitamos definir algunos términos

Diccionario de los formatos de proyectos

FPS: Son las siglas en inglés para Fotogramas Por Segundo (También sirven para la versión en castellano) Cuando estamos viendo un video, lo que vemos en realidad son imágenes fijas proyectadas en sucesión para dar una sensación de movimiento. Debido a que el cerebro humano solo puede procesar un máximo de 12 fotogramas individuales por segundo, cualquier velocidad de proyección que supere esa marca se identifica como imagen en movimiento.

De ahí que en teoría cuantos más fotogramas por segundo incluya un video,más fluido lo verá el espectador. Como contrapartida el video ocupará más espacio

Barrido: La proyección cinematográfica tradicional muestra los fotogramas completos uno detrás del otro en rápida sucesión. Sin embargo, para el video se utilizan dos técnicas diferentes.

El barrido entrelazado divide cada fotograma en dos fotogramas diferentes. Uno contiene las líneas pares y el otro las impares. Es decir que con un monitor de 1920 x 1080 píxeles el primer fotograma tendría 540 líneas de 1920 píxeles pares y el otro la misma cantidad de impares. Primero se muestra el que contiene las líneas pares en un lapso no mayor a 1/60 parte de un segundo y a continuación el segundo el mismo lapso de tiempo para luego pasar al siguiente fotograma

Al igual de lo que sucede con la cinematografía, como el ojo no es capaz de detectar cambios tan rápidos, lo registra como una imagen completa.

En el barrido progresivo la imagen se va construyendo mostrando de manera secuncial las líneas de píxeles de cada fotograma de la primera a la última, todo a una velocidad que el ojo humano no es capaz de procesar.

En los dispositivos digitales de visualización de imágenes (léase pantallas de monitores, televisores, teléfonos inteligentes y afines) la calidad de la imagen se mide por su resolución. La resolución se calcula por la cantidad de líneas de pixeles verticales y horizontales que puede mostrar la pantalla.

Entre los formatos de proyectos por los que podremos optar están:

4K

Existen dos variantes dependiendo de si se trata de televisión o pantalla cinematográfico

UHD

En este caso estamos hablando de una resolución de 3,840 x 2,160 pixeles

4K DCI

La resolución es de 3840 x 2160 pixeles

2.5 QHD

Este formato tiene cuatro veces la definición de la HD de 720p estándar, lo que significa que puede caber el mismo número de píxeles que cuatro pantallas HD en una pantalla QHD del mismo tamaño, a saber, 2.560 x 1.440 píxeles, o 1440p.

HD y Full HD

Cuando hablamos de HD nos estamos refiriendo a las resoluciones originales de la TV de alta definición, específicamente a la de de 1.280 píxeles de ancho por 720 píxeles de alto.

Lo que se llama ‘Full HD’ se refiere a una resolución que mide 1.920 x 1.080 píxeles, también llamada 1080p. Esta resolución de pantalla es común en los televisores inteligentes y en muchos teléfonos inteligentes modernos, PC, portátiles y monitores. Los dos tipos de resoluciones usan una relación de aspecto 16:9 (por lo que hay 16 píxeles horizontales por cada 9 verticales).

Los dos editores de video ofrecen además distintos tipos de resoluciones de pantalla de menor tamaño o con una relación de aspecto adecuada para pantallas verticales

Por ejemplo

CIF: 355 x 288 con una relación de aspecto 4:3.

QVGA: 320 x24 también con una relación de aspecto 4:3

DVD NTSC: 920 x 240.

SVCD NTSC: 720 x 480

CVD Pal: 352 x 576.

SQUARE: 1080 x 1080.

VGA NTSC: 640 X 480 y, de nuevo la relación de aspecto 4:3

Vertical HD 1080 X 1920 siendo la relación de aspecto de 9:16