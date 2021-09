Los desarrolladores del proyecto RE3 fueron demandados por Take-Two Interactive

Take-of Two Interactive que posee la propiedad intelectual de los juegos relacionados GTA III y GTA Vice City, presentó una demanda judicial contra los desarrolladores del proyecto RE3 (que se desarrolla un clon de recursos GTA III y GTA VC creado por ingeniería inversa).

Take-Two Interactive requiere que el acusado deje de distribuir el código fuente del borrador de RE3 y todos los materiales que lo acompañan, así como que proporcione un informe sobre el número de descargas de productos que infringen la propiedad intelectual de la empresa y que pague una compensación para cubrir los daños de infracción de derechos de autor.

Para el proyecto RE3, la acción legal es el peor de los casos después de desbloquear su repositorio de GitHub, ya que en febrero, Take-Two Interactive aseguró un bloqueo de repositorio y 232 bifurcaciones del proyecto RE3 de GitHub al presentar una queja por violación de la Ley de derechos (DMCA).

Unfortunately we have some breaking news to cover on. Rockstar's parent company Take-Two Interactive has filed a lawsuit against the folks behind the reverse engineering project for GTA3 and Vice City, also known as Re3.

Filing can be seen herehttps://t.co/MQaASogUGG

— GTA News 🔴 RockstarINTEL.com (@GTAonlineNews) September 3, 2021