Aquí y en cualquier medio sobre software solemos recomendar tener siempre el sistema operativo bien actualizado. Si a alguien el parece buena idea, puede no actualizar algunos programas y librerías, pero sí se deberían aplicar siempre los parches de seguridad. Sorprendentemente, muchos usuarios de Linux Mint no lo están haciendo, por lo que Clement Lefebvre ha comentado en su boletín de este mes que podrían tomar medidas, unas que no creo que gusten a todos por igual.

El problema no es que muchos usuarios pasen de aplicar los últimos parches sin más. El problema es que, según los desarrolladores del proyecto, muchos usuarios del sistema operativo están usando versiones que ya no están soportadas, con el peligro que eso puede significar. El equipo de Lefebvre también piensa que tienen parte de culpa, porque no saben cómo convencer a los usuarios para que actualicen, por lo que podrían obligar a los usuarios a aplicar ciertos parches.

¿Obligará Linux Mint a actualizar como en Windows 10?

Lo único cierto es que esto es algo que se está debatiendo, y Lefebvre dice que el sistema operativo «podría insistir» en que instalemos algunas actualizaciones. Desde mi punto de vista, esto puede significar dos cosas: el gestor de actualizaciones muestra una ventana emergente o un aviso, más o menos molesto, que nos invite a actualizar o actualiza por nosotros, lo que creo que podría venir mejor para los usuarios menos experimentados pero no creo que guste nada a los más avanzados.

El boletín mensual de Linux Mint no se queda sólo ahí. También nos habla de fallos que tienen que corregir en proyectos como xapp, warpinator, nemo, cinnamon-menus, nemo-dropbox, nemo-media-columns y nemo-python. También nos hablan de algunas mejoras en Cinnamon, como una gestión de la memoria mejorada.

En cualquier caso, lo más destacado es el tema de las actualizaciones. Aún queda por ver cómo lo llevan a cabo, pero desde aquí también os lo decimos: como mínimo, aplicad los parches de seguridad tan pronto en cuanto podáis, sea cual sea el sistema operativo que estéis usando.