Los costos de la privacidad. El caso danés.

Todos estamos de acuerdo con que se defiendan nuestros derechos como usuarios, pero, muchas veces no tenemos en cuenta que eso requiere un sacrificio por nuestra parte. Por ejemplo, para entender los costos de la privacidad vamos a hablar del caso danés.

Ya lo contó mi compañero Darkcrizt hace unos meses. El organismo de protección de datos danés ordenó al municipio de Elsinore que implementara una evaluación encaminada a descubrir los potenciales riesgos del procesamiento de datos personales asociados a la utilización de dispositivos Chromebook en las escuelas primaria.

Las objeciones tenían que ver con que el municipio no cumple con las directivas en cuanto a limitaciones al uso de los datos recolectados, a que los datos se transfieran a terceros países y a que se haga sin la protección adecuada. Es decir, a todo aquello que aceptamos cuando decidimos usar los dispositivos y servicios de Google.

A partir de los resultados de la evaluación se suspendió el uso de estos dispositivos en todo el país por lo que otro municipio, el de Helsingør, decidió reemplazar sus 8000 Chromebooks a un costo de hasta cinco millones de coronas danesas en equipos y software más la implementación.

Y, según algunos ese presupuesto se queda corto. Frederik Bastkær Christensen de la consultora Zangenberg Analytics especializada en financiamiento de tecnologías de la información, explicó:

El departamento de Tecnologías de la Información del municipio es más realista. A un costo conservador de 2500 coronas danesas por computadoras el costo se eleva a 30 millones. Las alternativas son una multa por la mitad de esa cifra o que Google cambie su licencia.

Cómo afirma el investigador en derecho de datos personales de la Universidad del Sur de Dinamarca Ayo Næsborg-Andersen:

El caso ilustra de manera muy convincente cuán dependiente te vuelves de una tecnología en particular una vez que la has introducido. (…) Los productos que a primera vista parecen soluciones prácticas, fáciles y baratas pueden resultar inútiles porque no cumplen con las reglas. Y luego tienes un problema si has adaptado todo tu sistema a estos productos y no tienes un plan B.