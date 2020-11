No sé si se habrán enterado pero el martes en Estados Unidos hubo elecciones, y no solo se votaron cargos electivos. También se consultó a los ciudadanos por diversas propuestas. Por ejemplo, en California se puso en consideración la Proposición 22, que exime a compañías como Uber y Lyft de tener que clasificar a sus trabajadores como empleados. Dado lo que estaba en juego, la campaña en favor de la proposición gastó 200 millones de dólares, lo que la convirtió en la más cara de la historia del estado. ¿A que no adivinan quién puso la mayor parte? Los que se oponían a la propuesta (mayormente sindicatos) solo tuvieron a su disposición la décima parte



A partir de la nueva propuesta los conductores de Uber, Lyft y DoorDash recibirán nuevos beneficios, como ingresos mínimos por hora, pero los conductores no tendrán todas las protecciones y beneficios que vienen con un empleo fijo como determinaba la ley vigente.

La proposición fue aprobada por un 58 por ciento contra un 41 por ciento, Estos datos corresponden a un 71 por ciento de los votos escrutados. Los grupos a favor de la Proposición 22 aclamaron el resultado como «un nuevo día para los conductores», mientras que los opositores lo criticaron como una «descarnada toma de poder».

La discusión sobre el status de los conductores llevaba más de un año y uno de sus puntos mas salientes fue este verano cuando un juez del Tribunal Superior de California ordenó a Uber y Lyft que clasificaran inmediatamente a sus conductores como empleados.

Uber y Lyft amenazaron con abandonar California – o recortar drásticamente el servicio – si se les obligaba a cumplir con el fallo. El CEO de Uber, Dara Khosrowshahi, predijo un fuerte aumento en los precios de las tarifas y menos conductores en la plataforma si la Proposición 22 no se aprobaba. Si Uber tuviera que contratar a sus conductores, dijo, sólo tendría espacio para 280.000 trabajadores en lugar de los 1,4 millones que actualmente utilizan la aplicación..

Los conductores de aplicaciones de transporte quieren ser independientes

Uber y Lyft dicen que la mayoría de los conductores prefieren ser independientes debido a la flexibilidad y la capacidad de establecer sus propios horarios. Pero este estatus también obliga a los conductores a asumir todos los costos de su trabajo, mientras que los priva de los beneficios tradicionales de los empleados como la licencia por enfermedad pagada, el seguro de salud y la compensación laboral.

En el fondo el problema es la ignorancia de los jueces y políticos, la codicia de los sindicatos y la crisis económica.

Internet y los dispositivos móviles crearon un nuevo sector en el mercado laboral conocido como Gig economý.

La gig economy se basa en trabajos flexibles, temporales o freelance, que a menudo implican la conexión con clientes o consumidores a través de una plataforma en línea. La idea es que este trabajo fuera desempeñado por estudiantes, amas de casa, jubilados u otro tipo de personas que desearan un trabajo a tiempo parcial.

Esta modalidad se desarrolló porque por el lado de los trabajadores les permitió acceder a una fuente de ingresos adicional sin tener que renunciar a su actividad principal, las empresas pueden obtener trabajadores para tareas puntuales sin los costos administrativos de un trabajador a tiempo completo, y los clientes contratar servicios o adquirir productos a un precio menor.

El problema se produjo cuando, debido a la crisis económica mundial, muchos trabajadores del mercado tradicional se vieron obligados a tomar este tipo de colocaciones. Estas personas estaban acostumbradas a un tipo de relación laboral más estable y quieren obtener lso mismos derechos.

No estoy defendiendo a Uber y Lyft. No conozco cuales son sus condiciones laborales pero, probablemente se comporten como cualquier empresa que tenga la sartén por el mango. Mi postura es que no se solucionan nuevos problemas con soluciones antiguas. Lo que hay que hacer es darle una solución a los trabajadores que necesitan una solución laboral estable e impedir el abuso de los que realmente quieren trabajar de manera independiente para servicios como Uber o Lyft