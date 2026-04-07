¿Tus enlaces de AceStream no funcionan en Kodi? Si has estado buscando una solución, aquí la tienes. Hay muchos canales que no funcionan, y el motivo es que Horus no los gestiona bien. Horus se basa mucho en Plexus, y desde hace un tiempo intenta abrir los canales al menos dos veces y falla estrepitosamente. La solución pasa por usar un reproductor externo, algo sencillo en Android, pero no tanto en sistemas operativos de escritorio.

Lo que vamos a explicar aquí es cómo usar un reproductor externo en Kodi. La solución final no es la más elegante, pero funcionará todo aquello que da problemas con Horus. En Android es de lo más sencillo: se va a los ajustes de Horus y se activa el interruptor de «Reproductor externo». Cuando uno de los canales problemáticos en Kodi + Horus falle, se usa la opción de reproducirlo en otro, como pude ser Ace Player. Es probable que haya que ver un anuncio cada cierto tiempo, pero merece la pena.

Añadir un reproductor externo para reproducir AceStream en Kodi

La documentación oficial dice, entre otras cosas, que se puede crear el archivo playercorefactory.xml en la ruta ~/.kodi/userdata con este contenido:

<playercorefactory> <players> <player name="MPV" type="ExternalPlayer" audio="false" video="true"> <filename>/usr/bin/mpv</filename> <args>--fs=yes "{1}"</args> <hidexbmc>false</hidexbmc> </player> </players> <rules action="prepend"> <rule video="true" player="MPV"/> </rules> </playercorefactory>

Una vez guardado, se reinicia Kodi. Al volver a abrir Kodi, todos los vídeos se abrirán en MPV. Con esto, los addons de Kodi nos servirán para encontrar canales, pero cuando intentemos abrir uno, lo abrirá en MPV y los errores desaparecerán. O lo harán en parte, porque al volver a Kodi veremos cosas raras, como un error de que no ha podido reproducir nada.

Deshacer los cambios

Habíamos dicho que no era la solución más elegante por un motivo. Aunque se han reportado casos en los que eliminando las etiquetas de reglas (rules) aparece la opción de reproducir en MPV en el menú contextual, al hacerlo sí aparece la opción, pero por lo menos en mi caso siempre me reproduce con Kodi. Tras mucho investigar y ver que todo fallaba, mi solución es cambiarle el nombre al archivo playerfactorycore.xml cuando queramos que Kodi funcione con su reproductor, y tras reiniciarlo funcionará como siempre.

Un detalle a tener en cuenta

Hay algo que me parece importante tener en cuenta. Los problemas son de Horus, no de Kodi. Kodi SÍ es capaz de reproducirlos todos, pero Horus es el que falla, como ya hemos mencionado. Así que hay otra cosa que se puede probar: si en addon en cuestión tiene la opción, se puede ir a los ajustes e indicar «usar reproductor externo», «interno» o lo que ponga en esa opción. En uno que yo uso pone incluso «Sin Horus» entre paréntesis, y al activarlo reproduce los enlaces sin problemas.

Lo mejor sería que Horus arreglara sus problemas, pero mientras tanto, esto nos puede servir.