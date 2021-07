Además del artículo sobre las peores apps para Linux, hoy me gustaría seguir con otra lista «negra» con algunos de los proyectos de código abierto más olvidados. Lo cierto es que algunos de la lista no son realmente malos, pero terminaron siendo una opción para la minoría. Por ejemplo Unity, un shell gráfico que yo mismo he usado, pero que ha terminado en el baúl de los recuerdos, aunque aún se puede instalar para los que les sigue gustando.

Así que, más que malos proyectos de código abierto, son proyectos que ahora están bastante denostados y en detrimento por el apoyo ha otros que se han terminado imponiendo…

Los proyectos de código abierto más olvidados

Unity

Mientras el motor Unity 3D está triunfando en el mundo del videojuego, su «pariente» Unity (el shell gráfico para GNOME de Canonical) ahora está casi desaparecido en combate. Fue todo un éxito cuando Ubuntu lo implementó, gustó a la mayoría de usuarios, sin embargo, ahora lo han cambiado por el de GNOME y pocos parecen echarlo de menos.

Mir

Otra de las joyas de Canonical que terminó fracasando estrepitosamente, junto con Unity, Ubuntu Touch, Ubuntu Edge, etc. Aunque aún sigue en desarrollo, lo cierto es que la adopción de este servidor gráfico es nula. La mayoría de distros siguen usando X o Wayland.

Ubuntu Touch y FirefoxOS

Canonical quiso llegar también a los dispositivos móviles con su Ubuntu Touch, y aunque es un sistema que abre posibilidades frente a Android, y que sigue en desarrollo por UBports, lo cierto es que pocos se han lanzado a adoptarlo. Su lista de dispositivos compatibles es muy limitada.

FirefoxOS también fue una de esas maravillas que parecían que llegarían muy lejos. En este caso de Mozilla, y también con la intención de conquistar el sector móvil. Sin embargo, ahora también brilla por su ausencia…

Diaspora

La red social Diaspora pretendía ser un éxito, con un sistema distribuido, con grupos de nodos de propiedad independiente que operan juntos, y con la idea de mejorar la privacidad y evitar el control de grandes corporaciones. Sin embargo, esa buena idea se transformó en una quimera y pocos se acuerdan ya de ella.

RethinkDB



Muchos conocen MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, MongoDB etc., pero seguro que ni recordarán RethinkDB. Una base de datos de código abierto creada para impulsar las actualiazaciones en tiempo real para los resultados. Usó lenguaje ReQL, un lenguaje incrustado y de dominio específico para Ruby, Python, Java y JS. Sin embargo, sus propios creadores reconocen que fue un fracaso.

Samsung DeX

Este proyecto sorprendió. DeX para Linux de Samsung pretendía hacer posible queu n usuario pudiera conectar su dispositivo móvil Android y convertirlo en un escritorio Linux en toda regla. Una idea como la convergencia tan perseguida de Canonical, y que terminó como terminó. Aunque parecía atractivo, en 2019 decidirían descargar este proyecto.