En mi búsqueda del reproductor perfecto para Linux pruebo muchos programas para tener bien organizada mi biblioteca musical en una interfaz cuidada. Hace tiempo usaba Banshee, también he usado AmaroK, Rythhmbox y actualmente estoy usando Cantata, el que viene por defecto en Kubuntu. Cantata me gusta mucho, pero podría gustarme más si incluyera un ecualizador y su interfaz mostrara las carátulas en grande. Eso es algo que sí hace Lollypop, un reproductor que casi me ha convencido.

Como veis en la imagen que encabeza este post, Lollypop recuerda mucho a la interfaz de iTunes. La propuesta de Apple era un desastre hace varios años, pero mejoró muchísimo con la llegada de Apple Music. Fue entonces cuando me acostumbré y me enamoré de él. El problema es que no se puede usar en Linux y esa es la razón por la que busco algo que se le parezca. Lollypop da la impresión (no lo aseguro) de estar basado en iTunes y a mí eso me seduce. Además, incluye su propio ecualizador, lo que evita que instalemos software como PulseEffects sólo para escuchar música.

Lollypop incluye su propio ecualizador

En la barra izquierda de Lollypop encontramos las listas, géneros, etc, y los artistas. Haciendo clic derecho podemos añadir o quitar elementos, como Año o Género, pudiendo dejar sólo lo que nos interesa, como los artistas. En la parte central nos mostrará todo lo importante, que pueden ser todos los álbumes, todos los artistas, las canciones de un disco o el ecualizador. También nos mostrará una especie de fondo de pantalla si tocamos sobre el icono de “pantalla completa”.

Arriba a la derecha tenemos las opciones:

Haciendo clic sobre el primer icono (lista) nos muestra lo que está sonando y lo que viene a continuación.

Desde el icono de la lupa podremos realizar búsquedas.

La flecha a la derecha nos permitirá activar el modo de repetición, aleatorio, etc, y activar el Scrobbling de Last.fm.

Desde las tres líneas accederemos a las opciones, entre las que tenemos el ecualizador.

Un reproductor muy interesante que necesita ser pulido

Lollypop está basado en GNOME y su imagen no queda tan bien en KDE como otros programas. Además, si usamos KDE y hemos configurado los botones a la izquierda, Lollypop no respetará esta decisión. No es algo demasiado grave y también pasa con PulseEffects, pero había que mencionarlo.

Y es que, como dicta el título, Lollypop “casi me ha convencido”. Lo ha hecho por su imagen, GNOME aparte, y porque tiene su propio ecualizador, pero puedo mencionar una serie de fallos que me parecen muy molestos:

El primero de la lista va a ser que se me ha cerrado escribiendo este artículo. Ya lo había probado y sabía que no iba fino, pero esta vez ha llegado a cerrarse por completo.

El paso entre canción y canción lo hace con un salto en el que nos perdemos los primeros 1-2 segundos de cada una de ellas. Sorprende para mal.

Va francamente lento al principio y hay que tener cierta paciencia. Cada vez que entramos en la vista de todos los artistas o todos los álbumes tarda varios segundos para cargarlos todos. Si, como yo, tenéis una biblioteca de unos 40GB en música, la cosa será peor aún.

Cada vez que entramos, el ecualizador se ha desactivado. No vuelve a funcionar hasta que lo activamos desde las opciones.

Cómo instalar Lollypop

Lollypop está disponible como paquete Flatpak en Flathub, por lo que para instalarlo antes deberemos habilitar este tipo de sistema de instalación. En este artículo os enseñamos cómo hacerlo en diferentes distribuciones de Linux. Si ademas queremos que los paquetes aparezcan en el centro de software, tendremos que añadir el repositorio de Flathub con este comando:

flatpak remote-add --if-not-exists flathub https://flathub.org/repo/flathub.flatpakrepo

Una vez habilitado Flatpak y Flathub, podemos instalar Lollypop desde nuestro centro de software favorito.

Yo creo que el reproductor musical perfecto para Linux estaría en una mezcla de Lollypop y Cantata, con la imagen de uno y el rendimiento del otro o mejorando las carencias de cada uno. También es cierto que Lollypop podría comportarse mejor en GNOME. ¿Crees que Lollypop es uno de los mejores reproductores para Linux o tiene mucho que mejorar?