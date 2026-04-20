Cuando buscas una forma sencilla de pasar archivos entre tu ordenador y tu móvil, es fácil acabar frustrado. Muchos usuarios que han probado aplicaciones como LocalSend o Warpinator cuentan que, aunque en teoría todo debería funcionar en la misma red local, a veces los dispositivos simplemente no se ven, las transferencias fallan o hay que pelearse con la configuración del cortafuegos. Si a eso le sumas versiones flatpak, problemas con Android y misterios de la Wi‑Fi, el resultado puede ser un buen dolor de cabeza.

Además, en los últimos años han aparecido alternativas como PairDrop y otras apps web que prometen hacerlo todo «sin instalar nada», pero luego te topas con detalles como integraciones PWA a medio hacer en Android, descargas que no se inician, navegadores que se abren en la página de inicio y opciones avanzadas (como aceptar archivos sin confirmar) que brillan por su ausencia. Con este panorama, comparar bien LocalSend y Warpinator, entender cómo funcionan y qué problemas típicos tienen es clave para elegir la herramienta adecuada.

Qué es LocalSend y qué aporta frente a otras apps

LocalSend es una aplicación gratuita, de código abierto y multiplataforma pensada para enviar archivos y mensajes entre dispositivos que estén conectados a la misma red local, sin necesidad de Internet ni de servidores externos. No usa la nube ni intermediarios: todo el tráfico va de un dispositivo a otro dentro de tu red doméstica o de trabajo.

A nivel técnico, LocalSend se basa en una API REST propia que viaja sobre HTTPS. Cada dispositivo genera en tiempo real su certificado TLS/SSL, de forma que las conexiones quedan cifradas y no dependen de una autoridad de certificación externa. Esto refuerza mucho la privacidad: tus ficheros no salen de tu red y, además, van encriptados durante el tránsito.

La filosofía del proyecto es ofrecer una experiencia lo más directa posible: abres la app en los distintos equipos, esperas a que se detecten automáticamente en la red local y, a partir de ahí, puedes enviar archivos o mensajes con un par de toques o clics. No hay registros, no hay cuentas, no hay límite artificial por tamaño de archivo, más allá de lo que soporte tu red y tus dispositivos.

Compatibilidad de LocalSend: plataformas y requisitos

Uno de los puntos fuertes de LocalSend es que funciona en una cantidad de sistemas bastante amplia, lo que la hace especialmente útil en entornos mixtos donde conviven varios sistemas operativos. Las plataformas oficialmente soportadas incluyen:

Android : a partir de la versión 5.0, con app disponible en tiendas y repositorios.

: a partir de la versión 5.0, con app disponible en tiendas y repositorios. iOS : desde iOS 12.0, con integración en el ecosistema habitual de Apple.

: desde iOS 12.0, con integración en el ecosistema habitual de Apple. macOS : mínimamente desde macOS 11 Big Sur; para equipos más antiguos existen soluciones como OpenCore Legacy Patcher.

: mínimamente desde macOS 11 Big Sur; para equipos más antiguos existen soluciones como OpenCore Legacy Patcher. Windows : soporte oficial desde Windows 10; la última versión compatible con Windows 7 es la 1.15.4, aunque pueden aparecer backports mantenidos por la comunidad.

: soporte oficial desde Windows 10; la última versión compatible con Windows 7 es la 1.15.4, aunque pueden aparecer backports mantenidos por la comunidad. Linux: sin limitación de distribución concreta, pero con dependencias específicas en entornos GNOME y KDE relacionadas con xdg-desktop-portal.

En el caso de Linux, se necesitan paquetes como xdg-desktop-portal y sus variantes para GNOME o KDE (por ejemplo, xdg-desktop-portal-gtk o xdg-desktop-portal-kde), que se encargan de gestionar la integración de diálogos de archivos, permisos y demás componentes de escritorio. Sin ellos, es frecuente que LocalSend no pueda abrir diálogos de selección de archivos o falle al mostrar notificaciones.

LocalSend en la práctica: instalación, firewall y conexión en red

En teoría, LocalSend está pensado para que funcione «out of the box»: lo instalas, lo abres en varios dispositivos conectados a la misma Wi‑Fi y enseguida se detectan de forma automática y permiten el envío de archivos. Sin embargo, en la realidad pueden aparecer obstáculos muy concretos, sobre todo relacionados con el cortafuegos del sistema o con la configuración del router.

Un caso habitual es el de usuarios en Windows o Linux que descubren que, por mucho que abran la aplicación en el móvil y en el portátil, ni uno ve al otro en la lista de dispositivos cercanos. LocalSend documenta claramente qué reglas de firewall son necesarias para que todo funcione de manera fiable:

Tráfico entrante: protocolo TCP y UDP sobre el puerto 53317 , con permiso de aceptar conexiones.

, con permiso de aceptar conexiones. Tráfico saliente: protocolo TCP y UDP hacia cualquier puerto de destino, con permiso para salir.

Si el firewall bloquea ese puerto en entrada, el dispositivo se vuelve invisible para el resto. Por eso, aunque la aplicación funciona en muchos casos sin tocar nada, cuando hay problemas de detección es básico crear reglas específicas que permitan el tráfico en ese puerto. Eso sí, conviene hacerlo con cuidado, porque abrir puertos sin control puede suponer un riesgo de seguridad si se hace de forma demasiado permisiva.

Otro punto crítico es la configuración de la red en el propio router. Muchos routers domésticos ofrecen una opción llamada «aislamiento de punto de acceso» o AP isolation, muy frecuente en redes de invitados. Cuando esa función está activada, cada dispositivo conectado a la Wi‑Fi queda aislado del resto y, en la práctica, no se pueden ver entre sí ni comunicarse directamente. En un escenario así, LocalSend no puede hacer gran cosa: aunque abras puertos en el firewall, el router seguirá impidiendo que los dispositivos se encuentren.

La recomendación oficial del proyecto es asegurarse de que el aislamiento AP esté desactivado en la red donde vayas a usar la aplicación. Suele venir desactivado por defecto en la red principal del hogar, pero es relativamente habitual que las redes de invitados o ciertos modelos de router lo activen como medida de seguridad, lo que mata por completo las comunicaciones entre equipos.

Problemas típicos con LocalSend en Android y portátiles

Entre las quejas más recurrentes de usuarios se repite una idea: «da igual lo que haga, mi móvil Android no se conecta a mi portátil». Hay casos donde los dispositivos se han conectado con éxito en el pasado, incluso se han guardado como favoritos, pero de repente dejan de detectarse y las transferencias no arrancan.

Cuando se usa la versión flatpak de LocalSend en Linux, surgen además particularidades propias de este formato. Los flatpak suelen estar más aislados del sistema y de la red, por lo que la interacción con el firewall y los permisos de red puede ser más delicada. Algunos usuarios han intentado modificar manualmente las reglas de entrada y salida en el cortafuegos, guiándose por documentación que advierte también de los riesgos de seguridad si se abren puertos de forma demasiado amplia.

Si te encuentras en una situación parecida (aplicación instalada en Android y portátil Linux o Windows, mismos SSID, aparentemente todo en orden) es importante repasar una serie de puntos clave antes de tirar la toalla:

Comprobar que ambos dispositivos están en la misma red (y no en redes de invitados separadas).

(y no en redes de invitados separadas). Asegurarse de que el router no tiene activado el AP isolation ni funciones similares de aislamiento de clientes .

. Verificar que el firewall permite tráfico entrante en el puerto 53317, tanto TCP como UDP.

En Windows, confirmar que la red está configurada como «privada» y no como «pública», ya que Windows tiende a endurecer el cortafuegos cuando considera que estás en una red pública.

En macOS e iOS, revisar los permisos de «Red local» en el apartado de Privacidad del sistema, activando el acceso para LocalSend si estuviera deshabilitado.

Existe también un problema conocido de rendimiento en Android recogido en la propia documentación del proyecto, donde se menciona un issue concreto del componente flutter-cavalry/saf_stream que puede provocar velocidades de transferencia bastante bajas en ciertos dispositivos. Es decir, aunque consigas que el móvil y el ordenador se vean, la velocidad podría no ser la esperada, especialmente si la Wi‑Fi no es de 5 GHz.

Warpinator: cómo funciona y en qué se diferencia

Warpinator, desarrollado por Linux Mint, es otra herramienta de código abierto que permite compartir archivos y carpetas en la red local. Su integración original está muy orientada al escritorio Linux, pero existen puertos y versiones para otras plataformas, incluida Android, lo que la hace también una opción interesante para sincronizar datos entre ordenador y móvil en casa.

Una de sus grandes ventajas prácticas es que ofrece la posibilidad de aceptar archivos automáticamente sin pedir confirmación. En un entorno de confianza (por ejemplo, tu propio portátil y tu móvil, o varios equipos personales en casa) esto puede resultar tremendamente cómodo: arrastras una carpeta entera en el ordenador, la sueltas en la ventana de Warpinator y, al poco, la ves aparecer en el otro dispositivo estructurada tal cual.

Esta capacidad de arrastrar y soltar directorios completos, junto con la opción de no tener que ir aceptando cada fichero, es algo que muchos usuarios encuentran difícil de igualar en aplicaciones web puras. En el día a día, ahorra pasos y hace que el flujo de trabajo sea mucho más ágil cuando mueves grandes volúmenes de datos entre máquinas.

Sin embargo, Warpinator tampoco está libre de pegas. Hay usuarios que lo describen directamente como un «quebradero de cabeza» por fallar en detección de dispositivos, por no conectar de forma consistente o por requerir demasiadas comprobaciones cuando algo se rompe. Ese tipo de experiencias negativas es precisamente lo que lleva a algunos a buscar alternativas como LocalSend.

Rendimiento y velocidad de transferencia

En cuanto al rendimiento, tanto LocalSend como Warpinator dependen en gran medida de la calidad de la red local. Usar una red Wi‑Fi de 5 GHz, con buena cobertura y sin saturación, marca una diferencia abismal frente a una conexión de 2,4 GHz muy ocupada o con interferencias. También influye si uno de los dispositivos está conectado por cable Ethernet al router, lo que suele estabilizar y acelerar mucho la transferencia.

LocalSend, por su diseño multiplataforma y el uso de Flutter, se apoya en capas de abstracción que le permiten funcionar en muchos sistemas, pero también introduce algunas peculiaridades. En Android, el problema conocido con saf_stream puede lastrar la velocidad, lo cual es un factor a tener en cuenta si tu principal uso es pasar grandes vídeos o copias de seguridad completas del móvil al ordenador y viceversa.

Warpinator, al estar más ligado a Linux Mint y a entornos de escritorio tradicionales, tiende a aprovechar mejor las capacidades de red en esa plataforma, aunque igualmente se ve afectado por cualquier limitación de la Wi‑Fi. Cuando los dispositivos se detectan y el enlace es estable, puede mover directorios enteros de forma fluida, sobre todo si uno de los extremos está en un PC conectado por cable al router.

Modo portátil y opciones avanzadas en LocalSend

Más allá del uso básico, LocalSend incluye algunas funciones avanzadas orientadas a usuarios que quieren un mayor control sobre dónde se guardan los ajustes o cómo se inicia la aplicación. Una de ellas es el modo portátil, especialmente útil si sueles moverte entre equipos o si mantienes tus utilidades en un pendrive.

Para activar este modo basta con crear un archivo llamado settings.json en la misma carpeta donde está el ejecutable de LocalSend. El archivo puede estar vacío; su mera existencia le indica a la aplicación que debe guardar toda la configuración en ese fichero, en lugar de usar las rutas de configuración habituales del sistema operativo. De esta forma, puedes llevarte LocalSend con tus ajustes personalizados de un equipo a otro sin dejar rastros.

Otra característica interesante es la opción de arrancar la aplicación oculta en la bandeja del sistema. A partir de la versión 1.15.0, si se lanza LocalSend con el parámetro –hidden (por ejemplo, localsend_app.exe –hidden), se iniciará en segundo plano, sin mostrar la ventana principal, quedándose solo en el área de notificación. En versiones anteriores, el comportamiento dependía de una combinación entre la opción de autoinicio y un ajuste interno de «inicio oculto».

Comunidad, traducciones y contribuciones

LocalSend es un proyecto vivo, sostenido en gran medida por una comunidad activa de usuarios y desarrolladores que contribuyen con traducciones, corrección de errores y mejoras de funcionalidad. Para la localización se utiliza la plataforma Weblate, lo que permite coordinar el trabajo de traductores de muchos idiomas diferentes sin necesidad de tocar el código fuente.

Quien prefiera un enfoque más manual puede forkar el repositorio y añadir o actualizar archivos de traducción directamente en la carpeta app/assets/i18n. Ahí se encuentran ficheros como _missing_translations_<locale>.json o strings_<locale>.i18n.json, donde se gestionan las cadenas de texto de la aplicación. Es importante respetar las notas que aparecen marcadas con @, ya que son comentarios explicativos para dar contexto a quien traduce y no deben traducirse.

En el plano del desarrollo, se anima a que cualquier persona que detecte un bug prepare un pull request con una descripción clara del problema y de la solución propuesta. Para cambios más profundos o nuevas funciones, se recomienda abrir primero un issue en el repositorio, de forma que se pueda debatir la conveniencia de la mejora y evitar duplicar esfuerzos. El proyecto también proporciona una guía de contribución donde se detallan los pasos técnicos para compilar la app: instalación de Flutter (eventualmente mediante fvm), Rust, clonación del repositorio, ejecución de flutter pub get y, finalmente, flutter run para ponerla en marcha.

LocalSend vs. Warpinator: cuándo optar por cada uno

Si pones frente a frente LocalSend y Warpinator, la elección no es tan sencilla como proclamar un ganador absoluto. Ambos comparten la idea de aprovechar la red local para mover archivos de forma privada, sin nube, pero la experiencia final varía según el entorno, el tipo de usuario y las plataformas implicadas.

LocalSend brilla especialmente cuando necesitas compatibilidad amplia entre Android, iOS, Windows, macOS y Linux, con un enfoque fuerte en la seguridad (cifrado HTTPS con certificados generados en cada dispositivo) y sin depender de servicios externos. Es ideal en casas u oficinas donde conviven dispositivos muy distintos y se valora el anonimato y la ausencia de servidores terceros.

Warpinator, por su parte, resulta muy atractivo si trabajas sobre todo en entornos Linux y buscas fluidez al mover carpetas completas sin tener que confirmar cada envío. Esa capacidad de aceptar archivos automáticamente y replicar directorios con arrastrar y soltar lo hace muy cómodo para copias de datos frecuentes entre equipos fijos o entre un PC y un móvil Android bien integrados.

Las soluciones web como PairDrop son útiles para casos puntuales en los que no te apetece instalar nada, pero todavía arrastran limitaciones claras en Android (especialmente si te empeñas en usar Firefox para las PWA) y no logran igualar la comodidad de las apps nativas cuando quieres automatizar o simplificar el envío masivo de archivos.

En última instancia, lo más sensato es probar varias de estas herramientas en tu propia red, con tus dispositivos reales, y quedarte con la que menos te haga pelearte con firewalls, permisos y fallos aleatorios. Tener claro cómo abrir el puerto adecuado, desactivar el aislamiento AP si es necesario y entender las fortalezas de cada aplicación te permitirá convertir algo tan simple como pasar archivos entre tu móvil y tu portátil en una tarea rutinaria y sin sobresaltos, en lugar de un ritual dependiente de la suerte.