Hacía poco menos de un mes que circulaban algo mas que rumores, pero ya se ha confirmado. Ubuntu 24.04 sumará un nuevo paquete snap por defecto cuando llegue la versión estable. De hecho ya se ha hecho el cambio en la Daily Build. Thunderbird, uno de los clientes de correo más populares de los que hay disponibles para Linux y desarrollado por Mozilla, sigue el camino de Firefox y sólo estará disponible como paquetes snap.

En el mensaje anterior se puede leer: «Actualizar a thunderbird snap. Empezando por Ubuntu 24.04, todos los nuevos lanzamientos de thunderbird están sólo disponibles a través del paquete snap para los usuarios de Ubuntu. Esta actualización de paquete hará la transición de tu sistema a través del snap al instalarlo. Se recomienda cerrar todas las ventanas de thunderbird antes de proceder con la actualización«. Tras hacer el cambio, en el caso de la Daily Build se elimina Thunderbird y se vuelve a instalar, esta vez como paquete snap.

De momento no hay noticias de un Thunderbird como paquete de Debian

Ahora mismo no se sabe que deparará en el futuro a medio plazo, más allá de que Canonical no ofrecerá el cliente de correo como paquete de Debian del mismo modo que pasó antes con los navegadores Chromium y Firefox. Por lo tanto, y hasta que se publique alguna alternativa, será la única opción. En el futuro es probable que Mozilla lo suba al repositorio en donde podemos descargar Firefox y dé instrucciones para instalarlo y que el sistema operativo no revierta los cambios al intentar actualizar a una versión futura.

Si echamos una mirada atrás en el tiempo, el primero en hacer el cambio será Ubuntu en su versión principal, la que usa GNOME, y tiempo más tarde irán el resto de sabores oficiales. Actualmente no hay ninguno que use Firefox en su versión DEB. Si es posible en KDE neon, pero porque no está debajo de Canonical en ningún sentido, y los desarrolladores de KDE añaden por defecto el repositorio de Mozilla.

La familia snap crece.