Sí, lo reconozco: estoy usando Windows y estoy encantado. ¿Cómo es posible, si me pasé a Linux hace varios lustros y no he mirado atrás? Bueno, todo tiene una explicación, empezando porque no soy un fanboy ni un hater, sé perfectamente que hay diferentes opciones y cada una tiene sus puntos fuertes y débiles. Además, y os hago un pequeño spoiler, no, no lo uso como sistema operativo principal ni en un portátil secundario.

Estoy usando Windows, estoy encantado — quizá lo diga así, pero habría que matizar mucho — y tiene un sentido: lo uso en lo que ahora es mi TV Box. Esta historia empieza hace más de 6 años. Cuando compré la Raspberry Pi 4, era justamente ese el uso que quería hacer de ella. Mi error fue pensar que sería un buen mini PC, pero pasé por alto la arquitectura, y que hay mucho software que no está disponible.

Más adelante adquirí una Xiaomi Mi Box, y el rendimiento, desde mi punto de vista, era pésimo. Pero bueno, lo usé un tiempo y mis alegrías me dio, hasta que se lo regalé a un sobrino. Más adelante reconvertí un viejo portátil en TV Box con Linux, pero no terminaba de funcionar todo a mi gusto — por ejemplo, Prime Video no se veía en HD. He vuelto a usar Android TV, esta vez en la RPi4, pero muchas de las fuentes que encuentro son en 4K y no puede con ellas. Antes de todo, adquirí por 150€ (creo recordar) un Apple TV, y es de las peores inversiones que he hecho en mi vida porque no se puede ver nada «no oficial» en ella.

Un mini PC con Windows, el mejor TV Box posible

Recientemente he pensado en un mini PC con Windows, y tras mirar no mucho en Aliexpress, me compré uno por 110€. ¿Marca? Mejor no la digo, porque no tiene ningún nombre reconocible. ¿Cuánto durará? Espero que mucho: los componentes son, en teoría, parecidos a los que encontramos en otros mini PC que valen unos 100€ más. Llegados a este punto, si alguien quiere hacer como yo, que lo haga, pero teniendo en cuenta que la apuesta puede no salir tan bien. A mí, de momento, sí me merece la pena.

La RPi4 valía, si sumamos placa, caja, cable de carga — que terminé comprando el original porque el que me venía en la caja de terceros no iba bien — y alguna SD, cerca de 100€. Y era arm64. El mini PC que compré para ser mi nuevo TV Box tiene un procesador Intel N100 con arquitectura x86_64, 16GB de RAM — normalita, no la más nueva y rápida — y 512GB de almacenamiento en disco SSD, y su precio eran 110€. El Apple TV es incluso más caro, y no puedes usar Kodi en él.

Detalle, creo que importante: desde hace años, tengo un teclado inalámbrico, lo que me facilita moverme por un sistema operativo que esta diseñado para su uso con teclado y ratón.

El por qué de esta decisión

Antes de comprarlo me informé de si ese mini PC podría con contenido 4K. Y no, no tengo una tele grande ni con esa resolución; es, sencillamente, que mucho del contenido que encuentro ahora está en esa resolución. Básicamente es para tener más opciones.

La RPi4 no podía con 4K, y cuando usaba una distro Linux veía lo que se conoce como tearing, que es como una línea que va de parte a parte en algunos fotogramas. El Apple TV está muy bien, no lo negaré, pero sólo para lo que permite hacer. La Xiaomi se me quedaba justa y mi portátil con Linux, muy viejete el, tres cuartos de lo mismo.

Usos que hago de él

Y aquí entra el mini PC sin marca reconocida, pero con Windows. Con él puedo:

Ver Prime Video en HD . Si quiero descargar una película, por el motivo que sea, puedo usar la aplicación para Windows. Si no quiero nada de publicidad y ver el contenido sin descargar, puedo hacerlo con Firefox y uBlock Origin.

. Si quiero descargar una película, por el motivo que sea, puedo usar la aplicación para Windows. Si no quiero nada de publicidad y ver el contenido sin descargar, puedo hacerlo con Firefox y uBlock Origin. Stremio : esto sí me iba en la RPi4 con Android TV, pero no poder reproducir las fuentes en 4K me hacía perder mucho tiempo en algunas ocasiones.

: esto sí me iba en la RPi4 con Android TV, pero no poder reproducir las me hacía perder mucho tiempo en algunas ocasiones. Kodi : también me iba en la RPi4 con Android TV, pero tenía el mismo problema.

: también me iba en la RPi4 con Android TV, pero tenía el mismo problema. Navegador 100% de escritorio para lo que me venga en gana.

para lo que me venga en gana. VPN o DNS de Cloudflare sin complicaciones . Windows tiene app para OpenVPN y WireGuard, y puedo usar la VPN gratuita de ProtonVPN para saltarme bloqueos. También tiene disponible Cloudflare WARP. Insisto, sin complicaciones.

. Windows tiene app para OpenVPN y WireGuard, y puedo usar la VPN gratuita de ProtonVPN para saltarme bloqueos. También tiene disponible Cloudflare WARP. Insisto, sin complicaciones. No «quemar» mi Steam Deck. La deck si puede con mucho de lo anterior. Menos ver Prime Video en HD, sí, me servía. Pero la estaba usando demasiado, constantemente, y también poniendo, sacando del dock… Sentía que me la podía cargar en cualquier momento o acortar la vida útil de la batería.

Ni alababa a Windows antes ni lo alabo ahora

Yo pienso que hay que ser inteligente y usar lo mejor en cada caso. Puede ser que no parezca muy inteligente gastarse 110€ en un aparato para usarlo de TV Box, pero es más barato que la NVIDIA Shield TV y otros así de potentes, y hacen menos. Al final me he decantado por un mini PC porque todo está para Windows, y no todo lo está para Linux ni funciona tan bien en Android.

Pero no todo es perfecto. Sigue poniéndome nervioso cuando el antivirus se carga un complemento de Kodi y tengo que buscarme la vida para que lo deje en paz, por no hablar del cortafuegos que me ha llegado a bloquear Stremio y/o Kodi (ya sé que es culpa mía pero…). El sistema operativo no me encanta, ni mucho menos, pero si va bien cuando has encontrado lo que querías y durante ese uso en concreto, pues eso está bien.

Así que no, no voy a pasarme a Windows ni a defenderlo a capa y espada… aunque se viene algún que otro artículo tipo Linux vs. Windows en el que hablaré de puntos en los que podría mejorar Linux o su software disponible.