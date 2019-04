Llega Recalbox 6.0 con soporte para Raspberry Pi 3B + y mucho mas

Hace algunos días fue liberada la más reciente versión de Recalbox 6.0 con nombre clave “DragonBlaze” y es que esta nueva versión de esta distribución de Linux dedicada al retrogaming viene con muchas características nuevas que deberían deleitar a los jugadores de la vieja escuela, pero también abrir las puertas del videojuego retro al mayor número

Y, pues bien, después de varios meses de preparación y algunos RCs, la nueva version de Recalbox 6.0 está finalmente disponible y que dentro de su más destacada novedad es el soporte para la Raspberry Pi 3 B +.

Cambio de numeración de liberación

Un punto que me gustaría recalcar es que anteriormente se venía siguiendo una numeración de liberación de Recalbox entorno a la fecha en la que era liberada es decir “18.07.13” (la ultima version con esta numeración) que marca “año, mes y día”.

Esto ya no va ser así ya que a partir de ahora se seguirá una nueva numeración iniciando con 6 + nombre clave. Aun que los desarrolladores no han dejaron muy en claro como seguirá si serán versiones “punto” o incrementales (7, 8, 9 etc.)

Soporte para nuevas tarjetas.

Como fue dicho al inicio esta nueva versión añade el soporte a la más reciente versión de la Raspberry con lo cual la comunidad podrá explotar esta solución de juegos retro en nuevas tarjetas, comenzando con la Raspberry Pi 3 B +, la última adición a las nano-computadoras.

Ya que esta compatibilidad fue esperada durante muchos meses por sus promesas de rendimiento, ya que la Raspberry Pi 3 B + tiene elementos ligeramente más potentes que las versiones anteriores de Raspberry Pi.

Con sus características de red mejoradas (Gigabit Ethernet y Wi-Fi 5 GHz) y su procesador de 1.4 GHz, debería poder aportar una ventaja clara en la emulación de la consola que puede ser caprichosa. Piense en la PlayStation o Nintendo 64.

Además del soporte a la Raspberry Pi 3 B + por parte del sistema operativo también es compatible con el módulo Raspberry Compute 3 y las placas de desarrollo Pine64 , Rock64 es Rock64Pro.

Demo mode

En Recalbox 6.0 se ha agregado una característica muy esperada que se llama “Demo mode”.

Esta nueva función añadida al sistema funciona como “un protector de pantalla” en donde Recalbox, ejecuta el modo de demostración (Demo mode) que se iniciará automáticamente cuando no toque ningún botón del controlador durante un tiempo (se puede configurar).

Aquí es donde surge la magia ya que se escoge aleatoriamente un juego en su colección y Recalbox comenzara a reproducirla durante unos minutos.

Lo importante de este “Demo mode” es que permitirá, si se presiona el botón Iniciar, iniciar automáticamente el juego que se esta mostrando en la pantalla.

Nuevos emuladores

Además de actualizar a las versiones más recientes de los emuladores que ya se encuentran en Recalbox.

Ahora en esta nueva versión de Recalbox 6.0 se han añadido 30 emuladores nuevos, de los cuales se pueden destacar en el anuncio de esta nueva versión el soporte para sistemas como Atari 5200, Atari 8 Bit, Intellivision, SamCoupé, Amiga CD32, NeoGeoCD, Jaguar, etc.

Soporte para el controlador adaptativo de Microsoft

Recalbox siempre ha sido un sistema de instalación simple y rápido con una interfaz clara, ya que Recalbox requiere muy poco esfuerzo para ser configurado.

Además, gracias al soporte de Microsoft Adaptive Controller, Recalbox abre su sistema a un público con discapacidades.

Este controlador es una verdadera revolución en términos de accesibilidad, ya que le permite crear un entorno de juego con muchos accesorios.

Como su nombre lo sugiere, el controlador adaptable se adapta y configura a sí mismo en función. Su modularidad ejemplar lo convierte en el controlador de referencia para personas con movilidad reducida, ya sea que quieran jugar en PC, Xbox o en uno de los sistemas emulados por Recalbox.

De las demás novedades que se encuentran en este nuevo lanzamiento encontramos:

Bluetooth y Wi-Fi mejorados

Administración mejorada de los controladores, incluidos los muy aclamados controladores “8bitdo”

Soporte de archivos “.7z” para muchos emuladores

FBA Libretro actualizado a la última versión. (Romset ahora recomendado: 0.2.97.44)

Teclados virtuales ahora disponibles en AZERTY o QWERTY

Descargar RecalBox 6.0 DragonBlaze

Si quieres descargar este sistema para tu Raspberry Pi o para utilizarlo en tu ordenador debes de dirigirte a la página web oficial del proyecto donde podrás obtener la imagen del sistema más actual.

Lo pueden descargar desde este enlace.

En el deberán de elegir que dispositivo es el que utilizaran para RecalBoxOS y descargar la versión correspondiente a este.