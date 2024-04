Llega Lakka 5.0, conoce sus novedades y mejoras destacadas

Banner de Lakka 5.0 por jdalmanza

Se dio a conocer hace poco el lanzamiento de la nueva versión de Lakka 5.0 la cual llega con varias mejoras y correcciones de errores y dentro de los aspectos más destacados de este lanzamiento es que el sistema se basa en LibreELEC 11.0 e incorpora RetroArch versión 1.17.0 y Mesa versión 24.0.4, actualizaciones de núcleos y más.

Para quienes desconocen de Lakka, deben saber que esta es una distribución de Linux enfocada en ofrecer emuladores de consolas de juegos retro. Utiliza LibreELEC como base y está centrada en la emulación de sistemas de juego antiguos. Lakka viene preinstalada con RetroArch, con el cual integra múltiples emuladores y núcleos de emulación en una interfaz unificada.

¿Que hay de nuevo en Lakka 5.0?

Esta nueva versión de Lakka 5.0 trae varias mejoras y actualizaciones y tal como mencionamos al inicio, este lanzamiento se basa en el LibreELEC 11.0 y ofrece tres versiones diferentes del kernel de Linux en todas las arquitecturas: Mainline con kernel Linux 6.1.84, Raspberry con kernel Linux 6.1.77 y Amlogic con kernel Linux 6.1.38, todos estos acompañados de Mesa 24.0.4 (mejora la experiencia gráfica y hay nueva compatibilidad con las GPU NVIDIA disponible en las versiones del kernel de Linux 6.1).

RetroArch 1.17.0 es otro de los aspectos destacados de Lakka 5.0, ya que ofrece un servicio de IA rediseñado para aumentar el rendimiento, ofrecer traducción automática, permitir la configuración de ubicación de subtítulos y más, se han mejorado los ajustes de inclinación de Hz para frecuencias de actualización de audio altas, se ha añadido soporte para unirse a servidores MITM desde la línea de comandos, asi como también mejoras de compilación de Emscripten y correcciones en la compilación web.

Por la parte de los núcleos actualizados, estos incluyen: dirksimple para el reproductor Dragon’s Lair, dosbox-core para DOSBox, ep128emu compatible con Enterprise 64/128, Videoton TVC, Amstrad CPC y ZX Spectrum, geolith para Neo Geo AES y MVS Cartucho Systems, jaxe para XO-CHIP/S-CHIP/CHIP-8, numero para TI-83, thepowdertoy para The Powder Toy, vice_xpet para Commodore PET, vircon32 para Virtual Game Console inspirada en sistemas de 16/32 bits y vitaquake2 para Quake II.

También se destacan las mejoras de soporte, pues se han añadido nuevas imágenes y soporte para nuevos dispositivos: Lakka 5.0 ofrece imágenes para dispositivos como Raspberry Pi 5, Raspberry Pi Zero 2, Raspberry Pi Compute Module 4, OrangePi Zero2, OrangePi 3LTS, BananaP CM4, BananaP M2 Pro, BananaP M2S, BananaPi M5, Radxa Cero, Radxa Zero2, Firefly ROC-PC Plus, OrangePi 4LTS, Radxa Rock Pi 4 Plus, Radxa Rock Pi 4 C Plus, y más.

Además de las actualizaciones mencionadas, Lakka 5.0 también introduce Retrorama, que ofrece fondos de pantalla temáticos y dinámicos para el menú XMB, añadiendo un toque de estilo y personalización a tu experiencia de emulación retro.

Finalmente, si estás interesado en poder conocer más al respecto sobre esta nueva versión, puedes consultar los detalles y además conocer más sobre el proyecto en el siguiente enlace.

Descargar y probar Lakka 5.0

Lakka es fácil de instalar y usar, por lo que los que estén interesados en instalar o probar esta distro, deben de descargar la imagen del sistema dirigiéndose directamente al sitio web oficial del proyecto en el cual en su sección de descargas podrán encontrar la imagen del sistema acorde al dispositivo en el cual lo desean probar. El enlace es este.

En el caso especial de los que son usuarios de Raspberry Pi como mencione anteriormente, si están utilizando PINN o NOOBS estos les pueden facilitar la descarga e instalación de este en su tarjeta SD.

Pero en caso de que no sea así al descargar la imagen, esta la pueden grabar en su tarjeta SD (ya formateada) con ayuda de Etcher.

Una vez instalado en su tarjeta SD o unidad flash USB, solo tiene que copiar sus ROMs en el dispositivo, encender la plataforma y conectar su joypad y disfrutar de sus juegos favoritos.

Además, es importante mencionar que las compilaciones de Lakka también se generan para plataformas i386, x86_64 (GPU Intel, NVIDIA o AMD), Raspberry Pi 1-4, Orange Pi, Cubieboard, Cubieboard2, Cubietruck, Banana Pi, Hummingboard, Cubox-i, Odroid C1/C1+/XU3/XU4 y etc.