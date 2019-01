Si son nuevos en Linux y quieren realmente desea utilizar un sistema operativo basado en Linux, pero seguir utilizando sus aplicaciones de Windows, una de las únicas soluciones que le queda es Wine.

Wine (“Wine Is Not an Emulator” acrónimo recursivo) es un programa capaz de ejecutar una capa de compatibilidad de Windows en Linux, MacOS y BSD.

Wine es una excelente alternativa completamente libre de la API de Windows para sistemas GNU/Linux y además puede utilizar opcionalmente DLL de Windows nativos, si están disponibles.

Tengan en cuenta que, aunque algunas aplicaciones y juegos funcionan bien con Wine en una distribución de Linux, otros pueden tener errores.

A menos que un programa específico de Windows sea esencial para ustedes, en general, es recomendable tratar de encontrar una alternativa al programa deseado en Linux en primer lugar o elegir una solución en la nube.

Además, Wine ofrece un kit de desarrollo, así como un cargador de programas de Windows, por lo que los desarrolladores pueden modificar fácilmente muchos programas de Windows que se ejecutan bajo Unix x86, incluyendo Linux, FreeBSD, Mac OS X y Solaris.

El equipo detrás de WINE (Wine Is Not an Emulator) anunció recientemente la disponibilidad de la versión 4.0 de su software.

Ya es estable Wine 4.0

Con este nuevo lanzamiento sus desarrolladores nos informan que esta versión de Wine se ha beneficiado de muchas mejoras (más de 6000 cambios).

Los principales se relacionan con la adición de soporte para Direct3D 12, la API Vulkan, varios controladores de juegos y tarjetas gráficas, así como también High-DPI en Android.

Entre las mejoras que caracterizan a esta nueva versión estable de Wine, también podemos mencionar las mejoras realizadas en la implementación de Direct3D 10 y 11, el Kernel, la interfaz de usuario y el entorno de red.

¿Cómo instalar Wine 4.0?

Si son usuarios de Ubuntu, Linux Mint y derivados es necesario que sigan las siguientes instrucciones para poder tener una instalación de Wine y ejecución de este en el sistema sin problemas.

Quienes utilicen una versión de 64 bits del sistema, vamos a habilitar la arquitectura de 32 bits con:

sudo dpkg --add-architecture i386

Ahora para instalar Wine en cualquier arquitectura vamos a añadir al sistema lo siguiente:

wget https://dl.winehq.org/wine-builds/Release.key sudo apt-key add Release.key

Añadimos el repositorio, para Ubuntu 18.10 y derivados:

sudo apt-add-repository 'deb https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/ cosmic main'

Para Ubuntu 18.04 y derivados:

sudo apt-add-repository 'deb https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/ bionic main'

Ubuntu 16.04 y derivados:

sudo apt-add-repository 'deb https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/ xenial main'

Ubuntu 14.04 y derivados:

sudo apt-add-repository 'deb https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/ trusty main'

Después actualizamos los repositorios

sudo apt-get update

Hecho esto, procedemos a instalar los paquetes esenciales para Wine pueda ejecutarse sin problemas en el sistema:

sudo apt install --install-recommends winehq-stable sudo apt-get --download-only dist-upgrade

Mientras que para los que son usuarios de Debian y sistemas basados en este, deben de realizar lo siguiente.

Primero deben de habilitar la arquitectura de 32 bits en el sistema

sudo dpkg --add-architecture i386

Procedemos a descargar la llave publica de Wine:

wget -nc https://dl.winehq.org/wine-builds/Release.key

La añadimos al sistema

sudo apt-key add Release.key

Ahora debemos de editar el sources.list y añadir el repositorio de Wine al sistema, esto lo hacemos con:

sudo nano /etc/apt/sources.list

Si son usuarios de Debian 9 añadimos:

deb https://dl.winehq.org/wine-builds/debian/stretch main

O si son usuarios de Debian 8:

deb https://dl.winehq.org/wine-builds/debian/jessie main

Actualizamos el listado de paquetes con:

sudo apt-get update

Y finalmente instalamos con:

sudo apt-get install --install-recommends winehq-stable

Para el caso de Fedora y sus derivados, debemos agregar el repositorio adecuado a la versión que estemos utilizando.

Fedora 28:

sudo dnf config-manager --add-repo https://dl.winehq.org/wine-builds/fedora/28/winehq.repo

Fedora 29:

sudo dnf config-manager --add-repo https://dl.winehq.org/wine-builds/fedora/29/winehq.repo

Y finalmente debemos instalamos Wine con:

sudo dnf install winehq-stable

Para el caso de Arch Linux, Manjaro, Antergos o cualquier distribución basada en Arch Linux podemos instalar esta nueva versión desde sus repositorios oficiales de la distribución.

El comando para instalarlo es:

sudo pacman -sy wine

Si son usuarios de openSUSE pueden instalar Wine desde los repositorios oficiales de la distribución, aun que de momento no ha se ha actualizado la versión de desarrollo dentro de los repositorios.

Solamente tendremos que esperar a que los paquetes sean actualizados, esto será en cuestión de días.

El comando para instalar Wine es el siguiente:

sudo zypper install wine

O si lo prefieren pueden revisar los paquetes comunitarios donde podrán obtener el rpm de Wine, solo tendrán que dirigirse al siguiente enlace.