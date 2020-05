Llega la primera portátil con componentes AMD y Linux en su interior

TUXEDO Computers, una de las compañías que está apostando en portátiles con Linux, anuncio esta semana un modelo que viene con características que lo separan del resto de las alternativas.

La TUXEDO Book BA15 esta potenciada por un chip AMD Ryzen 5 3500U y se jacta de ser “la primera portátil Linux que utiliza únicamente componentes AMD”.

La BA15 sobresale en términos de rendimiento de batería, con su unidad de 91.25 Wh puede ofrecer hasta 25 horas por carga en el modo de ahorro.

“Incluso en la situación más cotidiana, la portátil de 15.6 pulgadas dura bastante tiempo, así puedes hacer tu trabajo diario, navegar en la web, escribir correos y muchas otras cosas por al menos 13 horas, incluso con streaming de video a 1080p con el brillo al 50%, el dispositivo obtiene 10 horas de batería”, menciona la compañía.

We’re super excited to introduce world’s first AMD-only and Linux-preinstalled laptop. Available for preorder now. Meet new Horyzens!https://t.co/tzy3N08UWE@AMDRyzen @AMDPC pic.twitter.com/OXdz1FD19Y

— TUXEDO Computers (@TUXEDOComputers) May 22, 2020