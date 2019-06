Llega la nueva versión del navegador web IceCat 60.7.0 y estas son sus novedades

El proyecto GNU recientemente anuncio la introducción de una nueva versión del navegador web IceCat 60.7.0. El lanzamiento se basa en el código de Firefox 60 ESR, modificado de acuerdo con los requisitos del software completamente gratuito.

En particular, se han eliminado los componentes que no son libres, se han reemplazado los elementos de diseño, se ha suspendido el uso de marcas registradas, se ha desactivado la búsqueda de complementos y complementos no libres y además, se han integrado complementos para mejorar la privacidad.

El paquete básico incluye complementos de LibreJS para bloquear el procesamiento de código JavaScript no libre, HTTPS Everywhere para usar el cifrado de tráfico en todos los sitios donde sea posible, TorButton para integrarse con la red Tor anónima (trabajar en el sistema operativo requiere el lanzamiento del servicio tor).

Así mismo como HTML5 Video Everywhere para reemplazar el reproductor Flash con un analógico basado en la etiqueta de video e implementar un modo de visualización privada en el que las descargas de recursos solo se permiten desde el sitio actual.

DuckDuckGO se utiliza como motor de búsqueda predeterminado, enviando solicitudes a través de HTTPS y sin usar JavaScript. Existe la posibilidad de deshabilitar el procesamiento de JavaScript y las cookies de terceros.

De forma predeterminada, el encabezado HTTP DoNotTrack se completa y en el encabezado del Referente HTTP se transmite siempre el nombre del host al que se dirige la solicitud.

Las siguientes funciones están deshabilitadas: verificación de seguridad para abrir sitios en los servicios de Google, Extensiones de medios cifrados (EME), colección de telemetría, soporte de Flash, sugerencias de búsqueda, ubicación API, GeckoMediaPlugins (GMP) y verificación de complementos con firmas digitales. WebRTC se modifica para bloquear las fugas internas de IP cuando se trabaja a través de Tor.

Principales novedades de GNU IceCat 60.7.0

Con la liberación de esta nueva versión del navegador, podremos encontrar que se incluyen los complementos ViewTube y disable-polymer-youtube al navegador, con lo cual se permiten ver videos en YouTube sin incluir JavaScript.

Por otro lado podremos encontrar que la configuración relacionada con la privacidad fue mejorada en este nuevo lanzamiento de IceCat 60.7.0. Ya que de forma predeterminada, se incluyen las siguientes opciones: reemplazar el encabezado del Referer, aislar las solicitudes dentro del dominio principal y bloquear el envío del encabezado de Origen.

Además de que el complemento LibreJS se ha actualizado a la versión 7.19rc3 (ha aparecido el soporte para la plataforma Android), así como el TorButton llega a la versión 2.1 (la nota indica 0.1, pero probablemente es un error tipográfico) y HTTPS Everywhere se ha actualizado a la versión 2019.1.31.

También GNU IceCat 60.7.0 llega con una Interfaz mejorada para detectar bloques HTML ocultos en las páginas.

Finalmente otro punto a destacar es la configuración del bloqueador de solicitudes de terceros que se modifica para permitir solicitudes a los subdominios del host de la página actual, a los servidores de entrega de contenido conocidos, a los archivos CSS y a los servidores con recursos para YouTube.

¿Como instalar IceCat en Linux?

Para quienes estén interesados en poder instalar este navegador web en sus sistemas, podrán hacerlo siguiendo las instrucciones que compartimos a continuación.

De manera nativa IceCat se encuentra en la mayoría de los repositorios de las actuales distribuciones de Linux, por lo que solo tendrán que esperar para poder instalar esta nueva versión, ya que tardan algunos días en poder actualizar los paquetes.

En el caso de Arch Linux, el paquete ya fue actualizado en el repositorio de AUR, por lo que su instalación la podemos realizar ejecutando el siguiente comando:

yay -S icecat-bin

Finalmente para quienes quieran instalar el navegador desde su código fuente, este lo pueden descargar desde el siguiente enlace.

IceCat ejecuta su propio servicio de complementos, disponible de forma totalmente gratuita. Cientos de complementos están disponibles para hacer de IceCat un navegador web productivo como Firefox. Además, se enfoca más en la seguridad en comparación con Firefox. Puedes consultar los detalles de sus complementos gratuitos en su página oficial.