Llega la nueva versión de Chrome 70 con nuevos cambios

Hace pocas horas se dio a conocer la nueva versión del navegador web Chrome 70. Al mismo tiempo, está disponible una versión estable del proyecto Chromium.

Chromium es el proyecto de código abierto de navegador web del que Google Chrome obtiene su código fuente. ​ Los navegadores comparten la mayoría de código y características, aun así, hay algunas diferencias menores en las características y poseen diferentes licencias.

Principales novedades en Chrome 70

Dentro de las principales características que podemos encontrar en esta nueva versión de Google Chrome 70 podemos encontrar que el usuario tiene la oportunidad de activar complementos de forma selectiva solo para ciertos sitios.

De esta manera también puede hacer uso de la prohibición del uso de complementos para sitios que no están incluidos en la lista blanca.

También está disponible el modo de activación individual del complemento en cada página, en el que la adición se habilita solo después de un clic explícito en el icono en el panel.

Estas características pueden usarse para protegerse contra la comisión oculta de complementos de acciones no específicas, como la pesca de información personal de la página o la sustitución de publicidad.

Además de ello se agregó la capacidad de volver a cargar varias pestañas a la vez: ahora puede seleccionar un grupo de pestañas y presionar “Ctrl + R” o el botón “Recargar” en el menú contextual;

Podemos encontrar que esta nueva versión de Chrome 70 se agregó un modo experimental para cambiar rápidamente a una pestaña abierta de la lista de recomendaciones en la barra de direcciones para una página ya abierta en otra pestaña, se mostrará un botón para saltar rápidamente a esta pestaña.

Nuevos cambios

El proceso de tres pasos para cambiar la indicación de seguridad de la conexión se ha completado: el icono de candado para HTTPS se ha eliminado y el color del mensaje “No seguro” para las conexiones HTTP se ha cambiado de gris a rojo.

Se agregó el indicador “Archivo” a la barra de direcciones para resaltar el acceso a los recursos locales. El cambio propuesto anteriormente, que elimina la visualización del esquema “file: //” en la barra de direcciones, fue rechazado.

Además, se ha cambiado el indicador de entrada, que ahora le permite comprender de inmediato si un usuario está conectado o no y si la sincronización de datos está habilitada en la configuración.

Se proporciona una salida automática del modo de pantalla completa en caso de mostrar cuadros de diálogo, solicitudes de autenticación especiales, formularios de pago y ventanas de selección de archivos.

El modo Salir de pantalla completa está diseñado para eliminar situaciones en las que un atacante puede empujar al usuario a acciones incorrectas, manipulando el cambio en el contexto circundante.

Se agregó soporte para la especificación final del protocolo TLS 1.3 ( RFC 8446 ), que se distingue por la eliminación de primitivas criptográficas obsoletas y no confiables (MD5, SHA-224) y capacidades (compresión, renegociación, cifrados no AEAD, intercambio de claves estático RSA e DH, indicación de unix tiempo en mensajes Hello, etc.)

Funciona solo en el modo de secreto hacia adelante (comprometer una de las claves a largo plazo no permite descifrar la sesión interceptada), proporciona un mejor rendimiento, admite el modo 0-RTT (elimina los retrasos cuando se reanuda previamente) anovlennyh HTTPS conexiones), soportes de corriente de cifra ChaCha20 , el algoritmo de autenticación de mensaje (MAC) Poly1305, claves de autenticación basadas en las firmas digitales Ed25519, HKDF (función de derivación de clave de extracción y expansión basada en HMAC ), claves basadas en los algoritmos x25519 ( RFC 7748 ) y x448 ( RFC 8031 );

El método Array.prototype.sort está estabilizado.

El motor de JavaScript V8 implementa la compatibilidad con la técnica incorporada incorporada , que ahorra memoria mediante el uso del código común generado en varios controladores V8 aislados. La optimización está habilitada para todas las plataformas, excepto ia32.

¿Cómo obtener Google Chrome 70?

Debido a la gran popularidad del navegador web este está disponible en la mayoría de las distribuciones de Linux actuales.

Además de que, si ya lo tienes instalado, este navegador se actualizara de manera automática.

En caso de no tenerlo instalado, puedes dirigirte a su página web oficial para obtener el instalador de este.