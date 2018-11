Llega con nuevas mejoras la nueva versión de Deepin OS 15.8

Deepin es un sistema operativo de Linux de código abierto, basado en Debian y el Kernel de Linux, que admite computadoras portátiles, computadoras de escritorio y dispositivos todo en uno.

Hace pocas horas sus desarrolladores realizaron el anunció del lanzamiento de una nueva versión de Deepin 15.8.

Aunque Deepin toma como base a Debian, esta distribución cuenta con su propio entorno de escritorio Deepin Desktop y unas 30 aplicaciones de usuario.

Incluido el reproductor de música DMusic, el reproductor de video DMovie, el sistema de mensajes DTalk, el instalador y el centro de software Deepin.

El proyecto está siendo desarrollado por un grupo de desarrolladores de China, pero también es compatible con varios idiomas, incluidos el inglés y español.

Todos los desarrollos se distribuyen bajo la licencia GPLv3. El tamaño de la imagen ISO de arranque es de 2.2 GB (amd64).

Un poco sobre Deepin

Los componentes y aplicaciones de escritorio se desarrollan utilizando C / C ++ y Go, ero la interfaz se configura utilizando tecnologías HTML5 utilizando el motor web Chromium.

Una característica clave del escritorio Deepin es un panel que admite múltiples modos de operación.

En el modo clásico, se realiza una separación más obvia de ventanas abiertas y aplicaciones ofrecidas para el inicio, se muestra el área de la bandeja del sistema.

El modo efectivo recuerda algo a Unity, mezclando indicadores de programas en ejecución, aplicaciones seleccionadas y applets de control (configuración de volumen / brillo, unidades conectadas, relojes, estado de la red, etc.).

La interfaz de inicio del programa se muestra en pantalla completa y ofrece dos modos: ver las aplicaciones seleccionadas y navegar por el catálogo de programas instalados.

En comparación con Deepin 15.7, el tamaño ISO de Deepin 15.8 se ha reducido en 200 MB.

Principales novedades de Deepin OS 15.8

Como fue mencionado anteriormente ahora la imagen del sistema fue reducida en 200 MB en comparación de su versión anterior (Deepin 15.7), la cual si son usuarios de Deepin sabrán también fue reducida.

Con ello los desarrolladores de Deepin han realizado un gran esfuerzo por optimizar la distribución y escuchar las peticiones de sus usuarios.

Los nuevos modos de operación se implementan en el panel Dock: con estilo (moda) y eficiente (eficiente).

La nueva versión se presenta con un centro de control de nuevo diseño, una bandeja de conexión y un tema de arranque.

Así como mejoras en las aplicaciones nativas, con la esperanza de brindar a los usuarios una experiencia más bella y eficiente.

En el modo elegante, además del nuevo diseño, se agregó un botón para ocultar y mostrar los botones de la bandeja del sistema, lo que permite aumentar el espacio libre en el panel.

De los botones de la bandeja, solo quedan visibles el botón de encendido, el reloj y la cesta, y los controles de volumen, configuración de red y selección de distribución del teclado están ocultos de manera predeterminada.

En el modo efectivo, se muestran todos los botones de la bandeja del sistema, pero en forma reducida.

En el borde derecho del panel, se agrega un área al hacer clic en el que se muestra el escritorio limpio (se quita un botón de Mostrar escritorio separado).

Se presentó un nuevo diseño del configurador del sistema (Centro de Control). La página de pronóstico del tiempo, los widgets del sistema y el bloque inferior de herramientas se han eliminado del configurador.

Descargar y probar Deepin OS 15.8

Para poder descargar esta nueva versión de la distribución pueden dirigirse directamente al sitio web oficial del proyecto en el cual en su sección de descargas podrán encontrar la imagen del sistema.

El enlace es este.

Puedes grabar la imagen con ayuda de Etcher en un USB.

Por otro lado, si ya cuentas con una versión de Deepin OS anterior o de la rama 15.x, puedes realizar una actualización de tu sistema sin tener que volver a reinstalarlo en tu equipo.

Para ello simplemente debes de abrir una terminal y en ella ejecutar los siguientes comandos:

sudo apt update sudo apt dist-upgrade