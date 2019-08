LKML: buenas noticias, Linux 5.3 rc-4 ya está fuera

Linus Torvalds, como es habitual, ha hecho público en las LKML que el nuevo Linux 5.3 RC4 está ya disponible. Se trata del cuarto candidato a convertirse en versión final Linux 5.3. Torvalds ya anunció que el Release Candidate rc3 había sido inusualmente pequeño, algo que se espera pero que no siempre se consigue. Ahora, con el rc4 se ha vuelto a un tamaño más grande, por tanto ha engordado un poco y veremos cómo queda la versión final.

Parte de la culpa, como ha dicho Linus, la tienen las redes. La pila de red ha sido actualizada con nuevos controladores y mejoras, algo que en el rc3 no sucedió y por eso era más pequeño. Pero eso no es todo lo que ha producido ese incremento de tamaño, también ha habido otros cambios que han contribuido al crecimiento del código fuente del kernel.

Lo raro es que no solo rc3 fue más pequeño de lo normal, sino que rc4 ha sido más grande de lo normal, al menos en cuanto al número de commits que ha tenido. De hecho, ha sido el más grande de los últimos dos años. Así que rc3 y rc4 han sido candidatos fuera de lo común. No obstante, Linus ha expresado que no está preocupado por esto, ya que estas anomalías son solo cuestión de una casualidad.

Bien, entre las mejoras y cambios que incluye Linux 5.3 rc4 están esos que he mencionado de las redes, pero también ha habido cambios en los controladores de sonido, GPU, HID, USB, MISC, así como algunas actualizaciones para el código dependiente de las arquitecturas como x86, ARM64, s390, etc. Además, también ha habido actualizaciones para algunas herramientas, documentación y correcciones para los sistemas de archivos como GFS2 y NFS. Ahora solo falta esperar a que culmine el desarrollo de Linux 5.3, no obstante, ya sabes que puedes descargar y probar este último rc4 desde kernel.org.