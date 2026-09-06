Si alguna vez has sentido que el mundo de Linux es un terreno pantanoso, lleno de terminales negras y comandos crípticos que parecen sacados de una película de hackers, Liya Linux llega para decirte que no tiene por qué ser así. Esta distribución se ha lanzado al ruedo con una ambición loable: democratizar el acceso a Arch Linux, permitiendo que cualquier usuario, desde el más novato hasta el más veterano, pueda disfrutar de un sistema potente sin romperse la cabeza en el proceso.

Lo que hace que este proyecto sea realmente interesante es que no se conforma con ser una capa superficial, sino que busca establecerse como un estándar para el computing doméstico. Aunque basarse en Arch Linux suele ser una jugada arriesgada para quienes buscan simplicidad, Liya ha logrado equilibrar la balanza, ofreciendo una experiencia que se siente natural y fluida desde el primer segundo en que arrancas el instalador.

Un aspecto que engaña a primera vista

Una de las sorpresas más divertidas de Liya Linux es su apariencia. Al entrar por primera vez, es muy probable que pienses que estás manejando el escritorio KDE Plasma, ya que la estética es sumamente pulida y moderna. Sin embargo, aquí está el truco: en realidad se trata de un entorno Cinnamon profundamente personalizado. Han logrado quitarle ese aire aburrido y algo anticuado que a veces tiene Cinnamon para darle un toque vanguardista que encaja perfectamente con cualquier tipo de usuario.

Esta elección de escritorio no es solo por estética. Al mantener la metáfora clásica de escritorio pero con un lavado de cara moderno, consiguen que la curva de aprendizaje sea prácticamente inexistente, permitiendo que la transición desde otros sistemas operativos sea pan comido.

Software preinstalado en Liya Linux: apostando por lo diferente

A diferencia de otras distros que instalan lo mismo de siempre por inercia, Liya ha decidido tomar el camino menos transitado con su selección de herramientas. En lugar de Firefox o LibreOffice, se han decantado por el navegador Brave y la suite ONLYOFFICE. Esta última es especialmente destacable, ya que ofrece una integración excelente tanto para trabajar de forma local como en la nube, superando en algunos aspectos la versatilidad de las opciones tradicionales.

Gestión de Multimedia y Archivos: Incluye Celluloid para vídeos, Exaile para organizar música y Pinta para retoques rápidos de imágenes.

Incluye Celluloid para vídeos, Exaile para organizar música y Pinta para retoques rápidos de imágenes. Utilidades del Sistema: Viene equipado con Bleachbit para mantener el sistema limpio, Pika Backup para no perder tus datos y un configurador de firewall intuitivo.

Viene equipado con Bleachbit para mantener el sistema limpio, Pika Backup para no perder tus datos y un configurador de firewall intuitivo. Comunicación y Extras: Destaca la inclusión de Geary para el correo y Newelle, un chatbot que funciona sin necesidad de configurar modelos de lenguaje externos complejos.

Este ecosistema de aplicaciones demuestra que los desarrolladores han pensado en cubrir todas las necesidades cotidianas sin saturar el sistema con software redundante.

Rendimiento de Liya Linux y facilidad de gestión

Si hablamos de velocidad, la mezcla de Arch Linux con Cinnamon es una combinación ganadora. El sistema vuela, ofreciendo una estabilidad y rapidez que puede competir cara a cara con Linux Mint, pero con la ventaja de tener el corazón de Arch. Para gestionar el software, Liya utiliza Pamac, una interfaz gráfica que permite instalar programas con un simple clic, evitando que el usuario tenga que pelearse con la consola y el comando pacman.

En cuanto a la estructura técnica, el sistema utiliza el sistema de archivos Btrfs, lo que permite crear snapshots (instantáneas) del sistema para volver atrás si algo sale mal, además de traer activadas las carpetas compartidas de Samba por defecto. Un pequeño detalle a tener en cuenta es que Flatpak no viene activo de serie, pero se puede añadir en un momento a través de la misma tienda de aplicaciones Pamac para instalar apps como Spotify o Slack.

Posicionamiento en el ecosistema Arch

Cuando comparamos Liya con otras opciones basadas en Arch, como Manjaro, EndeavourOS o Garuda, Liya destaca especialmente en el apartado de la accesibilidad para el usuario común. Mientras que otras se centran más en la estética agresiva o en el control total del sistema, Liya se sitúa justo detrás de Manjaro en términos de facilidad de uso, pudiendo incluso superarlo en el futuro cercano gracias a su enfoque en la simplicidad.

Esta distribución consigue que la potencia de Arch Linux sea digerible para todos, combinando un proceso de instalación point-and-click, una gestión de paquetes visual y un entorno de escritorio que es pura crema. Es, en esencia, una herramienta robusta que elimina las barreras de entrada al software libre sin sacrificar el rendimiento ni la estabilidad del sistema.