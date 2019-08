Cuando pensamos en editar un vídeo, siempre y cuando no tengamos ya una opción favorita, el primer paso es pensar qué editor vamos a usar. Esto puede ser toda una pesadilla, y la pesadilla aún es más severa cuando usamos un Linux en el que tenemos disponibles Kdenlive, Openshot, Cinelerra, Olivia… Yo me decanto por Kdenlive porque nunca me falla y porque existen tutoriales para hacer prácticamente cualquier cosa, pero no está de más probar otras alternativas como LiVES.

Probablemente, muchos de vosotros leeréis sobre este editor de vídeo por primera vez, pero no es nuevo. Su primera versión fue lanzada hace ya más de 17 años y esta semana se ha lanzado la versión 3.0.1 del software, la primera actualización de mantenimiento de la serie 3. LiVES tiene todo lo necesario para que nuestros vídeos queden justo como esperamos, pero es cierto que podría ser más intuitivo. Quizá esa es la razón por la que no es tan famoso como algunos de sus “colegas”.

LiVES, un viejo rockero capaz de todo… si te acostumbras usarlo

LiVES está disponible en forma de paquete para muchas distribuciones Linux, entre las que están Debian, Ubuntu, Fedora, Suse, Gentoo, Slackware, Arch Linux, Mandriva y Mageia. En algunas distribuciones, como Ubuntu y sus derivados, está disponible en los repositorios oficiales, por lo que su instalación es tan sencilla como ir al centro de software, buscar “lives” e instalar el editor o abrir un terminal y escribir “sudo apt install lives” sin las comillas. Si lo hacemos así, instalaremos la versión 2.10.x de LiVES, pero podemos usar el repositorio de UbuntuHandbook para instalar LiVES 3.0.1:

sudo add-apt-repository ppa:ubuntuhandbook1/lives sudo apt update sudo apt install lives lives-plugins

Una vez instalado, podremos ejecutar LiVES como cualquier otra aplicación, desde el lanzador de aplicaciones de nuestra distribución (o escribiendo “lives” sin las comillas en el terminal). La primera vez que lo ejecutamos, desde un icono que se nota que es muy viejo y podrían mejorar, se inicia el asistente de configuración:

Le indicamos una ruta en donde se guardarán los proyectos. Se recomienda dejar la ruta por defecto. Hace unas pruebas para ver si podemos ejecutar el programa (Siguiente). Le indicamos qué servidor de audio vamos a usar. Y elegimos la interfaz entre multipista y la Clip Edit Mode.

Si queremos asegurarnos de que lo que añadamos al proyecto no nos falla, deberemos añadirlo desde el menú Archivo/Abrir archivo o directorio. Si los arrastramos a la ventana, por lo menos en mi caso, falla. LiVES tiene todo tipo de herramientas y efectos y la versión 3.0 llegó con estas novedades:

Renderiza un silencio al final del video si es necesario durante el renderizado.

Mejoras en el complemento de reproducción openGL, incluida una reproducción mucho más fluida.

Vuelve a habilitar las Opciones avanzadas para el complemento de reproducción openGL.

Permite “Suficiente” en VJ/Predescodificar todos los cuadros.

Código de refactorización para cálculos de la base de tiempo durante la reproducción (mejor sincronización a/v).

Revisa el audio externo y la grabación de audio para mejorar la precisión y usar menos ciclos de CPU.

Cambio automático al audio interno al ingresar al modo multitack.

Muestra el estado correcto de los efectos (activar/desactivar) al volver a mostrar la ventana del mapeador de efectos.

Elimina algunas condiciones de carrera entre los hilos de audio y video.

Ahora se pueden seleccionar mejoras en el descargador de videos en línea, el tamaño y el formato del clip, agregando una opción de actualización.

Se implementó el conteo de referencias para instancias de efectos en tiempo real.

Se ha rescrito ampliamente la interfaz principal, limpiando el código y haciendo muchas mejoras visuales.

Grabación optimizada cuando se están ejecutando generadores de video.

Mejoras en el envoltorio de filtro projectM, incluido el soporte SDL2.

Se agregó una opción para invertir el orden Z en el compositor multipista (las capas posteriores ahora pueden superponerse a las frontales).

Soporte agregado para musl libc.

Traducciones actualizadas para ucraniano

Disponible a finales de año para Windows

Como Kdenlive y otros editores open-source para Linux, LiVES dará el salto a Windows a finales de este año. Personalmente, yo que soy una persona a la que no le gustan los cambios, prefiero hacerme a un software y usarlo hasta que me falle, por lo que seguiré con Kdenlive en Linux y Windows (iMovie en macOS), pero esta es una opción cuya trayectoria, por lo menos en cuanto antigüedad, le avala. ¿Qué te parece LiVES?