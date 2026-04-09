Cuando me pasé a Mac OS X (ahora macOS) lo hice aconsejado por mi mentor en Linux (sí, es cierto). Di el salto desde Linux, sistema que nunca he dejado del todo desde hace décadas, pero antes, como todos, usaba Windows. Mirar por la seguridad era algo que tenía bien aprendido, y una de las pocas herramientas de este tipo que había para Mac era Little Snitch. Ayer, su desarrollador anunció también una versión para Linux.

La historia comienza en cómo pretenden los gobiernos controlar todo lo que hacemos en la red. En resumen, su desarrollador quiso refugiarse en Linux, y tras mirar qué había disponible, nada le convenció. Ni siquiera OpenSnitch, sobre el que tenemos un artículo de archivo. Christian quiere ver qué está llamando a dónde, y tener control sobre cada conexión. Por ese motivo creó Little Snitch para Linux.

Little Snitch para Linux funciona a nivel de kernel

Little Snitch usa eBPF para interceptar el tráfico a nivel de kernel, lo que ofrece mejor rendimiento y es más fácil de transportar. El código está escrito en Rust, pero no es de código abierto en su totalidad; el backend no lo es.

Como dato, ha estado usando Ubuntu, y aunque hace muchas llamadas a Canonical, sólo encontró 9 procesos realizando conexiones de Internet en una semana. En el mismo tiempo, macOS hizo más de 100. Firefox, por su parte, se conecta a una plataforma de anuncios y otra de telemetría nada más iniciarlo, sin siquiera navegar.

Instalación en Linux

Instalar Little Snitch en Linux no es muy complicado. Sólo hay que tener en cuenta que tira e eBPF para poder funcionar, y requeire el paquete bpf o similar. En Manjaro hay que instalarlo con sudo pacman -S bpf, mientras que en otras distros con base Arch como EndeavourOS puede que venga instalado por defecto. Si se usa una distribución con base Arch, se puede instalar desde AUR (el paquete se llama littlesnitch-bin). Además, está disponible en paquetes .deb, .rpm y .pkg.tar.zst para distros con base Debian/Ubuntu, Fedora/RHEL o Arch respectivamente.

Una vez instalado, se escribe littlesnitch en una ventana de terminal, se ejecutará el daemon y abrirá el navegador con la ruta a localhost en el puerto 3031, con lo que ya se podrá monitorizar el tráfico y aplicar reglas.

El programa está en inglés, pero no es muy difícil de usar; la interfaz es clara y sencilla. Para crear una regla se puede hacer clic en la bola verde que hay al lado de cada proceso.

Little Snitch puede ser útil con todo lo que pretenden los gobiernos, y Linux debería ser un lugar seguro.