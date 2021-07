Siempre se suelen hacer listas de las mejores apps para…, las mejores distribuciones GNU/Linux, etc. Pero, ¿por qué no una lista de las peores aplicaciones para GNU/Linux? Eso también puede ser positivo, haciendo que los usuarios eviten ciertos proyectos que no son buenos por unos u otros motivos, o que realmente no resultan prácticos.

Si quieres conocer cuales son las peores aplicaciones, o las más inútiles, que puedes instalar (o que estuvieron en su momento disponibles) en tu distribución favorita, aquí tienes una lista con el Top 10:

Las peores apps de Linux…