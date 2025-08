El mundo de Linux, a pesar de su extraordinaria flexibilidad y potencia, lleva décadas enfrentándose a un dolor de cabeza recurrente entre desarrolladores y usuarios: la gestión de paquetes y la eterna fragmentación por distribuciones. Si has saltado alguna vez entre Debian, Ubuntu, Fedora, deepin o cualquier otro sabor del pingüino, sabrás perfectamente a qué nos referimos. En medio de ese ecosistema, surge Linyaps como una respuesta moderna y ambiciosa para facilitar la instalación, distribución y actualización de aplicaciones en Linux, rompiendo las barreras clásicas de compatibilidad y dependencias.

Linyaps, cuyo nombre completo es «Linyaps Is Not Yet Another Packaging System», se ha convertido rápidamente en un protagonista en la evolución de los gestores de paquetes universales. Desarrollado por una comunidad activa y ahora también impulsado por la Open Atom Open Source Foundation, Linyaps busca cambiar radicalmente la experiencia de desarrollo y uso de software en Linux, ofreciendo ventajas notables frente a alternativas como Snap, Flatpak o AppImage. A continuación, se explica cómo ha surgido, cómo funciona, qué aporta respecto a otros sistemas y por qué puede representar el futuro de la gestión de software en Linux.

¿Qué es Linyaps y por qué nace?

Lo que diferencia a Linyaps de otros gestores de paquetes es su apuesta por la universalidad y la independencia de las distribuciones. Su objetivo es permitir que un mismo paquete funcione en cualquier distribución Linux moderna, sean cuales sean sus peculiaridades internas. Para lograr esto, apuesta por el sandboxing, la seguridad, el aislamiento de dependencias y la eficiencia de recursos. El nombre en clave «Linglong» todavía se utiliza en muchas partes del proyecto y describe, de hecho, su motor principal.

Linyaps surge en 2017, como respuesta a los desafíos enormes que plantean los sistemas de gestión de paquetes tradicionales:

Fragmentación entre formatos deb y rpm , que obliga a los desarrolladores a empaquetar varias veces una misma aplicación.

, que obliga a los desarrolladores a empaquetar varias veces una misma aplicación. El temido infierno de dependencias : versiones incompatibles de bibliotecas como Qt, OpenSSL, etc., que generan conflictos dolorosos tanto para desarrolladores como para usuarios.

: versiones incompatibles de bibliotecas como Qt, OpenSSL, etc., que generan conflictos dolorosos tanto para desarrolladores como para usuarios. Falta de aislamiento: los paquetes tradicionales permiten que el software interactúe directamente con archivos del sistema, con todos los riesgos de seguridad que eso conlleva.

Deepin tiene mucho que decir aquí

Los desarrolladores del proyecto, especialmente el equipo de deepin, experimentaron primero con Flatpak desde 2017, llegando a crear más de un centenar de paquetes. Rápidamente detectaron problemas de alto consumo de espacio, lentitud en la aplicación de parches de seguridad y actualizaciones, e ineficiencia en la gestión de recursos. Snap tampoco resultó satisfactorio, ya que es menos compatible fuera del ciclo de Ubuntu y presenta un ecosistema más cerrado. AppImage, por su parte, aunque portable, carece de repositorio central y de aislamiento robusto, generando dudas razonables en cuanto a la seguridad.

Tras ese camino de ida y vuelta, en 2020 desarrollaron el prototipo interno de Linglong (ahora Linyaps), centrado desde el principio en sandboxing y aislamiento por contenedores. Cuando deepin lanzó la versión 23, Linyaps se convirtió en una pieza clave e inmediatamente demostró su usabilidad y potencial. El reconocimiento llegó cuando la OpenAtom Foundation adoptó Linyaps como proyecto incubador, garantizando estabilidad y continuidad.

Arquitectura técnica: el núcleo de Linyaps

¿Cómo consigue Linyaps esa magia de «una compilación, ejecuta donde quieras»? La respuesta está en su diseño innovador de entorno parcial (Partial Runtime) y sandbox de doble capa rootless. Básicamente, cada aplicación se empaqueta junto a todas sus dependencias y se ejecuta dentro de una especie de «burbuja» virtual, completamente separada del sistema operativo subyacente.

Entorno de ejecución estandarizado (Partial Runtime): los programas pueden compilarse una sola vez y funcionar en cualquier distribución compatible. Varias versiones del entorno pueden coexistir y compartir recursos, lo que reduce la redundancia y mejora la velocidad de arranque de las aplicaciones.

los programas pueden compilarse una sola vez y funcionar en cualquier distribución compatible. Varias versiones del entorno pueden coexistir y compartir recursos, lo que reduce la redundancia y mejora la velocidad de arranque de las aplicaciones. Sandbox de doble aislamiento sin privilegios de root: Linyaps se ejecuta sin necesidad de permisos de superusuario, utilizando mecanismos del núcleo como el Namespace y CGroup para aislar procesos, archivos y redes. Esto disminuye los riesgos de seguridad y reduces el consumo de recursos frente a otras soluciones de sandboxing más pesadas.

Linyaps se ejecuta sin necesidad de permisos de superusuario, utilizando mecanismos del núcleo como el Namespace y CGroup para aislar procesos, archivos y redes. Esto y frente a otras soluciones de sandboxing más pesadas. Actualizaciones atómicas e incrementales: gracias a la integración con repositorios OSTree, permite aplicar actualizaciones rápidas y reversibles, sin ralentizar el sistema ni multiplicar el consumo de disco.

El sistema de archivos en capas (layered filesystem) reserva una parte de solo lectura para binarios y bibliotecas, mientras que la zona de usuario sí permite escritura. Este enfoque garantiza la estabilidad del sistema y evita la contaminación de la raíz. Además, elimina los habituales dolores de cabeza de las dependencias y permite que distintas versiones de una misma librería coexistan sin conflictos.

Ventajas clave de Linyaps frente a Snap, Flatpak y AppImage

La promesa de Linyaps se sustenta en varios pilares que marcan diferencias importantes frente a sus rivales directos:

Compatibilidad multiplataforma real : compila una vez, instala en cualquier distribución (deepin, UOS, openEuler, Ubuntu, Debian, openKylin, Anolis OS y más en camino).

: compila una vez, instala en cualquier distribución (deepin, UOS, openEuler, Ubuntu, Debian, openKylin, Anolis OS y más en camino). Soporte amplio de arquitecturas : funciona sin recompilación en CPUs x86, ARM64 y LoongArch, y próximamente RISC-V.

: funciona sin recompilación en CPUs x86, ARM64 y LoongArch, y próximamente RISC-V. Menor consumo y mayor velocidad : el uso compartido de recursos y la carga dinámica de bibliotecas agilizan el arranque y reducen el espacio ocupado, como demuestran los benchmarks.

: el uso compartido de recursos y la carga dinámica de bibliotecas agilizan el arranque y reducen el espacio ocupado, como demuestran los benchmarks. Sandbox robusto y seguro : evita el acceso de las aplicaciones a directorios críticos como /usr o /etc, minimizando el riesgo ante vulnerabilidades y permitiendo roll-backs rápidos en caso de fallo.

: evita el acceso de las aplicaciones a directorios críticos como /usr o /etc, minimizando el riesgo ante vulnerabilidades y permitiendo roll-backs rápidos en caso de fallo. Herramientas de desarrollo completas y sencillas: tanto para empaquetar (conversión de AppImage, deb, etc.), como para depurar en contenedores o distribuir aplicaciones a través de tiendas especializadas.

Rendimiento comparado: resultados de los benchmarks

Uno de los puntos fuertes de Linyaps es su superioridad de rendimiento frente a otras soluciones. En ensayos comparativos, Linyaps destaca tanto en tiempo de carga como en eficiencia de recursos:

Prueba Linyaps Frames Linyaps Tiempo (ms) Flatpak Frames Flatpak Tiempo (ms) AppImage Frames AppImage Tiempo (ms) Snap Frames Snap Tiempo (ms) 1 9 149.4 14 232.4 16 265.6 42 697.2 2 9 149.4 13 215.8 17 282.2 41 680.6 3 8 132.8 9 149.4 15 249 40 664 4 9 149.4 13 215.8 15 249 41 680.6 5 8 132.8 14 232.4 16 265.6 42 697.2 6 8 132.8 13 215.8 15 249 39 664 7 9 149.4 12 199.2 15 249 39 647.4 8 8 132.8 14 232.4 16 265.6 40 680.6 Media 8.5 141.1 12.8 213.7 15.6 261.6 40.5 676.2

Se puede observar que Linyaps es, de media, notablemente más rápido y ligero que Flatpak, Snap y AppImage, optimizando recursos y espacio en disco.

Compatibilidad con distribuciones y arquitecturas

Linyaps destaca por su capacidad de adaptación en diferentes sistemas y arquitecturas CPU. Las principales distribuciones soportadas actualmente son:

deepin (23, 25), UOS, openEuler, Ubuntu, Debian, OpenKylin, Anolis OS

Fedora (desde la versión 41), con repositorios propios para versiones internacionales

En hardware, Linyaps funciona sin recompilación sobre x86_64, ARM64 y LoongArch. El soporte para RISC-V está en desarrollo. Además, gestiona correctamente GPUs populares como NVIDIA y Glenfly.

Crecimiento y ecosistema de aplicaciones

El valor real de un gestor de paquetes reside en la cantidad y variedad de aplicaciones disponibles. Actualmente, el ecosistema de Linyaps avanza rápidamente:

Ya cuenta con más de 5.000 títulos , incluyendo software popular como WeChat, QQ, GIMP o Cursor.

, incluyendo software popular como WeChat, QQ, GIMP o Cursor. Se gestan proyectos complejos como OpenTenBase o PostgreSQL dentro del sandbox, mostrando la madurez del sistema para desarrolladores avanzados.

como OpenTenBase o PostgreSQL dentro del sandbox, mostrando la madurez del sistema para desarrolladores avanzados. Se integra progresivamente en tiendas de aplicaciones como la deepin Store, Tongxin App Store y la Linglong Web Store especializada.

La comunidad impulsa constantemente el crecimiento, con desarrolladores independientes y socios mejorando las herramientas de empaquetado y conversión.

Cómo instalar y usar Linyaps en tu distribución

La experiencia del usuario ha sido diseñada para ser lo más sencilla posible:

Usuarios de deepin : Linyaps viene preinstalado y permite acceder a miles de aplicaciones desde la tienda, buscando por «Linyaps» o el nombre de la app.

: Linyaps viene preinstalado y permite acceder a miles de aplicaciones desde la tienda, buscando por «Linyaps» o el nombre de la app. Para otras distribuciones: puedes descargar los paquetes y seguir las instrucciones en la Web oficial. Después del setup, podrás usar la tienda web para gestionar instalaciones en tiempo real.

Los desarrolladores cuentan con documentación y tutoriales en el portal oficial, que explica el uso de herramientas, empaquetado, debugging y distribución.

Plataformas de soporte y comunidad

Uno de los pilares de Linyaps es su fuerte compromiso con la comunidad open source y la colaboración. Dispone de un completo sitio web y foro donde compartir:

Tutoriales técnicos y casos de éxito.

Novedades, eventos y buenas prácticas.

Soluciones a dudas y propuestas de mejora.

Recursos para desarrolladores y distribuidores de aplicaciones.

El proyecto fomenta la participación activa en su desarrollo y en la colaboración con otras plataformas. También ofrece una plataforma para la distribución de aplicaciones a través de la Tongxin Developer Platform, con recursos y guías para facilitar a los creadores su trabajo.

Perspectivas de futuro y desarrollo

Linyaps no solo es una solución técnica, sino también un proyecto con visión de futuro. Entre sus principales metas están:

Expandir soporte a más distribuciones internacionales, buscando reemplazar los formatos tradicionales de paquetes.

Mejorar las herramientas de conversión y compilación, y ofrecer documentación en varios idiomas.

Hacer el código abierto y transparente en sus componentes principales.

Desarrollar un sistema universal de distribución que facilite a los desarrolladores mantener sus aplicaciones en diferentes distribuciones sin complicaciones.

Con respaldo de la Open Atom Foundation, Linyaps goza de estabilidad y respaldo institucional para continuar innovando y adaptándose a las necesidades del ecosistema Linux.

Este proyecto demuestra que la innovación y la colaboración pueden superar las barreras históricas del Linux, ofreciendo un sistema seguro, eficiente y verdaderamente universal. Con ello, se avanza hacia una nueva era donde el software ya no estará limitado por las barreras de cada distribución, sino que abrirá la puerta a un Linux más accesible, robusto y dinámico para todos.