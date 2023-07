Hace unos meses escribí un artículo sobre 6 tipos de kernels diferentes. El normal, el que usan la mayoría de distribuciones, se llama sencillamente «linux», pero hay uno Real Time (-rt) que tiene baja latencia y es mejor para usarlo en algunos programas de sonido, por ejemplo, y uno Hardened con capas de seguridad extra. Todos tienen su sentido, pero hoy vamos a hablar un poco más sobre Linux Zen, un kernel que, sobre el papel, todo lo que ofrece son ventanas.

La descripción que encontramos en la Wiki de Arch Linux lo define como «el resultado de un esfuerzo colaborativo de hackers del kernel para proporcionar el mejor kernel de Linux posible para sistemas de uso diario«. ¿Un kernel mejorado por hackers que hace que el sistema operativo funcione mejor? Vaya. ¿Por qué si pinta tan bien no lo vemos en las distribuciones más populares? Hay motivos para todo, y el usuario de Linux sabe perfectamente que no llueve a gusto de todos ni en todas partes por igual.

Linux Zen, lo mejor para el escritorio…

… si te va bien. Linux Zen ofrece lo bueno del RT o de tiempo real, y además hace que sea más eficiente y, por qué no decirlo, potente. Es lo que usa por defecto Garuda Linux, y en su página web es descrito como «un kernel más rápido y responsivo optimizado para el escritorio, multimedia y el gaming«, y termina la frase con lo mismo que leemos en la Wiki de Arch Linux. Y ninguno de los dos miente; es así.

Pero es algo que hay que probar y comprobar. Linux original, el de toda la vida, el que crea Linus Torvalds, está diseñado pensando en la mayoría de escenarios y preparado para funcionar en todo tipo de hardware. Linux Zen también, la base es la misma, pero las modificaciones que han realizado los hackers pueden no sentarle igual de bien a todos los equipos.

Otro punto a tener en cuenta es lo que dice Garuda, concretamente esa parte donde menciona «optimizado para el escritorio». Pongamos un ejemplo, el de Canonical: la compañía que dirige Mark Shuttleworth está detrás de ya 11 sabores, pero se encarga directamente de Ubuntu Desktop, Ubuntu Server y Ubuntu para placas como la Raspberry Pi. Aunque puede que en algún momento cambien las cosas, Linux Zen está especialmente diseñado para la arquitectura x86_64, y si Canonical decidiera usar este kernel en Ubuntu Desktop, tendría que usar diferentes kernels para sus diferentes opciones. Al usar el Linux de Linus, y luego mantenerlo, no tiene que derrochar tiempo y recursos.

¿Debería usar Zen en mi distribución?

Quien me lea con asiduidad sabrá que a mí no me gusta mentir ni recomendar grandes cambios si algo nos va bien. Por lo tanto, muchas de mis respuestas a preguntas de sí/no las respondo con un «depende». Lo primero que tendría yo en cuenta es: ¿mi distribución ofrece esa opción? Si no, quizá merezca la pena no hacer esos experimentos que toda la vida se ha dicho que se hacen con gaseosa. Aunque también podemos probar, que cada uno es dueño de lo que usa y decide si correr riesgos y el tamaño de los mismos.

Si la distro que usamos ofrece la opción de usar Linux Zen, y queremos mejorar el rendimiento en juegos, aplicaciones multimedia o mejorar la autonomía, algo que también puede hacer, yo creo que merece la pena probar para ver cómo se comporta en nuestro equipo. Huelga decir que antes de hacer este tipo de movimientos es necesario hacer una copia de seguridad de todos nuestros documentos importantes. Pero, por lo general, lo peor que puede pasar es que no inicie, momento en el que tenemos que reiniciar, entrar en las opciones de inicio, elegir el kernel normal e iniciar desde él.

En el caso de que no la ofrezca por ningún medio oficial, habría que hacer la instalación manual. La página web del proyecto es esta.