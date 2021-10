Con Linux 5.15, el núcleo mejoró el soporte para el M1 de Apple. Para refrescar un poco la memoria a los que no lo recuerden o hayan estado despistados, Tim Cook presentó hace algo más de un año su primer procesador para ordenadores, uno que llamaron M1 y que tiene arquitectura ARM. Por ese motivo, los desarrolladores han tenido que trabajar un poco más para que su software fuera compatible con el nuevo componente de hardware de la manzana.

Lo que tampoco funcionaba en los nuevos Mac era Linux, y no sólo eso, ya que Windows era otro sistema operativo que no se podía ejecutar ni en una máquina virtual. Pero con el paso del tiempo va llegando el soporte, y Linux ya se puede ejecutar en equipos con el M1 de Apple… más o menos. Se puede usar de un modo similar al que podemos ejecutar algunas versiones de Android en una Raspberry Pi: funciona, se pueden hacer cosas, pero, por ejemplo, no hay aceleración por hardware.

Linux en los Mac con M1 funciona sin aceleración por hardware

El proyecto que lleva meses trabajando en ello es el Asahi Linux, y ya hablaron de sus intenciones en los correos que se envían entre los desarrolladores del kernel. Ahora bien, la palabra que se usa para definir cómo funciona Linux en un Mac con M1 es «usable», lo que significa que se puede usar. Pero no que vaya perfecto, ya que la ausencia de aceleración por medio de la GPU hará, por ejemplo, que no se puedan ver vídeos ni jugar a videojuegos de manera fluida. O en el caso de los vídeos, sencillamente se verá con peor calidad.

Asahi Linux ha conseguido meter los drivers necesarios en Linux 5.16, entre los que están PCIe, USB-C, Pinctrl, el gestor de energía o el control de la pantalla:

«Con estos controladores, los Macs M1 son realmente utilizables como máquinas Linux de sobremesa. Aunque todavía no hay aceleración de GPU, las CPU de los M1 son tan potentes que un escritorio renderizado por software es realmente más rápido en ellos que en, por ejemplo, las máquinas Rockchip ARM64 con aceleración por hardware».

El problema o el reto es conseguir que la aceleración por hardware funcione en el SoC de Apple que usa una GPU propietaria. Los desarrolladores tienen que crear un driver nuevo desde cero, y eso llevará su tiempo. Lo siguiente ya será lanzar un instalador completo, algo a lo que de momento sólo tienen acceso los miembros de la comunidad.

Según muchos desarrolladores, y yo estoy de acuerdo, el futuro es ARM, por lo que son buenas noticias que los creadores de software trabajen para mejorar el soporte. Cuando se estandarice, algo que no sabemos cuándo ocurrirá pero ocurrirá, todo estará 100% soportado y todos ganaremos.